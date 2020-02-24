Общество
РИА НовостиШесть провинций Китая понизили уровень ЧС из-за коронавируса
Шесть провинции Китая в понедельник понизили наивысший уровень реагирования на ЧС, объявленный ранее из-за эпидемии пневмонии, вызываемой новым коронавирусом, следует из заявлений местных властей.
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Меры реагирования на эпидемию коронавируса понижены сразу в четырех китайских провинциях
Эхо Москвывчера в 22:46
Шесть провинций Китая понизили введенный из-за коронавируса уровень ЧС
Комсомольская правдавчера в 22:38
Понижение уровня ЧС из-за коронавируса объявили в шести провинциях Китая
Московский Комсомолецвчера в 22:49
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На Камчатке в ДТП со снегоходом погибла журналистка
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Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил в своем телеграм-канале, что на российского биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича в Италии завели уголовное дело.
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Цена нефти Brent опустилась ниже $57
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Общество
В Совфеде объяснили изменение размера пенсии
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Армия обороны Израиля нанесла удары по целям запрещенной в РФ палестинской группировки "Исламский джихад" в секторе Газа.
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Редкое фото Елены Яковлевой с мужем и сыном появилось в Сети
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Футбол
ПСЖ обыграл «Бордо» в Лиге 1, Неймар получил красную карточку
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Армия и оружие
США объяснили заход эсминца Ross в Черное море
Стремлением поддерживать безопасность в регионе объяснило командование шестого оперативного флота США заход в Черное море ракетного эсминца Ross (DDG 71) американских ВМС.
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Китайская компания Xiaomi уже почти завершила разработку Redmi Note 9 Pro. Рендерные изображения этого смартфона уже появились в Сети.
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Из-за изменения климата река Колорадо медленно высыхает
Футбол
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Политика
Трампу посоветовали уволить посла США в России
Американский посол в Москве Джон Салливан вошел в поданный президенту США Дональду Трампу перечень сотрудников Госдепартамента, нелояльных главе государства и рекомендованных к увольнению, сообщает информационный портал Axios со ссылкой на источники.
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В Венеции закрыли карнавал из-за коронавируса
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NASA просит придумать сенсор для венерианского механического ровера
Происшествия
При землетрясении на границе Турции и Ирана погибли семь человек
В результате землетрясения на границе Турции и Ирана погибли семь человек.
Здоровье
Диетологи назвали полезные жиры, которые стоит употреблять диабетикам
Врачи диетологи сообщили, что некоторые полезные жиры не только разрешены к употреблению людям, страдающим диабетом второго типа, но и могут существенно улучшить их состояние.
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