Общество

РБКРБКВ Китае ученого осудили на три года за изменение генома эмбрионов

Суд города Шэньчжэня приговорил ученого Хэ Цзянькуя к трем годам лишения свободы и штрафу 3 млн юаней (около 26,6 млн руб.) за незаконный эксперимент, в результате которого родились трое детей с отредактированными генами, передает агентство «Синьхуа».
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В китайском городе Шэньчжэнь суд приговорил генетика Хэ Цзянькуя к 3 годам тюремного заключения и штрафу в размере 3 млн юаней ($430 тыс.) за эксперимент с рождением детей из генетически модифицированных эмбрионов, сообщает
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