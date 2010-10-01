Здоровье

Апокриф МедиаАпокриф МедиаВ Китае вспышка нового вида пневмонии. От нее погибло уже шесть человек

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Всего зафиксировано около 300 случаев заражения, почти все они выявлены в Китае. По данным на середину дня 21 января от нового типа заболевания погибло шесть человек. Китайские власти официально объявили, что новый тип вируса может передаваться от человека к человеку.
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