Коронавирус
Вести.RuВ Китае выдвинули новую версию источника вспышки коронавируса
Китайские ученые заявили, что рынок морепродуктов в Ухане не был первоначальным источником вспышки коронавируса. Об этом пишет газета "Daily Mail".
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с чего всё началось
В свою очередь британское издание Daily Mail, также ссылаясь на центр по контролю и профилактике заболеваний, отмечает, что ученые не выявили заражения коронавирусом у исследуемых образцов животных с рынка "Хуанань", соответственно, заразиться от них покупатели не могли.ТАССвчера в 22:00
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Политика
Пушков отреагировал на заявление Кравчука о полной изоляции России
Москва, 30 мая 2020, 08:49 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова первого президента Украины Леонида Кравчука, заявившего, что для победы над Россией Киеву нужна поддержка со стороны Запада.
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Daily Storm вчера в 12:35
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Politico узнало о споре Трампа и Меркель о НАТО и «Северном потоке-2»
На прошедшей неделе в телефонной беседе президент США Дональд Трамп и канцлер ФРГ Ангела Меркель поспорили о газопроводе «Северный поток-2», НАТО и отношениях с Китаем, сообщило издание Politico со ссылкой на источники.
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Космос
Подписание контракта на разработку уборщика космического мусора ЕКА перенесли на сентябрь
Планы Европейского космического агентства по подписанию контракта на разработку аппарата Clearspace-1 по уборке космического мусора сдвинулись на осень из-за пандемии.
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С 15 июня санаторно-курортные учреждения Крыма начнут принимать первых туристов, правда, не с материковой части РФ, а пока только крымчан.
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Путин объявил 24 июня выходным днём
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Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 30 мая
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РБК 02:36
Общество
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Транзит российского газа через Польшу по газопроводу «Ямал – Европа» возобновлён 27 мая после остановки днём ранее, свидетельствует данные немецкой газотранспортной компании Gascade Gaztransport.
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Минпросвещения назвало условия проведения очного выпускного
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Пропавшую в Псковской области девочку нашли мертвой
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РИА Новости 28 мая в 05:21
Армия и оружие
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Ранее США обвинили Россию в переброске военной авиации для поддержки наемников, сражающихся на стороне мятежного маршала Халифы Хафтара.
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Игры
В GTA IV вернулись ранее удаленные радиостанции
Как сообщили пользователи reddit, в игру Grand Theft Auto IV: Complete Edition вместе с обновлениями разработчик вернул радиостанции, которые ранее сам же и удалил.
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