Экономика

Газета.RuГазета.RuВ Китае выращивают свиней размером с белых медведей

На ферме в глубине южного региона Китая живет свинья, которая весит как белый медведь.
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Свиней размером с полярного медведя разводят на ферме в Китае

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В Китае вырастили свинью размером с медведя

Lenta.ru08:43

В Китае из-за дефицита мяса выращивают гигантских свиней

Радио Комсомольская правдавчера в 03:39

В Китае начали разводить гигантских свиней. Они тяжелее белых медведей

ЭКДвчера в 09:57

Китайский фермер вырастил свинью весом с белого медведя, потому что в стране не хватает мяса

Inc. Russiaвчера в 06:33

В Китае вывели свиней размером с медведей

Московский Комсомолец04:33

В Китае выращивают свиней размером с белых медведей

Газета.Ruвчера в 02:25
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Происшествия

На Украине умерли сиамские близнецы с одним телом и двумя головами

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Китайские СМИ восхитились возможностями российского «надувного» полка

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Наталья Бочкарева вышла на связь после слухов об исчезновении

Ранее СМИ со ссылкой на соседей Бочкаревой сообщили об исчезновении актрисы – якобы она перестала выходить на связь и появляться на улице.
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Армия и оружие

В Идлибе саперы подорвали пещеру, где располагалось убежище боевиков

Саперы сирийской армии на юге провинции Идлиб ликвидировали пещеру, используемую боевиками в качестве убежища, хранилища боеприпасов и оружия, включая из стран НАТО, а также мастерские по изготовлению ударных беспилотников.
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Экономика

«Кавказский парадокс» выявили исследования о прибыли компаний

Как пояснила председатель совета директоров сети FinExpertiza Елена Трубникова, в северокавказских республиках на самом деле много компаний, которые получают прибыль, однако размер этой прибыли невелик.
Газета.Ru 05:32
Кино

Аплодирующий убийствам зритель едва не сорвал показ «Джокера» в США

ФАН вчера в 14:17
Происшествия

В Домодедово задержали подозреваемого в убийстве 17-летней студентки

РБК вчера в 12:56
Происшествия

Самолет «ЮТэйр» сел в Воронеже из-за смерти пассажира

Самолет авиакомпании «ЮТэйр» совершил внеплановую посадку в Воронеже по причине смерти пассажира на борту, сообщил представитель региональных служб в понедельник, 7 октября.
Известия 12:06
Политика

В США Путина поздравили с днем рождения надписью в небе

Газета.Ru 20:54
Происшествия

В Подмосковье покончил с собой отец ребенка, задохнувшегося из-за еды

Следствие пока устанавливает все обстоятельства случившегося, но, как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, мужчина покончил с собой, когда выяснилось, что ребенок мертв.
РИА Новости 05:00
Общество

Врач перечислил признаки рака на теле человека

Известный врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" перечислил симптомы, которые могут говорить о развитии онкологических заболеваний.
Газета.Ru 18:08
Кино

Трейлер шестого сезона «Викингов» с Данилой Козловским появился в Сети

VSE42.RU 22:01
Единоборства

Пригожин не решился пожаловаться Путину на свои проблемы

В день рождения Владимира Путина (президенту России 7 октября исполняется 67 лет) продюсер Иосиф Пригожин поспешил вспомнить обо всех встречах с политическим лидером.
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Политика

Иран объяснил причины задержания российской журналистки

Задержание российской журналистки Юлии Юзик в Тегеране не имеет отношения к вопросу о шпионаже, рассказал официальный представитель правительства Ирана Али Рабии.
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Культура

Умерла Марина Куклина, актриса из сериала «Возвращение Мухтара»

На 34-м году жизни умерла звезда сериала «Возвращение Мухтара» украинская актриса Марина Куклина.
Комсомольская правда вчера в 09:02
Политика

Песков объяснил повышение зарплат Путину и Медведеву

Ранее президент России Владимир Путин подписал несколько указов о повышении зарплат лиц, замещающих государственные должности страны.
РБК 21:51
Происшествия

В России впервые оштрафовали за курение на балконе

Lenta.ru 05:29
Шоу-бизнес

Дочь Кирилла Сафонова вышла замуж

Кирилл Сафонов помогает дочери в организации свадьбы.
StarHit.ru вчера в 14:00
Политика

МИД Украины не смог назвать дату нормандского саммита

Дата проведения встречи лидеров государств "нормандского формата" еще не определена.
ИА Новороссия 06:40
Экономика

МЭР не ждёт естественного прироста населения в России ранее 2024 года

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова анонсировала, что естественный прирост населения России начнётся в 2023—2024 годах.
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Шутки кончились: в мир пришел самый опасный «Джокер»

Что будет с Женщиной-кошкой, Двуликим и, наконец, самим Бэтменом - последний всегда был несколько картонным персонажем, из которого, кажется, Кристиан Бейл уже вытащил всю возможную драму и трагедию.
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ФБР определило «самого продуктивного» серийного убийцу в истории США

Серийный убийца, признавшийся в 93 преступлениях, признан ФБР "самым продуктивным" убийцей в истории США, сообщает газета New York Post со ссылкой на заявление ФБР.
РИА Новости 19:22
Наука

Подтверждено падение на Землю метеорита 13 тыс. лет назад

Дилетант 05 октября в 04:40
Общество

Работники оборонных заводов в Приморье выйдут на митинги

В городах Арсеньев и Большой Камень выйдут на митинги заявить о своих правах работники оборонных заводов «Прогресс» и «Звезда», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Шоу-бизнес

Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением

Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
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В Сети появились отрывки из первой главы книги о Жанне Фриске

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Газета.Ru 08:42
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