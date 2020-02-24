Общество

РИА НовостиРИА НовостиШесть провинций Китая понизили уровень ЧС из-за коронавируса

Шесть провинции Китая в понедельник понизили наивысший уровень реагирования на ЧС, объявленный ранее из-за эпидемии пневмонии, вызываемой новым коронавирусом, следует из заявлений местных властей.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Жители Уханя смогут покинуть город в случае отсутствия симптомов коронавируса

Коммерсантъ00:29

Число зараженных коронавирусом в мире приближается к 80 тысячам

Вести.Ruвчера в 23:56

Четыре провинции КНР понизили уровень угрозы распространения коронавируса

РБКвчера в 21:28

Меры реагирования на эпидемию коронавируса понижены сразу в четырех китайских провинциях

Эхо Москвывчера в 22:46

Шесть провинций Китая понизили введенный из-за коронавируса уровень ЧС

Комсомольская правдавчера в 22:38

Шесть провинций Китая понизили уровень ЧС из-за коронавируса

РИА Новостивчера в 21:50

Понижение уровня ЧС из-за коронавируса объявили в шести провинциях Китая

Московский Комсомолецвчера в 22:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 00:45, Ашберн
Происшествия

На Камчатке в ДТП со снегоходом погибла журналистка

Аргументы и Факты вчера в 01:59
Биатлон

На Логинова и Касперовича завели уголовное дело в Италии

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил в своем телеграм-канале, что на российского биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича в Италии завели уголовное дело.
BFM.ru вчера в 12:09
Общество

Рэпер Face и похожий на сына Порошенко парень произвели фурор на концерте в Лондоне

Человек, похожий на сына экс-президента Украины Петра Порошенко Михаила вышел на сцену во время концерта рэпера Face в Великобритании под крики «русские в Лондоне».
ФАН вчера в 22:03
Политика

Пушков отреагировал на слова Трампа о примирении России и Украины

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о мире между Россией и Украиной в Twitter в понедельник, 24 февраля.
Известия вчера в 21:00
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $57

В последний раз цена нефти находилась ниже $57 за баррель 14 февраля 2020 года.
ТАСС вчера в 18:41
Космос

Blue Origin открыла завод по производству двигателей для лунного модуля

Частная американская аэрокосмическая компания Blue Origin открыла новый завод по производству ракетных двигателей в городе Хантсвилл (США, штат Алабама).
REGNUM 00:03
Авто

Тяжелый пикап Ford F-250 обзавёлся спецверсией Harley-Davidson

Совместное детище автомобильной компании Ford, и тюнингистов из ателье Tuscany Motor Co, представляет собой тяжелый грузовой автомобиль-пикап F-250 Harley-Davidson.
Car.ru вчера в 23:18
Общество

Онищенко призвал запретить татуировки

Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко рассказал в интервью радиостанции "Говорит Москва" об опасности татуировок.
РИА Новости вчера в 18:22
Кино

В Сети появился трейлер мультсериала «Трансформеры»

На YouTube-канале стримингового сервиса Netflix опубликован первый трейлер мультсериала «Трансформеры: Война за Кибертрон».
RuNews24.ru вчера в 15:25
Здоровье

На Украине запретили передавать еду эвакуированным из Китая

Министерство здравоохранения Украины запретило передавать пищу эвакуированным из китайского Уханя в санаторий Новых Санжар (Полтавская область), чтобы не допустить у них инфекционных заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Известия вчера в 21:04
Общество

В Совфеде объяснили изменение размера пенсии

Член Совета Федерации Елена Бибикова в интервью «Парламентской газете» заявила о том, что размер пенсии в России может изменяться исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
РБК вчера в 21:53
Космос

Астрономы открыли гигантскую планету с длительностью года 18 часов

Британские астрономы в созвездии Зайца обнаружили уникальную планету. На ней длительность одного года составляет всего 18 часов.
Актуальные Новости 21 февраля в 10:13
Армия и оружие

