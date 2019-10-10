Наука
Газета.RuВ Китае создали боевую летающую тарелку
Сообщается, что новую боевую машину представили на выставке China Helicopter Exposition 2019. Проект назвали "Супервеликая белая акула". Предполагается, что летающая тарелка может вместить до двух человек.
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Китайские авиастроители представили пилотируемую боевую «летающую тарелку»
Naked Scienceвчера в 09:57
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