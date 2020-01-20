Третий человек скончался в городе Ухань китайской провинции Хубэй от нового типа коронавируса, общее число заразившихся достигло 198 человек, говорится в сообщении городского комитета по вопросам здравоохранения.

В Китае третий человек умер от нового типа коронавируса

Политика РБК: Кремль наметил дату голосования по поправкам в Конституцию Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию, которые предложил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию, может пройти в середине весны.

Кино В США вручены награды гильдии киноактеров Приз за главную мужскую роль получил Хоакин Феникс за роль в нашумевшем фильме "Джокер".

Общество Меган Маркл и принц Гарри лишатся королевских титулов A statement from Her Majesty The Queen.https://t.co/ZAPC5ARUup — The Royal Family (@RoyalFamily) January 18, 2020 Процесс освобождения принца Гарри и Меган Маркл от их королевских обязанностей уже получил в Британии свой термин - "Megxit".

Политика Медведев назвал причины отставки правительства Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о причинах ухода в отставку кабинета министров.

Политика Президент Чехии назвал Путина несомненно сильным политиком Глава Чехии Милош Земан, выступая в программе Press Klub пражской радиостанции Frekvence 1, обратил внимание, что президент Российской Федерации Владимир Путин — сильная политическая личность.

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Экономика Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.