Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Китае опровергли версию происхождения коронавируса на рынке в Ухане

Рынок морепродуктов Хуанань в Ухане не был первоначальным источником коронавируса 2019-nCoV. Об этом заявили китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний, пишет газета "Daily Mail".
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с чего всё началось
В свою очередь британское издание Daily Mail
, также ссылаясь на центр по контролю и профилактике заболеваний, отмечает, что ученые не выявили заражения коронавирусом у исследуемых образцов животных с рынка "Хуанань", соответственно, заразиться от них покупатели не могли.
ТАССвчера в 22:00

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В Китае считают, что рынок в Ухане не был первоначальным источником коронавируса

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Рынок Ухани не был источником коронавируса

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В Китае опровергли версию происхождения коронавируса на рынке в Ухане

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В Китае опровергли прежнюю версию происхождения коронавируса

РБКвчера в 19:45
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Музыка

Леди Гага выпустила новый альбом

Газета.Ru вчера в 08:33
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Общество

С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет

10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета вчера в 09:18
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Происшествия

Беспорядки прошли в городах США после смерти афроамериканца Флойда

Акции протеста, вызванные смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, переросли в беспорядки во многих городах США.
RT на русском вчера в 22:46
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Игры

Игру Darkest Dungeon временно раздают бесплатно

Бесплатная версия игры Darkest Dungeon будет доступна в Steam до восьми вечера по Москве второго июня.
Goroday.ru вчера в 19:50
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Общество

Стас Костюшкин записал обращение после рассказа об изнасиловании

Певец, экс-участник группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин записал видеообращение, в котором объяснил, почему решил рассказать о том, что стал жертвой сексуального насилия.
Известия вчера в 21:00
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Шоу-бизнес

Песков отрастил бороду за время пандемии коронавируса

РБК вчера в 15:42
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Общество

Академик РАН рассказал о вреде длительного ношения масок и перчаток

Заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев сообщил «Интерфаксу», что ношение перчаток и масок провоцирует грибковые заболевания и аллергические заболевания, а также повышает риск развития эмфиземы легких и бронхиальной астмы.
Дождь 28 мая в 06:11
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Технологии

Вышло крупное обновление Windows 10

Компания Microsoft выпустила Windows 10 May 2020 Update — очередное обновление своей операционной системы.
Вести.Ru 27 мая в 14:40
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Происшествия

Экс-председателя Новосибирского облсуда отдали Следственному комитету

Сегодня, 29 мая, Высшая квалификационная комиссия судей рассматривала вопрос об уголовном преследовании бывшего председателя Новосибирского областного суда Риммы Шатовкиной.
Atas.info вчера в 07:55
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Политика

Пушков оценил резкое заявление Кравчука о России

Ранее Кравчук раскритиковал страны Европы за политику в отношении РФ. По его словам, для сдерживания Москвы нужна международная коалиция.
Российская газета вчера в 17:16
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Происшествия

В Красноярске напали на инкассаторов

Красноярск, 30 мая 2020, 07:35 — REGNUM В Красноярске два инкассатора получили ранения при нападение на их машину.
REGNUM 00:35
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Общество

Минюст отказался от увеличения штрафов за нарушение ПДД в новом КоАП

Минюст решил не увеличивать в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД).
РБК вчера в 12:11
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Космос

Очередной прототип корабля Starship взорвался при испытаниях

Третий в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе.
Известия вчера в 15:59
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Политика

Трамп и Меркель поспорили из-за «Северного потока-2»

Разногласия по поводу «Серверного потока-2» привели к горячему спору между канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом США Дональдом Трампом.
Lenta.ru 00:22
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Экономика

Найден способ ускорить строительство дорог в России

В российском правительстве нашли способ ускорить строительство дорог в стране.
Lenta.ru 28 мая в 09:28
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Шоу-бизнес

Оставшийся в нищете Тарзан нашел работу «по специальности»

Народные новости вчера в 03:12
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Технологии

На ракете «Протон» заменили бракованные комплектующие

Газета.Ru вчера в 23:42
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Общество

Митрохина задержали за одиночный пикет на Петровке, 38

Депутата Мосгордумы Сергея Митрохина («Яблоко») задержали при проведении одиночного пикета возле здания МВД на Петровке, 38.
Коммерсантъ вчера в 05:53
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Игры

Презентация Playstation 5 состоится 4 июня

ITZine.ru вчера в 13:04
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Общество

Москва и Сочи заняли последние места в рейтинге восстановления городов

Москва и Сочи заняли последние места в рейтинге восстановления городов России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные компании 2ГИС.
Моя Москва.онлайн вчера в 06:26
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Происшествия

Конфликт со стрельбой произошел на западе Москвы

На западе Москвы в районе Солнцево произошел конфликт со стрельбой, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 09:35
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Общество

В Волгоградской области продлили режим самоизоляции

"До 16 июня включительно продлен режим самоизоляции на территории Волгоградской области — решение принято региональным оперативным штабом, заседание которого провел губернатор Андрей Бочаров", - говорится в сообщении ведомства.
РИА Новости вчера в 09:45
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Авто

Nissan показал тизер 12 новых моделей

Компания Nissan показала тизер 12 новых моделей, которые выйдут на рынок в течение ближайших трех лет.
Коммерсантъ вчера в 03:10
Футбол

Широков: «Якин даже на тренера не был похож»

Экс-хавбек "Спартака" Роман Широков негативно высказался в адрес бывшего рулевого "красно-белых" Мурата Якина.
Soccer.ru вчера в 10:42
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В Кузбассе открываются ТРЦ, но не в Новокузнецке

Город новостей вчера в 10:01
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Политика

Трамп объявил о разрыве отношений с ВОЗ

Президент США Дональд Трамп объявил о разрыве отношений со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), сообщает РИА «Новости».
МИР 24 вчера в 15:33
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Гаджеты

Escobar Inc предлагает купить «золотой» iPhone 11 Pro всего за $499

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Общество

Санатории Крыма с 15 июня откроют для внутрирегионального туризма

С 15 июня санаторно-курортные учреждения Крыма начнут принимать первых туристов, правда, не с материковой части РФ, а пока только крымчан.
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Футбол

Аршавин сообщил о попытке «Зенита» обменять его в «Барселону» на Месси

Бывший форвард сборной России по футболу Андрей Аршавин рассказал в эфире телеканала «Матч ТВ», как летом 2008 года мог перейти в «Барселону», но руководство петербургского «Зенита» поставило перед каталонскким клубом невыполнимые условия.
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Политика

Путин объявил 24 июня выходным днём

«Объявить 24 июня 2020 года нерабочим днём с сохранением за работниками заработной платы», — говорится в документе.
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