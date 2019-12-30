с чего всё началось

Суд города Шэньчжэня приговорил ученого Хэ Цзянькуя к трем годам лишения свободы и штрафу 3 млн юаней (около 26,6 млн руб.) за незаконный эксперимент, в результате которого родились трое детей с отредактированными генами, передает агентство «Синьхуа».

В Китае ученого осудили на три года за изменение генома эмбрионов

Происшествия Задержанные ФСБ за подготовку терактов в Петербурге дали показания Двое граждан России, которых накануне задержали по подозрению в подготовке теракта в людном месте Санкт-Петербурга в новогодние праздники, дают признательные показания, сообщили в ФСБ.

Армия и оружие Несколько человек погибли при атаке США в Ираке В результате атак США по объектам иракского шиитского ополчения в Ираке и Сирии погибли 5 человек, еще 14 пострадали, сообщает телеканал Al Arabiya.

Происшествия В Ингушетии завели дело после перестрелки, в которой погиб человек Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело по факту перестрелки в Сунженском районе, в результате которой один человек погиб, а еще шестеро получили ранения, сообщает региональное СУ СК.

Театры Миронов: Виктор Рыжаков работает в эстетике «Современника» Режиссер Виктор Рыжаков, который 4 января вступит в должность художественного руководителя театра "Современник" после ухода из жизни предыдущего худрука - Галины Волчек, работает в эстетике этого театра и обладает большим опытом как постановок, так и воспитания молодых актеров.

Общество В Астрахани разгорелся спор из-за установки памятника Ивану Грозному В организации выражает крайнюю обеспокоенность перспективой создания культурно-исторического центра, посвященного присоединению Астраханского ханства к России и установке памятника Грозном, который остается зловещим символом геноцида, бесправия, деспотии, политики конфессиональной нетерпимости и насилия.

Происшествия Бывшему колпинскому участковому-душегубу добавили 12,5 лет тюрьмы Крохину добавили 12,5 лет лишения свободы, хотя в марте его уже приговорили к пожизненному заключению в колонии особого режима.

Общество На новых билетах РЖД разместили просьбу к пассажирам нижних полок Компания РЖД на новых электронных билетах разместила обращение к пассажирам нижних полок с просьбой разрешить едущим на верхних местах посидеть внизу в дневное время, сообщает РИА Новости.

Политика Премьер-министр Польши обвинил Владимира Путина в сознательной лжи Матеуш Моравецкий в заявлении, опубликованном в воскресенье днем, написал, что «президент Путин много раз лгал о Польше и всегда делал это полностью сознательно».

Технологии В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений О новой функции групповых чатов WhatsApp рассказали журналистам Как сообщает ToDay News Ufa, администраторы групповых чатов смогут запускать автоматическую очистку нежелательных сообщений.

Шоу-бизнес 51-летняя Валерия оголилась для съемок клипа Певица Валерия предстала перед поклонниками в весьма откровенном наряде, опубликовав кадр со съемок клипа на песню «Тысячи историй».

Происшествия В Москве врач-анестезиолог изнасиловал пациентку после операции В Москве по подозрению в изнасиловании пациентки задержали врача-анестезиолога больницы имени Ерамишанцева, передает издание Baza в своем Telegram-канале.

Общество Уходящий год стал самым теплым в России за 100 лет Среднегодовая температура в уходящем 2019 году побила рекорд и стала самой высокой с начала инструментальных метеонаблюдений в России в целом и в Москве в частности.

Общество Бразильский журналист удивился русской кухне Журналист бразильского издания Folha de Sao Paolo удивился некоторым вариантам приготовления блюд в России.