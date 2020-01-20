Здоровье
РИА НовостиВ Китае третий человек умер от нового типа коронавируса
Третий человек скончался в городе Ухань китайской провинции Хубэй от нового типа коронавируса, общее число заразившихся достигло 198 человек, говорится в сообщении городского комитета по вопросам здравоохранения.
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Общество
Все станции метро в Москве проверяют из-за сообщений о минировании
Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады.
Экономика
Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги
Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.
Политика
РБК: В Кремле выбрали дату голосования по поправкам в Конституцию
В Кремле выбрали дату голосования по поправкам в Конституцию, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Общество
Принц Гарри прокомментировал отказ от титула
Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
Армия и оружие
СМИ узнали о блокировке пути российских военных солдатами США в Сирии
Политика
Дочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов.
Происшествия
Среди погибших в пермском хостеле оказался ребенок
При прорыве трубы в хостеле «Карамель» в Перми погиб ребенок. Об этом сообщило издание 59.ru. Сколько лет ребенку, пока неизвестно.
Шоу-бизнес
Бузова поздравила себя с днем рождения, прикрывшись пальмовым листом
В числе первых актрису поздравила Яна Рудковская: «С днем рождения, красотка».
Происшествия
Туристы сняли на видео, как провалились под лёд на Байкале
Два туриста провалились под лед на Байкале.
Политика
В Берлине сегодня состоится конференция по Ливии
Конференция пройдет в рамках Берлинского процесса, который был инициирован в середине августа и нацелен на начало политического урегулирования военного конфликта в Ливии.
Единоборства
Макгрегор за 40 секунд нокаутировал Серроне в бою UFC
Ирландский боец Конор Макгрегор за 40 секунд нокаутировал американца Дональда Серроне в рамках турнира UFC 246.
Общество
В Минэкономики предложили создать аналог GitHub за 2,1 млрд рублей
В Минэкономики предложили создать российский аналог GitHub – крупнейшей в мире платформы для программного обеспечения.
Армия и оружие
The National Interest: Ракетные «засады» РФ похоронят авианосцы США
В материале заявлено, что военные эксперты США оценили планы России объединить надводные корабли и ракеты наземного базирования для организации "засад" на авианосцы противника.
Технологии
Число загрузок WhatsApp для Android превысило 5 млрд
Программа для обмена сообщениями достигла отметки в пять миллиардов скачиваний в магазине приложений Google Play.
Политика
России вернут долги за военную технику
Страны-должники начинают возвращать России деньги за поставленную им военную технику, сообщил РИА "Новости" источник в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС).
Политика
Названы имена трех министров, которые не войдут в новое правительство
Российские СМИ назвали имена трех министров, которые не войдут в состав нового правительства во главе с Михаилом Мишустиным.
Общество
Начислять маткапитал на первого ребенка могут начать в марте
Здоровье
«Осуществить мечту Зиты»: как живёт вторая сиамская близняшка Гита
Кино
«Холоп» стал вторым по кассовым сборам в истории российского проката
Общество
Полиция сорвала в Индии концерт Бориса Гребенщикова
Как сообщает телеканал «360», через полтора часа Гребенщиков вернулся на сцену, спел для зрителей без аппаратуры, а затем ответил на вопросы поклонников.
Политика
Зеленский рассказал, в честь кого нужно называть улицы на Украине
Владимир Зеленский считает, что улицам на Украине нужно давать имена тех, кто не вызывает противоречий среди граждан страны.
Авто
В Сети продают 200-сильную турбированную «Ниву» за миллион рублей
Владелец доработал автомобиль установкой камеры заднего вида, кнопкой запуска двигателя, улучшенной шумоизоляцией и т. д. Владелец предлагает турбированную Ниву за 1 млн рублей, а также заявляет: «на такой машине невозможно остаться незамеченным».
Авто
Составили рейтинг лучших десятилетних автомобилей от 250 тыс. рублей
Издание «Российская газета» составили рейтинг десятилетних автомобилей, цены на которые начинаются с отметки в 250 тысяч рублей.
Шоу-бизнес
Свершилось: Дженнифер Энистон и Брэд Питт воссоединились на SAG Awards
Свершилось \: Дженнифер Энистон и Брэд Питт воссоединились на SAG Awards Оба актера были номинированы на премию: за лучшую женскую роль в сериале "Утреннее шоу" и за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Однажды в Голливуде".
Общество
Ozon уволит большинство курьеров
Компания переведет доставку покупок на партнеров Онлайн-ритейлер Ozon анонсировал оптимизацию штата курьеров, численность которых сейчас составляет несколько сотен при общем количестве сотрудников более 12 тыс. человек.
Авто
Волгоградским чиновникам купят 10 новых машин за 20 миллионов рублей
Чуть меньше 20 миллионов рублей потратит администрация Волгоградской области на обновление своего автопарка.
Общество
Прокурор застал Улюкаева за запрещенным сидением на кровати
Проверяющий прокурор застал бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева, отбывающего наказание в колонии, сидящим на кровати, что запрещено правилами внутреннего распорядка.
Недвижимость
Аналитики рассчитали, как быстро семья из Татарстана закроет ипотеку после получения увеличенного маткапитала
В Татарстане семья из двух работающих человек при среднем доходе в 75,4 тыс. рублей и цене двухкомнатной квартиры в 3,9 млн рублей при получении увеличенного материнского капитала в 616,6 тыс. рублей закроет ипотеку за 9 лет и 1 месяц.
Экономика
В одной из крупнейших страховых компаний сменился гендиректор
Акционеры страховой компании ВСК по итогам общего собрания 20 января 2020 года решили досрочно прекратить полномочия действующего гендиректора компании Олега Овсяницкого, следует из данных на портале раскрытия информации.