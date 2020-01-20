Здоровье
РБКВ Китае третий человек умер от нового вида пневмонии
По данным Центра глобального анализа инфекционных заболеваний при Имперском колледже Лондона, число потенциально зараженных новым видом коронавируса может превышать 1,7 тыс. человек. В конце декабря в городе Ухань зафиксировали 27 случаев заболевания неизвестной ранее пневмонией.
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Армия и оружие
Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим
Происшествия
СК возбудил дело после гибели людей при прорыве трубы в пермском отеле
Следственные органы Пермского края возбудили уголовное дело после гибели пяти человек при прорыве трубы в гостинице Перми, сообщает СКР.
Политика
Томенко назначил министра промышленности Алтайского края
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 20 января назначил министром промышленности и энергетики Вячеслава Химочку, который до этого был вице-мэром по экономике в администрации Барнаула, сообщают в пресс-службе правительства региона.
Общество
В Госдуме назвали сроки начала выдачи маткапитала на первого ребенка
Россиянам могут начать оформлять материнский капитал на первого ребенка с марта или апреля 2020 года.
Политика
Дочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов.
Происшествия
При столкновении машины и поезда в Подмосковье погибли два человека
Два человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля и поезда в Московской области, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.
Политика
Лавров рассказал об итогах берлинской конференции по Ливии
Исполняющий обязанности главы российского МИДа Сергей Лавров рассказал о содержании итогового документа по урегулированию конфликта в Ливии, который был принят в воскресенье, 19 января, на международной конференции в Берлине.
Общество
Компании, связанные с Евгением Пригожиным, займутся нефтедобычей в Сирии
По сведениям издания, в декабре парламент республики принял законопроекты о заключении договоров на геологоразведку и добычу нефти и газа с двумя фирмами — «Велада» и «Меркурий».
Экономика
СМИ раскрыли источники доходов Мишустина и его супруги
Газета "Коммерсант" рассказала об источниках доходов премьер-министра Михаила Мишустина и его супруги.
Кино
Открыт прием заявок на XIX кинофестиваль «Человек и природа»
Иркутский областной кинофонд начал прием заявок для участия в XIX Байкальском международном кинофестивале «Человек и природа» имени В.Г. Распутина.
Политика
Украинский премьер рассказал о «негодяях и подонках» среди чиновников
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в органах государственной власти работают "негодяи и подонки", об этом он сказал в эфире канала "Украина 24".
Политика
РБК: голосование по поправкам в Конституцию может пройти 12 апреля
Наиболее вероятной датой проведения всероссийского голосования по поправкам в Конституцию в Кремле называют 12 апреля, сообщает РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.
Политика
России вернут долги за военную технику
России вернут долги за военную технику, поставленную ранее другим странам.
Музыка
Певица Елка записала клип с омичами
Авто
Названы 10 самых непопулярных кроссоверов в России
Хоккей
Овечкин оформил хет-трик и вошел в десятку лучших снайперов НХЛ
Общество
Принц Гарри прокомментировал отказ от титула
Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
Общество
Банкам могут запретить брать комиссию за платежи по ЖКХ
До конца февраля в Госдуму будет внесен законопроект о запрете для банков брать комиссию при перечислении платежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ), сообщил «Известиям» глава фракции «Единой России» Сергей Неверов.
Кино
Хоакин Феникс получил премию Гильдии киноактеров США
Происшествия
Главу МВД Коми арестовали на два месяца
Футбол
Месси принес «Барселоне» победу над «Гранадой»
«Барселона» на своем поле с минимальным счетом обыграла «Гранаду» (1:0) в рамках 20 тура испанской Примеры.
Армия и оружие
США заблокировали проход военного конвоя РФ в Сирии
Политика
Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле
Президенту Украины Владимиру Зеленскому не дали возможность выступить в Израиле на форуме в память холокоста, который посвящен 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Аушвиц.
Политика
Южная Корея намерена развивать экономические связи с Россией
В сферу приоритетных целей Южной Кореи входит развитие экономических связей с Россией и Монголией.
Общество
В Москве прошло шествие памяти Маркелова и Бабуровой
Шествие в память об убитых адвокате Станиславе Маркелове и журналистке «Новой газеты» Анастасии Бабуровой прошло в центре Москвы.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером
Экс-супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова и Ставрос Ниархос сыграли свадьбу на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии, передает газета Daily Mail, называя его греческим миллиардером.
Гаджеты
Названы приложения, которые разряжают Android-смартфоны
Не все приложения в Google Play одинаково полезны. Некоторые из них могут преднамеренно разряжать ваш смартфон.
Единоборства
Макгрегор за 40 секунд нокаутировал Серроне в бою UFC
Ирландский боец Конор Макгрегор за 40 секунд нокаутировал американца Дональда Серроне в рамках турнира UFC 246.
Гаджеты
Графические процессоры Intel DG2 будет производить TSMC по 7-нм технологии
Компания Intel с большой долей вероятности прибегнет к услугам компании TSMC для производства своих графических процессоров второго поколения DG2, сообщает ресурс AdoredTV со ссылкой на собственного инсайдера в данной сфере.