Здоровье
Апокриф МедиаВ Китае вспышка нового вида пневмонии. От нее погибло уже шесть человек
Всего зафиксировано около 300 случаев заражения, почти все они выявлены в Китае. По данным на середину дня 21 января от нового типа заболевания погибло шесть человек. Китайские власти официально объявили, что новый тип вируса может передаваться от человека к человеку.
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Общество
МВД ищет комика Долгополова после стендапа в Петербурге
Фигурное катание
В австрийском Граце стартует чемпионат Европы по фигурному катанию
В Граце, втором по величине городе Австрии, 22 декабря начинается состязательная программа чемпионата Европы по фигурному катанию.
Энергетика
Санкции США помогли России в 2019 году нарастить экспорт нефти
РБК уже отмечал, что Россия с марта 2019 года опередила Венесуэлу по объемам поставок нефти в США, после того как венесуэльский экспорт практически обнулился из-за санкций.
Общество
Ольга Любимова стала новым министром культуры
Происшествия
Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.
Политика
В России объявлен новый состав правительства
Российский президент Владимир Путин подписал указы о назначении министров и вице-премьеров нового правительства, возглавляемого Михаилом Мишустиным.
Общество
Жертвами урагана «Глория» в Испании стали уже несколько человек
Как сообщает Би-би-си, жертвами стихийного бедствия стали трое мужчин и одна женщина в разных провинциях на севере и востоке страны.
Политика
Песков рассказал о встрече Путина и Джонсона в Берлине
Встреча Президента России Владимира Путин и британского премьер-министра Бориса Джонсона, которая прошла в Берлине 19 января на полях конференции по Ливии, отражала примирительный настрой и носила конструктивный характер.
Авто
Toyota отзовет 3,4 млн авто из-за подушек безопасности
Большую часть автомобилей — 2,9 миллиона — отзовут в США, сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителей Toyota.
Общество
Коллекторов предложили допустить до взыскания долгов по ЖКХ
Коллекторским агентствам могут разрешить взыскивать долги россиян по услугам ЖКХ, пишет 22 января «Коммерсант» со ссылкой на новый вариант законопроекта о деятельности по возврату просроченной задолженности.
Политика
Главой стройкомплекса Москвы назначен Андрей Бочкарев
С осени 1997 года Бочкарев занимал различные позиции в компании Bechtel Corporation.
Общество
Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете на 2020-2022 годы и в закон о бюджете Пенсионного фонда, сообщается на сайте кабмина.
Происшествия
Появилось видео спасения рыбаков с оторвавшейся льдины на Сахалине
В интернете появилась видеозапись эвакуации рыбаков, которые уплыли на оторвавшейся льдине в залив Мордвинова в среду, 22 января.
Политика
Рошаль прокомментировал смену министра здравоохранения
Президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль прокомментировал «Известиям» отставку министра здравоохранения Вероники Скворцовой и назначение главой Минздрава Михаила Мурашко.
Политика
Директор школы, где учился Мишустин, рассказала о его юности
Армия и оружие
В Минобороны рассчитали время на защиту Москвы от ракетного удара
Наука
Австралийский кратер оказался древнейшим на Земле
Раскопки на территории западной Австралии помогли ученым выяснить, что местный кратер Яррабубба образовался 2,23 миллиарда лет назад.
Кино
Деятели культуры оценили назначение Любимовой на пост министра
Ольга Любимова, назначенная министром культуры России, хорошо проявила себя на посту главы департамента кинематографии ведомства.
Происшествия
В Бурятии четверо бездомных погибли при пожаре в коллекторе
В Бурятии возбуждено уголовное дело по факту гибели четырех человек в коллекторе.
Общество
В Роспотребнадзоре предупредили о клещах в зимнее время
Представитель Роспотребнадзора отметила, что меры защиты зимой от клещей остаются прежними.
Политика
Лукашенко признали самым популярным зарубежным политиком в России
Белорусский президент Александр Лукашенко - самый популярный зарубежный политик среди россиян, заявили во ВЦИОМ.
Кино
Составлен список лучших фильмов XXI века
Авторитетное издание Empire сформировало десятку лучших фильмов XXI века.
Происшествия
Завершена психиатрическая экспертиза историка Соколова
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова сообщила о своей свадьбе
Балерина Анастасия Волочкова сделала громкое заявление о своей свадьбе. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".
Политика
США намерены ограничить въезд в страну гражданам Белоруссии и Киргизии
Президент США Дональд Трамп на следующей неделе может расширить список стран, на которые распространяется ограничение на въезд в страну, сообщает 21 января Politico со ссылкой на два информированных источника.
Политика
Заместитель генпрокурора Виктор Гринь подал в отставку
Заместитель генпрокурора РФ Виктор Гринь подал рапорт об отставке.
Авто
Эксперт назвал пять способов «убить» машину зимой
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл пригрозили папарацци судом
Британский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл устали от назойливых журналистов и пригрозили им судом.
Общество
Кабинет Мишустина получил экономического идеолога из Кремля
Финансово-экономический блок в новом правительстве Михаила Мишустина претерпел радикальные изменения, и главное из них — назначение на должность первого вице-премьера Андрея Белоусова, более шести лет занимавшего пост помощника президента по экономике.