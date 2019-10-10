Наука

Газета.RuГазета.RuВ Китае создали боевую летающую тарелку

Сообщается, что новую боевую машину представили на выставке China Helicopter Exposition 2019. Проект назвали "Супервеликая белая акула". Предполагается, что летающая тарелка может вместить до двух человек.
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Боевой НЛО: новейший дисколет представили на выставке в Китае

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НЛО «Сделано в Китае»: Конструкторы представили боевую летающую тарелку

Planet Todayвчера в 14:47

Китайские конструкторы создали летающую тарелку

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Китай показал «боевой НЛО»

Lenta.ruвчера в 12:48

Китайские авиастроители представили пилотируемую боевую «летающую тарелку»

Naked Scienceвчера в 09:57

В Китае представили «боевой НЛО»

Известиявчера в 22:06
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До России доехал самый мощный Volkswagen Amarok

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Готовившего теракт экстремиста задержали в Крыму

Готовившего теракт экстремиста задержали в городе Саки в Крыму.
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Армия и оружие

В Турции сообщили о гибели первого военного в ходе операции в Сирии

Первый турецкий военнослужащий погиб в ходе операции "Источник мира" на северо-востоке Сирии, сообщил глава Минобороны республики Хулуси Акар.
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Боттас стал лучшим и на второй практике Гран-при Японии

Финский пилот Валттери Боттас, выступающий за команду "Формулы-1" Mercedes, показал лучшее время прохождения круга и во второй практике Гран-при Японии – 1 минута 27,785 секунды.
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Дочь Заворотнюк поблагодарила Стаса Михайлова за поддержку

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Серийный душитель российских пенсионерок объявлен в розыск

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Роскачество провело исследование пивных напитков и обнаружило, что под данную категорию производители маскируют другие по свойству продукты - слабоалкогольные коктейли, говорится в сообщении организации.
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Скабеева предложила Зеленскому: Давайте поговорим

Предложение «поговорить наконец» сделала российская журналистка Ольга Скабеева украинскому президенту Владимиру Зеленскому через Telegram.
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Пранкеры Вован и Лексус разыграли американского сенатора

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В числе гостей премьеры была замечена 14-летняя дочь известной российской балерины Анастасии Волочковой и бизнесмена Игоря Вдовина Ариадна Волочкова, которая пришла на мероприятие в компании новой возлюбленной своего отца.
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Названа цена страхования пуска ракеты «Ангара»

В 2017 году в докладе отдела коммерческих космических перевозок Федерального управления гражданской авиации США указывалась ориентировочная цена пуска "Ангары-А5" в 100 млн долларов США.
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Анна Хилькевич из-за болезни решилась на недельную голодовку

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На Кубе выбрали первого президента

На высший пост республики претендовали 17 человек. Диас-Канель — первый президент Кубы в новое время.
Lenta.ru вчера в 14:28
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Названы регионы-лидеры по заболеваемости алкоголизмом

Шесть из десяти регионов с наибольшими количеством заболевших находятся на Дальнем Востоке.
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В Ашхабаде состоится саммит глав государств СНГ

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Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности

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Сын журналистки ворвался в студию и прервал прямой эфир

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В Уссурийске задержали засыпавших землей Вечный огонь вандалов

В Уссурийске полиция накануне задержала вандалов, засыпавших землей Вечный огонь на мемориале воинам Великой Отечественной войны, находящемся на площади Победы.
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Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

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Согласно новому государственному стандарту, в котором будут отмечены критерии принадлежности транспортного средства к классическим или раритетным, владельцы получат определенные льготы, в том числе на страхование, будут освобождены от уплаты транспортного налога и смогут проходить техосмотр по старым правилам.
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Минфин предложил штрафовать банки за навязывание дополнительных услуг при выдаче потребкредита или займа, за исключением случаев, когда это вытекает из требований по страхованию предмета залога, сообщает «Коммерсантъ».
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