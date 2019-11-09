Армия и оружие
Lenta.ruВ Китае спрогнозировали захват Калиниградской области за два дня
В случае военного конфликта между НАТО и Россией в Прибалтике военные альянса могут захватить Калининградскую область не за две недели, а всего за пару суток, пишет Eastday.com.
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Военный ответ России в случае нападения НАТО на Калининград предсказали в Китае
Аргументы недели04:38
В Sohu рассказали, к чему приведёт возможная натовская атака из Польши на Калининград
Военное обозрение00:07
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Экономика
Орешкин констатировал высокий уровень неравенства в России
Очень много действий, которые были совершены властями - это и повышение минимального размера оплаты труда, увеличение уровня заработной платы в бюджетной сфере, в здравоохранении, в образовании и целая наборка мер, из последних - это введение дополнительной материальной поддержки семьям с детьми.
Интерфакс 08:23
Политика
Фарион раскритиковала бойцов ВСУ, говорящих на русском языке
Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион в эфире украинского телеканала НТА раскритиковала военнослужащих, говорящих по-русски.
РИА Новости 03:34
Здоровье
Лидером по сокращению врачей стала скорая помощь
Врачи скорой помощи стали лидерами среди медперсонала по числу сокращений в России в 2018 году.
BFM.ru вчера в 05:32
Происшествия
Имя подозреваемого в убийстве историка Соколова стерли с сайта РВИО
Имя историка Санкт-Петербургского государственного университета, который подозревается в зверском убийстве своей студентки, стерли с сайта Российского военно-исторического общества.
Невские Новости 15:36
Политика
Вице-премьер Украины призвал «научиться жить» рядом с Россией
Украине нужно научиться жить рядом с Россией, заявил вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
РИА Новости 15:06
Армия и оружие
Дальнобойные колесные САУ поддержали огнем «танковый спецназ» в Сирии
Российская газета вчера в 05:02
Общество
На 39-м году жизни умер известный промоутер Паша «Фейсконтроль»
Известный московский фейсконтрольщик и клубный промоутер Павел Пичугин, более известный как Паша "Фейсконтроль", ушел из жизни в возрасте 38 лет, сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 16:00
Гаджеты
Владельцы смартфонов OnePlus и Xiaomi сообщили о проблемах с WhatsApp
Пользователи смартфонов некоторых моделей от компаний OnePlus и Xiaomi столкнулись с быстрым разрядом батареи при использовании мессенджера WhatsApp.
REGNUM 02:10
Политика
Зеленский подписал указ о неотложных реформах на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства».
Телеканал 360° 07:45
Экономика
Индекс Мосбиржи впервые в истории превысил отметку в 3000 пунктов
Индекс Мосбиржи в ходе торгов превысил отметку 3000 пунктов и обновил исторический максимум.
ТАСС 07 ноября в 06:36
Политика
В Брюсселе началась трехсторонняя встреча России, Украины и ЕК по газу
Трехсторонние консультации на экспертном уровне по транзиту российского газа в ЕС через Украину после 2019 года началась в Брюсселе, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 08:00
Футбол
Хет-трик Месси помог «Барселоне» обыграть «Сельту» в матче Примеры
Каталонская «Барселона» одержала победу над «Сельтой» в матче 13-го тура испанской Примеры.
RT на русском 17:00
Общество
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
RT на русском 09:44
Общество
Из-за миллениалов государствам придется усилить здравоохранение
По данным Ассоциации независимых американских страховщиков Blue Cross Blue Shield Association (BCBS), миллениалы, рожденные в период с 1981 по 1996 год, теряют Здоровье быстрее, чем предшествующие им поколения.
Восток-Медиа вчера в 07:08
Политика
Госдеп разблокировал помощь Украине до распоряжения Трампа
Госдепартамент США в сентябре принял решение возобновить выделение финансовой помощи Украине до того, как президент Дональд Трамп отдал соответствующее распоряжение.
Известия 17:11
Футбол
«Тоттенхэм» не смог удержать победу в матче с «Шеффилд Юнайтед»
Советский спорт 11:55
Политика
Аваков пожаловался в Интерпол на задержание националиста Мазура
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков пожаловался в секретариат Интерпола.
Аргументы недели 12:41
Шоу-бизнес
Сын Яны Рудковской отказывается сниматься в ее реалити-шоу
Сегодня на канале «Супер» стартует новое реалити-шоу «Яна Супер», которое расскажет о жизни известного продюсера Яны Рудковской и ее семьи.
StarHit.ru 06:00
Политика
Бывший украинский министр прогнозирует последовательный распад Украины
Червоненко добавил, что Киев подтолкнул Украину к развалу, потому что изначально не собирался реализовывать надежды голосовавших на президентских выборах людей, которые требовали прекращения гражданской войны в Донбассе.
ИА Новороссия 03:20
Происшествия
В Австрии отпустили под залог экс-чиновника Минкультуры России
Земельный суд Вены по уголовным делам в пятницу освободил бывшего чиновника Минкультуры России, задержанного в Австрии по запросу Испании, под залог 25 тысяч евро, сообщила в пятницу РИА Новости судья Кристина Зальцборн.
РИА Новости вчера в 08:53
Технологии
В Китае начали разработку сетей 6G
Страна Советов on-line вчера в 03:45
Футбол
Ларссон: «Кузнецов давал хорошие советы, но причина не только в нем»
Форвард «Спартака» Джордан Ларссон оценил слова экс-тренера команды Сергея Кузнецова, который сообщил, что в увеличившейся результативности футболиста есть заслуга предыдущего тренерского штаба.
ProstoProSport 15:05
Происшествия
Водолаз пропал в Поронайском районе
В Поронайском районе пропал водолаз.
АСТВ 07 ноября в 23:59
Футбол
«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Футболисты московского «Спартака» обыграли самарские «Крылья Советов» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 12:56