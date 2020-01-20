Здоровье

РИА НовостиРИА НовостиВ Китае третий человек умер от нового типа коронавируса

Третий человек скончался в городе Ухань китайской провинции Хубэй от нового типа коронавируса, общее число заразившихся достигло 198 человек, говорится в сообщении городского комитета по вопросам здравоохранения.
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Эксперт из США объяснил, что происходит с китайской эпидемией

Красная весна03:50

В Пекине выявили два случая заражения новым типом коронавируса

РИА Новостивчера в 22:20

Еще 17 случаев заражения новым типом коронавируса зарегистрировано в Китае

NewInformвчера в 02:30

Третий человек умер в КНР от нового типа коронавируса

Российская газетавчера в 20:02

В Китае третий человек умер от нового типа коронавируса

Газета.Ruвчера в 19:59

В Пекине и Шэньчжэне выявлены три случая заражения пневмонией нового типа

ТАССвчера в 21:55

В Китае ещё один человек умер от нового типа коронавируса

RT на русскомвчера в 19:43
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Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 04:05, Ашберн
Политика

Союз журналистов надеется, что глава Чувашии изменит отношение к СМИ

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев надеется, что глава Чувашии Михаил Игнатьев, призвавший "мочить" журналистов за критику властей, изменит свое отношение к СМИ.
ТАСС вчера в 10:12
Политика

РБК: Кремль наметил дату голосования по поправкам в Конституцию

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию, которые предложил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию, может пройти в середине весны.
Газета.Ru 03:37
Происшествия

Опубликован список погибших в «Карамели»

Коммерсантъ Пермь 03:11
Политика

Гончарук заявил о «негодяях и подонках» среди украинских чиновников

Глава украинского правительства Алексей Гончарук заявил в эфире «Украина 24», что в органах государственной власти страны работают «негодяи и подонки».
RT на русском 01:25
Кино

В США вручены награды гильдии киноактеров

Приз за главную мужскую роль получил Хоакин Феникс за роль в нашумевшем фильме "Джокер".
Радио Культура 01:29
Транспорт

Первые 100 поездов перевезли по Крымскому мосту 85 тысяч пассажиров

Первые 100 поездов прошли по Крымскому мосту, перевезя на своих маршрутах 85 тыс. пассажиров. Об этом сообщает инфоцентр «Крымский мост».
RT на русском 03:55
Шоу-бизнес

В Сети появилось первое фото со свадьбы Дарьи Жуковой

Экс-супруга миллиардера Романа Абрамовича Дарья Жукова недавно отпраздновала свадебную церемонию вместе со своим возлюбленным - греческим миллионером Ставросом Ниархосом.
OAnews 18 января в 15:21
Происшествия

В Ленинградской области двоих подростков подозревают в изнасиловании

Возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 131 УК РФ "Изнасилование, совершенное группой лиц".
РИА Новости 03:34
Политика

Мишустин назначил нового главу ФНС

Премьер Михаил Мишустин назначил главой Федеральной налоговой службы Даниила Егорова.
Взгляд.ру 17 января в 09:24
Общество

Меган Маркл и принц Гарри лишатся королевских титулов

A statement from Her Majesty The Queen.https://t.co/ZAPC5ARUup — The Royal Family (@RoyalFamily) January 18, 2020 Процесс освобождения принца Гарри и Меган Маркл от их королевских обязанностей уже получил в Британии свой термин - "Megxit".
Южный Федеральный вчера в 00:24
Происшествия

В Москве и Петербурге «заминировали» суды, ТЦ, школы и метро

Коммерсантъ 03:21
Общество

Как россияне смогут купить «красивые» автомобильные номера

Ранее "РГ" уже писала о том, что, планируется создать реестр "красивых" номеров, которые будут продавать автовладельцам.
Российская газета 03:35
Происшествия

В Тверской области «Сапсан» насмерть сбил женщину

Tverigrad.ru 03:10
Общество

В Минэкономики предложили создать аналог GitHub за 2,1 млрд рублей

В Минэкономики предложили создать российский аналог GitHub – крупнейшей в мире платформы для программного обеспечения.
Ведомости 02:26
Политика

Медведев назвал причины отставки правительства

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о причинах ухода в отставку кабинета министров.
Известия вчера в 18:41
Армия и оружие

Сербия закупила российские комплексы «Панцирь-С1»

Ранее ГЛАС сообщал, что России начали возвращать долги за поставку оружия.
ГЛАС.RU 01:45
Происшествия

Туристы сняли на видео, как провалились под лёд на Байкале

Два туриста провалились под лед на Байкале.
REGNUM 03:12
Происшествия

В Томске женщина бросила новорожденного ребенка в подъезде

ТАСС 02:38
Авто

Автомобили, которые американцы не продают более 15 лет

ToDay News Ufa 03:41
Политика

Президент Чехии назвал Путина несомненно сильным политиком

Глава Чехии Милош Земан, выступая в программе Press Klub пражской радиостанции Frekvence 1, обратил внимание, что президент Российской Федерации Владимир Путин — сильная политическая личность.
iReactor 01:45
Политика

Джонсон отказал Путину в нормализации отношений из-за Скрипалей

Нормализации отношений между Москвой и Лондоном пока ждать не приходится - Великобритания по-прежнему считает действия Кремля угрозой своей нацбезопасности, заявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон президенту РФ Владимиру Путину.
Газета.Ru 02:35
Политика

Четырех российских актеров не пустили на Украину пограничники

Росбалт вчера в 17:38
Политика

Оргкомитет «Марша Немцова» подаст заявку на шествие 29-го февраля

Организаторы рассчитывают, что в ней примут участие не менее 50-ти тысяч человек, - добавил Яшин.
Эхо Москвы 03:00
Общество

Oxfam: 2153 миллиардера оказались богаче 4,6 млрд людей

2153 миллиардера мира в 2019 г. имели больше богатства, чем 4,6 млрд человек.
Ведомости вчера в 23:15
Политика

Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле

Израильская сторона отказала президенту Украины Владимиру Зеленскому в праве выступить на форуме, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря в Освенциме.
Известия вчера в 18:15
Общество

Режиссера Сергея Соловьева перевели в реанимацию

Известия 03:55
Экономика

Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги

Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.
RT на русском вчера в 12:53
Энергетика

СМИ узнали о планах Минска отложить переговоры с Россией по нефти

Россия и Белоруссия приостановили переговоры по размеру тарифа на транзит нефти по нефтепроводу «Дружба».
РБК 03:57
Происшествия

Житель Калининградской области сломал шею во время крещенских купаний

РИА Новости вчера в 10:26
Наука

Ученые увидели формирование и разрыв химических связей

Ученые использовали просвечивающую электронную микроскопию (ПЭМ), чтобы получить информацию о химической связи между атомами рения в молекуле Re2.
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