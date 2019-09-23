Армия и оружие
REGNUMКитайские СМИ обнаружили у С-500 способность сбивать метеориты
Российские зенитно-ракетные комплексы С-500 «Прометей» на сегодняшний день являются самым передовым противоракетным комплексом в российском арсенале и претендуют на звание лучших в мире. Такое мнение высказали эксперты китайского издания Sina.
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Экономика
Минфин объявил о сокращении госслужащих с 2020 года
Российские власти приступят к повсеместному сокращению числа госслужащих с 2020 года, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:19
Происшествия
Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ
В Сети появились фотографии боевых машин ВДВ, разбившихся при десантировании во время учений "Центр-2019".
РИА Новости вчера в 21:11
Политика
Кудрин ответил на слова Шойгу о расходах на оборону
Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин отреагировал на высказывание министра обороны России Сергея Шойгу, в котором тот подверг критике заявления о якобы завышенных тратах на оборону.
RT на русском вчера в 19:03
Кино
Последний сезон «Игры престолов» получил премию «Эмми»
Заключительный сезон сериала "Игра престолов" завоевал награду телеакадемии США "Эмми", вновь став "лучшим драматическим сериалом" года, церемония вручения награды проходила в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе и транслировалась на телеканале Fox.
РИА Новости вчера в 23:11
Армия и оружие
Генерал США пожаловался на действия России в Черном море
Действия России, затрудняющей проведение учений стран НАТО и Украины в Черном море, вызывают обеспокоенность США и их союзников.
РБК 01:27
Шоу-бизнес
Стал известен размер пенсии Аллы Пугачевой
Как выяснилось, размер пособия 70-летней певицы составляет 47 000 рублей. Также известен размер пенсии Лолиты Милявской.
Вести Подмосковья 02:16
Армия и оружие
Зариф: хуситы могли доработать ракеты для атаки на Саудовскую Аравию
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф считает, что хуситы могли сами увеличить радиус действия ракет, которые были использованы при ударе по саудовским нефтяным объектам.
RT на русском вчера в 19:55
Происшествия
Убившего подругу студента опознали на улице по окровавленной одежде
Lenta.ru вчера в 17:29
Здоровье
Врачи дали рекомендации по профилактике гриппа и ОРВИ
В связи с похолоданием и дождливой погодой москвичам рекомендовали тепло одеваться, укреплять иммунитет и подумать о своевременной вакцинации.
Москва 24 20 сентября в 05:22
Спорт
WADA потребовало объяснений от России
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заподозрило Россию в фальсификации данных Московской лаборатории и дало ей три недели на объяснение.
Lenta.ru 00:48
Здоровье
Диетолог назвала замедляющие старение продукты
Как рассказала изданию диетолог Марият Мухина, речь идет о продуктах, богатых антиоксидантами.
РИА Новости 01:50
Наука
Google создал квантовый компьютер
Мой Брянск 21 сентября в 08:45
Происшествия
В Ленобласти ликвидировали пожар на нефтеперерабатывающем заводе
В МЧС сообщили о ликвидации возгорания, которое произошло на нефтеперерабатывающем предприятии в Киришском районе Ленинградской области.
RT на русском 02:07
Шоу-бизнес
Пациентка клиники заявила о прекращении лечения Заворотнюк
Женщина, называющая себя пациентом одного из частных московских медцентров, заявила, что врачи прекратили лечение актрисы Анастасии Заворотнюк.
РИА Новости вчера в 19:16
Общество
Британский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации
Совет директоров британского туроператора Thomas Cook пришел к выводу о необходимости объявить "о принудительной ликвидации компании с немедленным вступлением решения в силу", сообщает The Mirror.
Интерфакс вчера в 23:20
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали затяжное похолодание
Средняя суточная температура составит всего 6-7 градусов, что больше характерно для октября, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Российская газета вчера в 22:00
Здоровье
Любовь россиян к алкоголю недооценивали
Россияне трудоспособного возраста в среднем потребляют 26,6 литра алкоголя в год, следует из отчета компании FinExpertiza (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Lenta.ru 01:28
Экономика
ЦБ ограничил возможности неквалифицированных инвесторов
Как и обещал первый зампред ЦБ Сергей Швецов в начале года, планка для перехода в категорию простого неквалифицированного инвестора была поднята с 400 тыс. до 1,4 млн руб. Таким образом, существенно расширяется число частных инвесторов, которым доступен лишь ограниченный круг финансовых инструментов.
Коммерсантъ вчера в 18:10
Армия и оружие
В России работают над истребителем шестого поколения
В России идет работа над шестым поколением истребителей, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор государственного научно-исследовательского института авиационных систем Сергей Хохлов.
РИА Новости 01:36
Происшествия
На Сахалине более 20 рыбаков госпитализировали с отравлением
Комментариями регионального минздрава РИА Новости пока не располагает.
РИА Новости вчера в 21:11
Происшествия
Эксперты выявили 100 причин крушения индонезийского Boeing 737 MAX
Главными причинами крушения Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air в Индонезии эксперты назвали осложнения при конструировании самолета и ошибки в надзоре над соблюдением авиационных правил.
Газета.Ru 01:44
Общество
Узнай, какая теща или свекровь из тебя получится по знаку Зодиака
WMJ.ru вчера в 17:30
Общество
Россиянки стали позже выходить замуж
Lenta.ru 01:47
Армия и оружие
Военные провели пуски ракет комплексов С-400 в Бурятии
Зенитный ракетный полк на полигоне «Телемба» в Бурятии провел боевые пуски ракет С-400.
Политика Сегодня вчера в 21:05
Происшествия
В Якутии на реке Лена столкнулись два парома
РБК вчера в 23:43
Общество
В Центральной России выпал первый снег
В нескольких областях Центральной России в воскресенье, 22 сентября, выпал первый снег.
Профиль вчера в 14:44
Кино
Анджелина Джоли вновь стала блондинкой
Известно, что для полноты образа Джоли вновь стала блондинкой.
StarHit.ru 21 сентября в 22:00
Авто
Дилеры ожидают роста цен на автомобили в 2020 году
Планы правительства РФ увеличить утилизационный сбор могут привести к росту цен на автомобили.
Политическая Экспертиза 00:11
Политика
МИД объяснил заключение пакта Молотова — Риббентропа
Министерство иностранных дел России опубликовало разъяснение своей позиции по поводу заключения в 1939 году договора о ненападении с Германией, известного как пакт Молотова — Риббентропа.
Lenta.ru вчера в 12:01