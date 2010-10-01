Пневмонию вызывает ранее неизвестный тип коронавируса, получивший название 2019-nCoV. Всего зафиксировано около 300 случаев заражения, почти все они выявлены в Китае. По данным на середину дня 21 января от нового типа заболевания погибло шесть человек.

В Китае вспышка нового вида пневмонии. От нее погибло уже шесть человек

Происшествия Сбои в работе системы Boeing скрывали c 2009 года, сообщили СМИ Сбой в работе системы пассажирских лайнеров Boeing 737 MAX был обнаружен еще в 2009 году после инцидента с Boeing 737-800 авиакомпании Turkish Airlines в аэропорту Амстердама.

Общество Пресс-секретарь завода в Полярном объяснила слова о «тварях пиндосовских» Руководитель группы по связям с общественностью АО «10 СРЗ», располагающейся в городе Полярный в Мурманской области, Ольга Попова в разговоре с РБК объяснила эмоциями свой комментарий во «ВКонтакте», в котором она обратилась к журналистам словами «твари пиндосовские».

Энергетика Белоруссия закупила нефть в Норвегии Белорусская нефтяная компания закупила 80 тыс. тонн нефти в Норвегии, она будет поставлена через порт в Клайпеде на «Нафтан», сообщает «Белнефтехим».

Политика Вероника Скворцова покинет пост главы Минздрава Нынешний министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова покинет правительство. Об этом сообщил "РБК" со ссылкой на источники в кабмине.

Здоровье Названы продукты, которых следует избегать при повышенном давлении Медики назвали продукты, которые необходимо исключить из рациона при гипертонии, сообщает UfacityNews.ru со ссылкой на GQ.Так, стоит ограничить потребление или полностью отказаться от готовых блюд, белой муки, соли, сахара, твёрдых и насыщенных жиров, которые содержатся в чипсах, картофеле фри и других жареных продуктов, красного мяса и колбас.

Авто Infiniti отложила запуск купе-кроссовера QX55 Компания Infiniti отложила запуск в продажу своего нового купеобразного кроссовера QX55, который должен был составить конкуренцию немецким BMW X4 и Mercedes-Benz GLC Coupe.

Происшествия На Кубани сироту судят за вырубку двух деревьев в школьном парке 22 января в Апшеронском районном суде Краснодарского края состоится очередное заседание по делу о незаконной вырубке деревьев 24-летним сиротой из посёлка Мезмай Василием Попковым.

Технологии Дуров назвал iCloud инструментом слежки Основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что облачный сервис компании Apple iCloud стал инструментом наблюдения.

Хоккей Овечкин не вошел в топ-5 лучших хоккеистов НХЛ по мнению игроков За четыре с половиной сезона карьеры форвард успел многое: набрал 448 (155+293) очков в 336 матчах, дважды стал лучшим бомбардиром НХЛ (2017 и 2018), получил приз самому ценному игроку лиги ("Харт Трофи") в 2018 году и дважды был признан самым ценным хоккеистом по версии игроков ("Тед Линдсей Эворд") в 2017 и 2018.