с чего всё началось

Китайские ученые заявили, что рынок морепродуктов в Ухане не был первоначальным источником вспышки коронавируса. Об этом пишет газета "Daily Mail".

Армия и оружие В России рассказали о «залипании» от «Бронебойщика» В эфире радио Sputnik военный обозреватель Виктор Баранец заявил о восхищении иностранных посетителей зарубежных выставок, которые «залипали» у стендов с российской авиационной ракетой С-8ОФП «Бронебойщик». 56

Общество В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от вакцинации В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) для граждан из группы риска установлен штраф до 7 тыс. рублей за отказ от медосмотров и прививок. 4,3K

Единоборства Майк Тайсон устроил массовую драку на рестлинг-шоу Бывший чемпион мира в тяжёлом весе Майк Тайсон спровоцировал драку на рестлерском турнире в Джексонвилле. 3

Общество В Калининградской области рассказали о новых случаях COVID-19 Среди пациентов, у которых был выявлен коронавирус за последние сутки в Калининградской области, четверо детей до 14 лет и двое подростков, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией. 3

Футбол Широков вспомнил о конфликте с бывшим главным тренером «Спартака» Экс-полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Роман Широков рассказал в эфире YouTube-канала «Коммент Шоу», как в период выступлений за «красно-белых» (с 2014 по 2015 год) он поругался с руководившим тогда командой швейцарским тренером Муратом Якином.

Кино Тарантино назвал лучший фильм десятилетия Кинорежиссёр Квентин Тарантино считает лучшим фильмом последних десяти лет картину Дэвида Финчера «Социальная сеть». 33

Футбол Сегодня «Вердер» на выезде сыграет против «Шальке» Встречу «Шальке» – «Вердер» в прямом эфире покажет телеканал «МАТЧ ТВ», начало трансляции 30 мая в 16:25 (время московское).

Армия и оружие Российские истребители сопроводили американские бомбардировщики «29 мая 2020 года дежурными силами по ПВО Западного и Южного военных округов были своевременно вскрыты действия стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США над нейтральными водами Чёрного и Балтийского морей и осуществлено их сопровождение российскими истребителями», — говорится в сообщении. 835

Происшествия На границе ДНР и ЛНР взорвалась бомба В городе Красный Луч в Луганской области Украины, который расположен на границе между самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками (ЛНР и ДНР) и контролируется ЛНР, взорвалась бомба. 37

Космос Ближайшая экзопланета оказалась еще больше похожей на Землю О существовании планеты Проксима Центавра b астрономы догадались еще в 2013, а подтвердили ее наличие в 2016 благодаря спектрографу HARPS Европейского космического агентства. 4

Общество Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса. 5,2K