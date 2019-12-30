Общество

РБКРБКВ Китае ученого осудили на три года за изменение генома эмбрионов

Суд города Шэньчжэня приговорил ученого Хэ Цзянькуя к трем годам лишения свободы и штрафу 3 млн юаней (около 26,6 млн руб.) за незаконный эксперимент, в результате которого родились трое детей с отредактированными генами, передает агентство «Синьхуа».
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В Китае ученого осудили на три года за изменение генома эмбрионов

РБК01:58

В КНР изменившего ДНК эмбриона ученого приговорили к трем годам тюрьмы

Известия00:29

Китайский ученый приговорен к тюрьме за рождение первых в мире генномодифицированных детей

Эхо Москвы02:00

В Китае на три года осудили генетика за изменение ДНК эмбрионов

РИА Новости00:53

В Китае ученый получил три года тюрьмы за изменение генома человеческого эмбриона

Коммерсантъ00:50

В Китае учёный осуждён на три года за изменение генома эмбрионов

RT на русском00:38

Китайского генетика приговорили к трем годам тюрьмы за изменение генома эмбрионов

ТАСС01:38
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 02:40, Ашберн
Экономика

Названы самые разбогатевшие за год российские миллиардеры

Совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин больше всего разбогател в 2019 году из российских миллиардеров, сообщает Bloomberg.
REGNUM 01:31
Культура

Музыкальный критик рассказал о «еле дышащей на сцене» Пугачевой

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что некоторые артисты, в частности Алла Пугачева, выступая на сцене, показывают "очень печальное зрелище".
Газета.Ru вчера в 22:19
Общество

Роскачество рассказало, какие рыбные консервы нельзя есть

РИА Новости 00:27
Музыка

Группа «Кино» показала новый клип на песню «Троллейбус»

Youtube Музыканты популярной советской рок-группы "Кино", которые в следующем году дадут два концерта, представили клип на песню "Троллейбус".
РЕН ТВ 27 декабря в 10:25
Происшествия

Раздетого мальчика нашли под балконом дома в Подмосковье

Вести.Ru 01:59
Происшествия

В Хабаровске эвакуируют детсады из-за сообщений о «минировании»

«Эвакуируют 26 детских садов, это около 4,5 тысяч детей и около тысячи сотрудников», — приводит ТАСС слова представителя администрации.
ФАН вчера в 22:41
Космос

Космонавт назвал причины проблем России в космосе

Герой России космонавт Геннадий Падалка назвал в интервью РИА Новости причины стагнации в российской космической отрасли.
Lenta.ru вчера в 22:15
Общество

В Москве простились с Галиной Волчек

Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.
ТАСС вчера в 04:53
Политика

Премьер Польши обвинил СССР в союзничестве с нацистами

Пакт Молотова — Риббентропа был по сути союзным соглашением между СССР и нацистской Германией, считает премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Росбалт вчера в 17:11
Происшествия

В Красноярске отстранили сотрудников санатория из-за оскорбления детей

RT на русском 01:19
Финансы

Российский фондовый рынок начал последние торги года ростом

Последние в уходящем году торги на российском рынке акций стартовали в понедельник слабым ростом основных индикаторов: к 10:01 мск рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,09% к предыдущему закрытию и оказался на отметке 3053,34 пункта.
Росбалт 02:30
Экономика

Правительство планирует создать авиакомпанию для Дальнего Востока

Минпромторг, Минэкономразвития, Минфин, Минтранс, Росавиация в сотрудничестве с ВТБ, Сбербанком и госкорпорацией "Ростех" изучают идею создания на Дальнем Востоке авиакомпании.
РИА Новости вчера в 22:16
Происшествия

Названы новые версии авиакатастрофы в Казахстане

В МВД Казахстана назвали новые версии авиакатастрофы с самолетом авиакомпании Bek Air под Алма-Атой. Об этом сообщает портал Tengrinews.kz.
Lenta.ru 02:15
Происшествия

Стрельба произошла в церкви в Техасе

Интерфакс 01:58
Общество

Греф порассуждал о будущем кино

Lenta.ru 00:04
Общество

Россиянам дали советы по выбору мандаринов

При выборе мандаринов в первую очередь стоит обратить внимание на цвет и форму фруктов, говорится в рекомендациях специалистов Государственной инспекции города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
Lenta.ru 28 декабря в 07:08
Происшествия

В аэропорту Домодедово экстренно сел рейс Qatar Airways из Дохи в Осло

Пассажирский самолет авиакомпании Qatar Airways, выполнявший рейс из Дохи в Осло, совершил экстренную посадку в аэропорту Домодедово.
ТАСС 01:54
Хоккей

Не снявший шлем во время гимна России капитан канадцев извинился

Капитан молодежной сборной Канады по хоккею Барретт Хэйтон принес свои извинения команде России и ее болельщикам за то, что не снял шлем во время исполнения гимна России после матча на чемпионате мира в Чехии.
РЕН ТВ 28 декабря в 21:17
Происшествия

Опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Псковской области

Телеканал "Звезда" опубликовал видео, снятое на месте ДТП с пассажирским автобусом в Псковской области.
РИА Новости 01:12
Политика

Экс-глава МИД Италии рассказал о визите на дачу Путина

Бывший вице-президент Еврокомиссии и экс-министр иностранных дел Италии Франко Фраттини поделился воспоминаниями о том, как президент России Владимир Путин принимал его у себя на даче в Подмосковье.
Известия вчера в 21:11
Шоу-бизнес

Кристину Асмус госпитализировали на скорой

Актриса Кристина Асмус сообщила, что попала в больницу.
Московский Комсомолец вчера в 11:40
Футбол

Мойес вновь возглавил «Вест Хэм»

Шотландский наставник Дэвид Мойес назначен главным тренером «Вест Хэма». Контракт подписан на полтора года.
Советский спорт 01:24
Хоккей

Сборная России по хоккею уступает США по итогам двух периодов на МЧМ

Завершился второй период матча между молодёжными сборными России и США в рамках группового этапа чемпионата мира 2020 года в Чехии.
RT на русском вчера в 14:37
Общество

Вице-президент Сбербанка Шаров покидает банк

Вице-президент Сбербанка, руководитель дирекции GR Андрей Шаров покидает свой пост в конце 2019 года.
ТАСС 02:05
Общество

Участники обмена пленными рассказали о пытках в СБУ

Напомним, накануне под Горловкой прошла масштабная процедура обмена удерживаемыми лицами между ДНР и ЛНР с одной стороны, и Киевом - с другой.
Российская газета 02:29
Баскетбол

Леброн Джеймс планирует сыграть в матче с «Далласом»

Sports.ru вчера в 12:03
Шоу-бизнес

Охлобыстин принёс извинения проституткам после критики Водонаевой

Discover24 02:23
Футбол

Семак объяснил неудачное выступление «Зенита» в Лиге чемпионов

Тренер питерского «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему клуб с берегов Невы выступил неудачно в нынешнем сезоне еврокубков.
NewInform вчера в 20:46
Шоу-бизнес

Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова вышла замуж

Девушка вышла замуж за возлюбленного, баскетболиста Андрея Зубкова.
Woman.ru 00:54
Общество

Путин подписал закон о повышении МРОТ

Президент России Владимир Путин одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда.
РИА Новости 28 декабря в 09:54
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