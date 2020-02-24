Шесть провинции Китая в понедельник понизили наивысший уровень реагирования на ЧС, объявленный ранее из-за эпидемии пневмонии, вызываемой новым коронавирусом, следует из заявлений местных властей.

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Политика Пушков отреагировал на слова Трампа о примирении России и Украины Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о мире между Россией и Украиной в Twitter в понедельник, 24 февраля.

Общество Онищенко призвал запретить татуировки Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко рассказал в интервью радиостанции "Говорит Москва" об опасности татуировок.

Здоровье На Украине запретили передавать еду эвакуированным из Китая Министерство здравоохранения Украины запретило передавать пищу эвакуированным из китайского Уханя в санаторий Новых Санжар (Полтавская область), чтобы не допустить у них инфекционных заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Общество В Совфеде объяснили изменение размера пенсии Член Совета Федерации Елена Бибикова в интервью «Парламентской газете» заявила о том, что размер пенсии в России может изменяться исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Технологии Apple планирует разрешить использовать сторонние сервисы по умолчанию Bloomberg удалось узнать, что Apple сейчас ведет переговоры со сторонними разработчиками, чтобы в дальнейшем пользователи могли по умолчанию назначать другие приложения, к примеру браузеры и почтовые клиенты.

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Музыка Пригожин призвал перенять опыт Украины на «Евровидении» Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал в интервью "Газете.Ru" победу группы Go-A в украинском отборе на "Евровидение-2020", который завершился 22 февраля.

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Политика Трампу посоветовали уволить посла США в России Американский посол в Москве Джон Салливан вошел в поданный президенту США Дональду Трампу перечень сотрудников Госдепартамента, нелояльных главе государства и рекомендованных к увольнению, сообщает информационный портал Axios со ссылкой на источники.

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