Израильская армия нанесла удары по сектору Газа

Армия обороны Израиля нанесла удары по целям запрещенной в РФ палестинской группировки "Исламский джихад" в секторе Газа.
Российская газета вчера в 18:50
Шоу-бизнес

Редкое фото Елены Яковлевой с мужем и сыном появилось в Сети

Редкое фото Елены Яковлевой с мужем и сыном появилось в Сети Снимок был сделан в 90-х годах.
Экспресс газета вчера в 08:20
Футбол

ПСЖ обыграл «Бордо» в Лиге 1, Неймар получил красную карточку

RT на русском вчера в 17:26
Технологии

Apple планирует разрешить использовать сторонние сервисы по умолчанию

Bloomberg удалось узнать, что Apple сейчас ведет переговоры со сторонними разработчиками, чтобы в дальнейшем пользователи могли по умолчанию назначать другие приложения, к примеру браузеры и почтовые клиенты.
Astera 21 февраля в 14:34
Армия и оружие

США объяснили заход эсминца Ross в Черное море

Стремлением поддерживать безопасность в регионе объяснило командование шестого оперативного флота США заход в Черное море ракетного эсминца Ross (DDG 71) американских ВМС.
Известия вчера в 20:36
Гаджеты

Рассекречен дизайн Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Китайская компания Xiaomi уже почти завершила разработку Redmi Note 9 Pro. Рендерные изображения этого смартфона уже появились в Сети.
Что происходит 22 февраля в 06:11
Музыка

Пригожин призвал перенять опыт Украины на «Евровидении»

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал в интервью "Газете.Ru" победу группы Go-A в украинском отборе на "Евровидение-2020", который завершился 22 февраля.
Газета.Ru вчера в 05:46
Политика

В Киеве отреагировали на слова Путина об объединении усилий двух стран

Как отмечается, такая реакция последовала на заявление российского президента Владимира Путина о том, что любое объединение усилий двух государств — это создание глобального конкурента в Европе и мире.
RT на русском 22 февраля в 07:11
Футбол

«Спартак» разгромил «Пахтакор» в товарищеском матче в Москве

Российская газета 22 февраля в 08:38
Хоккей

Ковальчук перешел из «Монреаля» в «Вашингтон»

Газета.Ru вчера в 21:41
Наука

Из-за изменения климата река Колорадо медленно высыхает

Anonsens вчера в 15:44
Футбол

«Арсенал» обыграл «Эвертон», Обамеянг оформил дубль

Спорт-Экспресс вчера в 13:27
Политика

Трампу посоветовали уволить посла США в России

Американский посол в Москве Джон Салливан вошел в поданный президенту США Дональду Трампу перечень сотрудников Госдепартамента, нелояльных главе государства и рекомендованных к увольнению, сообщает информационный портал Axios со ссылкой на источники.
Взгляд.ру 00:35
Общество

В Венеции закрыли карнавал из-за коронавируса

Венецианский карнавал завершают на два дня раньше положенного срока, вечером 23 февраля, из-за вспышки коронавируса в Италии.
BFM.ru вчера в 13:20
Космос

NASA просит придумать сенсор для венерианского механического ровера

N+1 22 февраля в 06:47
Происшествия

При землетрясении на границе Турции и Ирана погибли семь человек

В результате землетрясения на границе Турции и Ирана погибли семь человек.
BFM.ru вчера в 03:04
Здоровье

Диетологи назвали полезные жиры, которые стоит употреблять диабетикам

Врачи диетологи сообщили, что некоторые полезные жиры не только разрешены к употреблению людям, страдающим диабетом второго типа, но и могут существенно улучшить их состояние.
News.ru 00:18
Шоу-бизнес

Любовь Успенская назвала Собчак «желтой журналисткой»

Известная российская певица и автор романсов Любовь Успенская раскритиковала телеведущую Ксению Собчак за скандальный эфир на Первом канале.
iReactor 22 февраля в 12:59
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное