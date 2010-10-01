Происшествия
Апокриф МедиаВ Китае вспышка нового вида пневмонии. От нее погибло уже шесть человек
Пневмонию вызывает ранее неизвестный тип коронавируса, получивший название 2019-nCoV. Всего зафиксировано около 300 случаев заражения, почти все они выявлены в Китае. По данным на середину дня 21 января от нового типа заболевания погибло шесть человек.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Российские аэропорты ищут больных новым коронавирусом среди туристов из Китая
Комсомольская правда11:10
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 18:06, Ашберн
Происшествия
Сбои в работе системы Boeing скрывали c 2009 года, сообщили СМИ
Сбой в работе системы пассажирских лайнеров Boeing 737 MAX был обнаружен еще в 2009 году после инцидента с Boeing 737-800 авиакомпании Turkish Airlines в аэропорту Амстердама.
Общество
Пресс-секретарь завода в Полярном объяснила слова о «тварях пиндосовских»
Руководитель группы по связям с общественностью АО «10 СРЗ», располагающейся в городе Полярный в Мурманской области, Ольга Попова в разговоре с РБК объяснила эмоциями свой комментарий во «ВКонтакте», в котором она обратилась к журналистам словами «твари пиндосовские».
Энергетика
Белоруссия закупила нефть в Норвегии
Белорусская нефтяная компания закупила 80 тыс. тонн нефти в Норвегии, она будет поставлена через порт в Клайпеде на «Нафтан», сообщает «Белнефтехим».
Кино
Фильм «Плохие парни навсегда» стал лидером американского проката
Политика
Мединский и Козак покинут свои посты в правительстве РФ
Дмитрий Козак, который курирует в правительстве топливно-энергетический комплекс, промышленность и розницу, а также министр культуры Владимир Мединский, покинут свои посты, сообщил РБК.
Политика
Ну вот и назван состав нового Правительства.
Российский предприниматель Сергей Васильев на своей странице в Facebook прокомментировал новый состав правительства, предложенный Михаилом Мишустиным.
Политика
Путин подписал Доктрину продовольственной безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин утвердил Доктрину продовольственной безопасности России.
Музыка
Русские священники покорили жюри французского «Голоса»
Политика
Вероника Скворцова покинет пост главы Минздрава
Нынешний министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова покинет правительство. Об этом сообщил "РБК" со ссылкой на источники в кабмине.
Культура
Деятели культуры оценили назначение Любимовой на пост министра
Ольга Любимова, назначенная министром культуры России, хорошо проявила себя на посту главы департамента кинематографии ведомства.
Футбол
«Арсенал» может подписать защитника «Шахтера» Матвиенко
Защитник «Шахтера» Николай Матвиенко привлек внимание еще одного английского клуба.
Здоровье
Названы продукты, которых следует избегать при повышенном давлении
Медики назвали продукты, которые необходимо исключить из рациона при гипертонии, сообщает UfacityNews.ru со ссылкой на GQ.Так, стоит ограничить потребление или полностью отказаться от готовых блюд, белой муки, соли, сахара, твёрдых и насыщенных жиров, которые содержатся в чипсах, картофеле фри и других жареных продуктов, красного мяса и колбас.
Шоу-бизнес
Диана Шурыгина с бойфрендом потратили 600 тысяч на отдых в Финляндии
Ребята остановились в люксовом отеле Design Hotel Levi, восемь ночей в котором обошлись им в 210 тысяч рублей.
Авто
Infiniti отложила запуск купе-кроссовера QX55
Компания Infiniti отложила запуск в продажу своего нового купеобразного кроссовера QX55, который должен был составить конкуренцию немецким BMW X4 и Mercedes-Benz GLC Coupe.
Происшествия
На Кубани сироту судят за вырубку двух деревьев в школьном парке
22 января в Апшеронском районном суде Краснодарского края состоится очередное заседание по делу о незаконной вырубке деревьев 24-летним сиротой из посёлка Мезмай Василием Попковым.
Здоровье
В США зафиксирован первый случай заболевания новым типом коронавируса
По данным газета, положительные результаты анализов на наличие нового коронавируса были получены в минувшие выходные.
Игры
Capcom перезапустила разработку Resident Evil 8 полгода назад
Разработку Resident Evil 8 перезапустили 6-7 месяцев назад. Над игрой работали с конца 2016 года.
Технологии
Дуров назвал iCloud инструментом слежки
Основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что облачный сервис компании Apple iCloud стал инструментом наблюдения.
Общество
Минкомсвязь обсудит бесплатный доступ к поисковикам и соцсетям
Минкомсвязь РФ обсуждает механизм бесплатного доступа к поисковикам, соцсетям и мессенджерам, сообщил журналистам пресс-секретарь ведомства Евгений Новиков.
Технологии
Новый алгоритм от Toshiba делает обычные ПК быстрее суперкомпьютеров
Как сообщает ToDay News Ufa, специалисты компании Toshiba долго время трудились над созданием особого алгоритма.
Футбол
Головин выйдет в основе «Монако» на матч Кубка Франции
Российский полузащитник Александр Головин выйдет в стартовом составе «Монако» на матч 1/16 финала Кубка Франции с «Сен-Приве».
Футбол
«Ньюкасл» в компенсированное время вырвал ничью в матче с «Эвертоном»
«Эвертон» и «Ньюкасл» сыграли вничью в матче 24-го тура АПЛ. «Ириски» занимают 12-е место в турнирной таблице (30 очков).
Шоу-бизнес
Инициатором разрыва Крутого и Димаша Кудайбергена может быть сам Игорь Крутой
Во вторых, пресса неоднократно писала о том, что Димаш Кудайберген неравнодушен к дочери Игоря Крутого, и что она может разрушить собственный брак из-за этого романа.
Хоккей
Овечкин не вошел в топ-5 лучших хоккеистов НХЛ по мнению игроков
За четыре с половиной сезона карьеры форвард успел многое: набрал 448 (155+293) очков в 336 матчах, дважды стал лучшим бомбардиром НХЛ (2017 и 2018), получил приз самому ценному игроку лиги ("Харт Трофи") в 2018 году и дважды был признан самым ценным хоккеистом по версии игроков ("Тед Линдсей Эворд") в 2017 и 2018.
Спорт
Зеппельт раскритиковал UKAD за отказ передать допинг-пробы Фары
Немецкий журналист Хайо Зеппельт оценил поведение Британского антидопингового агентства (UKAD) в деле о допинг-пробах четырёхкратного олимпийского чемпиона Мо Фары.
Армия и оружие
Российский подводный флот медленно умирает
Политика
Слушания по импичменту Трампа начались в Сенате США
Сенат пересек одну из самых печальных черт в системе власти, начав третий процесс импичмента президенту в американской истории.