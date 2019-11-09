Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruВ Китае спрогнозировали захват Калиниградской области за два дня

В случае военного конфликта между НАТО и Россией в Прибалтике военные альянса могут захватить Калининградскую область не за две недели, а всего за пару суток, пишет Eastday.com.
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Индекс Мосбиржи впервые в истории превысил отметку в 3000 пунктов

Индекс Мосбиржи в ходе торгов превысил отметку 3000 пунктов и обновил исторический максимум.
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Футболисты московского «Спартака» обыграли самарские «Крылья Советов» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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