с чего всё началось

Китайские ученые заявили, что рынок морепродуктов в Ухане не был первоначальным источником вспышки коронавируса. Об этом пишет газета "Daily Mail".

Политика Пушков отреагировал на заявление Кравчука о полной изоляции России Москва, 30 мая 2020, 08:49 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова первого президента Украины Леонида Кравчука, заявившего, что для победы над Россией Киеву нужна поддержка со стороны Запада. 1,6K

Армия и оружие Пентагон готовит военную полицию для отправки в Миннеаполис Пентагон приказал армии привести в готовность подразделения военной полиции для отправки в Миннеаполис, где бушуют протесты.

Происшествия Совладельца «Зимней вишни» обвинили во взяточничестве Следственный комитет России предъявил совладельцу кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» Вячеславу Вишневскому обвинение во взяточничестве в окончательной редакции. 12

Экономика Российские банки нарастили продажи золота на фоне пандемии Снижение показателя означает, что банки нарастили продажу золота на 4,6 тонны, до 73,4 тонн, приводит РБК оценку аналитика банка БКФ Максима Осадчего. 327

Здоровье Онколог назвал первые признаки рака кожи Главный онколог Минздрава, академик РАН Андрей Каприн рассказал в своем Instagram, по каким признакам определить онкологию. 4

Политика Politico узнало о споре Трампа и Меркель о НАТО и «Северном потоке-2» На прошедшей неделе в телефонной беседе президент США Дональд Трамп и канцлер ФРГ Ангела Меркель поспорили о газопроводе «Северный поток-2», НАТО и отношениях с Китаем, сообщило издание Politico со ссылкой на источники. 192

Космос Подписание контракта на разработку уборщика космического мусора ЕКА перенесли на сентябрь Планы Европейского космического агентства по подписанию контракта на разработку аппарата Clearspace-1 по уборке космического мусора сдвинулись на осень из-за пандемии.

Политика Трамп заявил о разрыве отношений с ВОЗ Яо отметил, что ВОЗ является источником 80% бюджета здравоохранения Африки, и пятая часть от этой суммы приходится на долю США. 1K

Общество Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 30 мая Выздоровели с начала эпидемии 159,2 тыс. человек. В Москве 29 мая умерло рекордное количество зараженных коронавирусом — 78 человек. 23

Общество В Польше возобновился транзит российского газа Транзит российского газа через Польшу по газопроводу «Ямал – Европа» возобновлён 27 мая после остановки днём ранее, свидетельствует данные немецкой газотранспортной компании Gascade Gaztransport. 43

Общество Правительство выделит 11 миллиардов рублей на поддержку аэропортов Правительство России выделит почти 11 миллиардов рублей на поддержку аэропортов, это средства для выплаты зарплат сотрудникам и уплату страховых взносов, руководство компаний не сможет использовать их на премии для себя, заявил глава кабмина Михаил Мишустин.

Армия и оружие Госдеп США обвинил Россию в печати фальшивых денег для Ливии Ранее США обвинили Россию в переброске военной авиации для поддержки наемников, сражающихся на стороне мятежного маршала Халифы Хафтара.