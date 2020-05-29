с чего всё началось

Рынок морепродуктов Хуанань в Ухане не был первоначальным источником коронавируса 2019-nCoV. Об этом заявили китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний, пишет газета "Daily Mail".

В Китае опровергли версию происхождения коронавируса на рынке в Ухане

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