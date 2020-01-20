Здоровье
РИА НовостиВ Китае третий человек умер от нового типа коронавируса
Третий человек скончался в городе Ухань китайской провинции Хубэй от нового типа коронавируса, общее число заразившихся достигло 198 человек, говорится в сообщении городского комитета по вопросам здравоохранения.
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Здоровье
Любимый россиянами продукт оказался опасен для здоровья
Российские специалисты утверждают, что мед один из самых переоцененных человеком продуктов.
Происшествия
Среди погибших в пермском отеле оказался ребенок
В результате в отеле, расположенном на цокольном этаже дома, погибли пять человек, еще шестеро пострадали, из них трое были госпитализированы.
Гаджеты
В Сети появились первые снимки Xiaomi Mi 10 Pro
В Xiaomi ранее подтвердили, что представят Xiaomi Mi 10 Pro на платформе Snapdragon 865 Mobile с сенсором Samsung на 108 MП в первом квартале 2020 года.
Теннис
Рублев вышел на второе место в чемпионской гонке ATP
По обновленным данным чемпионской гонки ATP, российский теннисист Андрей Рублев поднялся на вторую строчку.
Экономика
Опубликованы данные о доходах Мишустина и его жены
Доход премьер-министра России Михаила Мишустина в 2018 году составил 19 миллионов рублей, а его жены — 47,7 миллиона рублей.
Политика
Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле
Израильская сторона отказала президенту Украины Владимиру Зеленскому в праве выступить на форуме, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря в Освенциме.
Армия и оружие
Корвет «Гремящий» завершил испытания в Баренцевом море
Корвет проекта 20385 «Гремящий» завершил программу государственных ходовых испытаний в Баренцевом море и готовится к переходу на Балтику, сообщили в понедельник в пресс-службе Северного флота.
Политика
Дочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов.
Кино
Стали известны обладатели премии Гильдии киноактеров США
Стали известны обладатели премии Гильдии киноактеров США (Screen Actors Guild Awards) 2020 года.
Политика
Кремль наметил дату голосования по поправкам в Конституцию
Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию может пройти в воскресенье, 12 апреля.
Политика
Зеленский заявил о налаживании диалога с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему удалось наладить диалог с российским лидером Владимиром Путиным.
Происшествия
В Самаре горит ресторан «Золотая Пагода»
Огонь охватил кровлю ресторана "Золотая Пагода" по улице Георгия Димитрова, 1а.
Политика
Сербия закупила у России комплексы ПВО «Панцирь-С1»
По сообщению РИА Новости со ссылкой на источники в сфере военно-технического сотрудничества, в рамках заключенного контракта между Россией и Сербией началась реализация поставки шести комплексов ПВО «Панцирь-С1».
Происшествия
Заблудившийся житель Камчатки три дня провел на морозе
Спасатели нашли заблудившегося жителя Камчатки, который в ожидании помощи провел на морозе три дня, греясь у костра, сообщает краевой главк МЧС.
Общество
Россияне смогут покупать «красивые» номера через госуслуги
Минэкономразвития РФ (МЭР) подготовило проект постановления о внесении изменений, которые позволят гражданам резервировать "красивые" регистрационные номера автомобилей.
Армия и оружие
Российская база Хмеймим отразила атаку беспилотников в Сирии
Боевики в Сирии в воскресенье, 19 января, пытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим с помощью беспилотников, но ПВО базы уничтожили цели, сообщает Минобороны России.
Финансы
Индекс Мосбиржи установил исторический максимум
Индекс Мосбиржи в ходе торгов в понедельник утром превысил отметку в 3210 пунктов, обновив исторический максимум.
Армия и оружие
СМИ узнали о блокировке пути российских военных солдатами США в Сирии
Общество
Принц Гарри прокомментировал отказ от титула
Общество
Банкам запретят брать комиссию за оплату услуг ЖКХ
До конца февраля в Госдуму будет внесен законопроект об отмене комиссии, которую банки сегодня взимают за перечисление оплаты услуг ЖКХ.
Политика
Макрон и Меркель «потеряли» Путина в Берлине
Политика
Путин высказался о бессрочном пребывании президента у власти
Возвращаться к практике бессрочного пребывания у власти главы государства не стоит. Таким мнением поделился президент РФ Владимир Путин.
Политика
Мартин Сайдик о перспективах урегулирования конфликта в Донбассе
Мартин Сайдик о перспективах урегулирования конфликта в Донбассе В Минске 16 января прошло первое в этом году заседание трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины.
Общество
В Минэкономики предложили создать аналог GitHub за 2,1 млрд рублей
В Минэкономики предложили создать российский аналог GitHub — крупнейшей в мире платформы для программного обеспечения.
Политика
Пресс-служба главы Чувашии разъяснила призыв «мочить» журналистов
Слова «мочить журналистов», которые произнес глава Чувашии Михаил Игнатьев на торжественном вечере, посвященном Дню чувашской печати, было использовано в контексте «раскрыть подноготную».
Экономика
Банковским вкладам пришел конец. На чем теперь зарабатывать россиянам
Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в России в первой декаде января упала до 5,92% годовых.
Политика
Оппозиция проведёт шествие против конституционной реформы 29 февраля
Оппозиция подаст в мэрию Москвы заявку на проведение 29 февраля шествия против конституционной реформы, предложенной Владимиром Путиным, сообщил в Facebook политик Илья Яшин.
Спорт
Великобритания отказалась подчиняться требованиям WADA
Британское антидопинговое агентство UKAD решило отказать Всемирному агентству в передаче проб известного бегуна Мо Фары для перепроверки, сообщает "Спорт день за днем".
Политика
СМИ сообщили о запрете выдачи виз для приезжающих в США рожать
Администрация президента Дональда Трампа на предстоящей неделе ужесточит правила выдачи виз для иностранцев, которые приезжают в США рожать для автоматического получения американского гражданства их детьми, пишет Axios со ссылкой на трех сотрудников Белого дома.
Шоу-бизнес
Дарья Жукова вышла замуж за миллиардера
Дарья Жукова, экс-супруга Романа Абрамовича, вновь вышла замуж. Ее избранник — греческий миллиардер Ставрос Ниархос.