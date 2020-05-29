Коронавирус

Вести.RuВести.RuВ Китае выдвинули новую версию источника вспышки коронавируса

Китайские ученые заявили, что рынок морепродуктов в Ухане не был первоначальным источником вспышки коронавируса. Об этом пишет газета "Daily Mail".
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с чего всё началось
В свою очередь британское издание Daily Mail
, также ссылаясь на центр по контролю и профилактике заболеваний, отмечает, что ученые не выявили заражения коронавирусом у исследуемых образцов животных с рынка "Хуанань", соответственно, заразиться от них покупатели не могли.
ТАССвчера в 22:00

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Вирусолог не поверил в новую версию возникновения COVID-19

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«Существовал задолго до этого»: в Китае назвали ошибочной версию появления коронавируса на продуктовом рынке

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В Китае считают, что рынок в Ухане не был первоначальным источником коронавируса

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В Китае опровергли версию о происхождении коронавируса на рынке в Ухане

Lenta.ruвчера в 16:05
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Общество

Минздрав РФ учредит награды за борьбу с коронавирусом

Уфа, 30 мая 2020, 12:42 — REGNUM Для медицинских работников, которые отличились в борьбе с коронавирусом, учредят ведомственные награды в России.
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Политика

Пушков ответил на слова Кравчука о полной изоляции России

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил в интервью порталу "Гордон", что "остановить агрессивные дела" Москвы могут только объединенные действия международной коалиции.
РИА Новости вчера в 20:13
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Армия и оружие

В России рассказали о «залипании» от «Бронебойщика»

В эфире радио Sputnik военный обозреватель Виктор Баранец заявил о восхищении иностранных посетителей зарубежных выставок, которые «залипали» у стендов с российской авиационной ракетой С-8ОФП «Бронебойщик».
Военное дело вчера в 01:20
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Общество

Названы профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии

Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, представителям каких профессий стоит ожидать повышения зарплаты по окончании пандемии коронавируса.
RT на русском 01:23
60
Общество

В Москве май может стать самым дождливым за последние 200 лет

Май текущего года может стать самым дождливым в Москве за последние 200 лет, сообщает центр погоды «Фобос» в субботу, 30 мая.
Известия 04:13
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Культура

Актрисы из «Папиных дочек» рассказали о причинах закрытия сериала

StarHit.ru 28 мая в 17:00
Общество

Трубоукладчик «Газпрома» встал на якорь у германского порта Мукран

Интерфакс 28 мая в 02:57
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Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от вакцинации

В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) для граждан из группы риска установлен штраф до 7 тыс. рублей за отказ от медосмотров и прививок.
Известия 05:05
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Космос

Роскосмос выдвинул новую версию происхождения Луны

Город342 03:42
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Происшествия

В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов

Вести.Ru 00:25
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Политика

США обвинили Россию в отправке фальшивой валюты в Ливию

«Приток контрафактной ливийской валюты, напечатанной в России, в последние годы усугубил экономические проблемы Ливии»,-- отметили в Госдепартаменте.
Коммерсантъ 03:54
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Единоборства

Майк Тайсон устроил массовую драку на рестлинг-шоу

Бывший чемпион мира в тяжёлом весе Майк Тайсон спровоцировал драку на рестлерском турнире в Джексонвилле.
Metaratings 28 мая в 02:45
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Общество

В Калининградской области рассказали о новых случаях COVID-19

Среди пациентов, у которых был выявлен коронавирус за последние сутки в Калининградской области, четверо детей до 14 лет и двое подростков, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 04:36
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Происшествия

В Ялте приезжий на угнанной иномарке сбил сотрудника ДПС

В Ялте водитель иномарки, находящейся в розыске, наехал на сотрудника ДПС при попытке скрыться, сообщает пресс-служба МВД по РК.
РИА Новости Крым 05:45
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Футбол

Широков вспомнил о конфликте с бывшим главным тренером «Спартака»

Экс-полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Роман Широков рассказал в эфире YouTube-канала «Коммент Шоу», как в период выступлений за «красно-белых» (с 2014 по 2015 год) он поругался с руководившим тогда командой швейцарским тренером Муратом Якином.
РБК вчера в 12:08
Армия и оружие

Россия планирует расширить свои базы в Сирии

У России в Сирии есть две базы — авиационная Хмеймим в районе Латакии и морская в Тартусе.
Коммерсантъ вчера в 09:20
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Политика

Путин объявил 24 июня нерабочим днем

Интерфакс вчера в 13:31
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Кино

Тарантино назвал лучший фильм десятилетия

Кинорежиссёр Квентин Тарантино считает лучшим фильмом последних десяти лет картину Дэвида Финчера «Социальная сеть».
Аргументы и Факты вчера в 09:56
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Здоровье

Москва направила две бригады врачей в Псковскую и Владимирскую области

Две бригады врачей выехали из Москвы в Псковскую и Владимирскую области для помощи в работе с зараженными коронавирусом.
ТАСС 03:47
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Политика

Меркель отказалась приехать в Вашингтон на саммит G7 в очном формате

Канцлер ФРГ Ангела Меркель отказалась лично приехать в США на саммит G7 в июне. Об этом сообщила газета Politico.
Piter.tv 05:01
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Футбол

Сегодня «Вердер» на выезде сыграет против «Шальке»

Встречу «Шальке» – «Вердер» в прямом эфире покажет телеканал «МАТЧ ТВ», начало трансляции 30 мая в 16:25 (время московское).
ГЛАС.RU 01:42
Общество

«Вектор» завершит испытания вакцины от коронавируса в сентябре

Новосибирский центр «Вектор» ожидает завершить клинические исследования вакцины от коронавируса в середине сентября, сообщил директор центра «Вектор» Ринат Максютов.
BFM.ru 05:39
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Армия и оружие

Российские истребители сопроводили американские бомбардировщики

«29 мая 2020 года дежурными силами по ПВО Западного и Южного военных округов были своевременно вскрыты действия стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США над нейтральными водами Чёрного и Балтийского морей и осуществлено их сопровождение российскими истребителями», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 16:08
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Происшествия

На границе ДНР и ЛНР взорвалась бомба

В городе Красный Луч в Луганской области Украины, который расположен на границе между самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками (ЛНР и ДНР) и контролируется ЛНР, взорвалась бомба.
Lenta.ru 04:20
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Армия и оружие

США могут отправить в Тунис военных «из-за России»

РИА Новости вчера в 22:40
37
Политика

В США рассекретили разговор экс-советника Трампа с послом России

Американские спецслужбы обнародовали детали разговора экс-советника Дональда Трампа Майкла Флинна и российского посла в США Сергея Кисляка.
URA.Ru вчера в 22:30
20
Космос

Ближайшая экзопланета оказалась еще больше похожей на Землю

О существовании планеты Проксима Центавра b астрономы догадались еще в 2013, а подтвердили ее наличие в 2016 благодаря спектрографу HARPS Европейского космического агентства.
Хайтек+ вчера в 10:11
4
Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 01:33
5,2K
Наука

Каннабис играл ключевую роль в древней Иудее

Экономика сегодня вчера в 13:07
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Авто

УАЗ «Профи» получил новую версию

Ульяновский автозавод представил новый маловысотный автомобильный рычажно-гидравлический подъемник на базе УАЗ «Профи».
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