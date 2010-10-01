Всего зафиксировано около 300 случаев заражения, почти все они выявлены в Китае. По данным на середину дня 21 января от нового типа заболевания погибло шесть человек. Китайские власти официально объявили, что новый тип вируса может передаваться от человека к человеку.

В Китае вспышка нового вида пневмонии. От нее погибло уже шесть человек

Энергетика Санкции США помогли России в 2019 году нарастить экспорт нефти РБК уже отмечал, что Россия с марта 2019 года опередила Венесуэлу по объемам поставок нефти в США, после того как венесуэльский экспорт практически обнулился из-за санкций.

Происшествия Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.

Политика В России объявлен новый состав правительства Российский президент Владимир Путин подписал указы о назначении министров и вице-премьеров нового правительства, возглавляемого Михаилом Мишустиным.

Политика Песков рассказал о встрече Путина и Джонсона в Берлине Встреча Президента России Владимира Путин и британского премьер-министра Бориса Джонсона, которая прошла в Берлине 19 января на полях конференции по Ливии, отражала примирительный настрой и носила конструктивный характер.

Общество Коллекторов предложили допустить до взыскания долгов по ЖКХ Коллекторским агентствам могут разрешить взыскивать долги россиян по услугам ЖКХ, пишет 22 января «Коммерсант» со ссылкой на новый вариант законопроекта о деятельности по возврату просроченной задолженности.

Общество Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете Премьер-министр Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете на 2020-2022 годы и в закон о бюджете Пенсионного фонда, сообщается на сайте кабмина.

Политика Рошаль прокомментировал смену министра здравоохранения Президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль прокомментировал «Известиям» отставку министра здравоохранения Вероники Скворцовой и назначение главой Минздрава Михаила Мурашко.

Наука Австралийский кратер оказался древнейшим на Земле Раскопки на территории западной Австралии помогли ученым выяснить, что местный кратер Яррабубба образовался 2,23 миллиарда лет назад.

Политика США намерены ограничить въезд в страну гражданам Белоруссии и Киргизии Президент США Дональд Трамп на следующей неделе может расширить список стран, на которые распространяется ограничение на въезд в страну, сообщает 21 января Politico со ссылкой на два информированных источника.