Экономика
Газета.RuВ Китае выращивают свиней размером с белых медведей
На ферме в глубине южного региона Китая живет свинья, которая весит как белый медведь.
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Китайский фермер вырастил свинью весом с белого медведя, потому что в стране не хватает мяса
Inc. Russiaвчера в 06:33
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Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева вышла на связь после слухов об исчезновении
Ранее СМИ со ссылкой на соседей Бочкаревой сообщили об исчезновении актрисы – якобы она перестала выходить на связь и появляться на улице.
РИА Новости 22:14
Армия и оружие
В Идлибе саперы подорвали пещеру, где располагалось убежище боевиков
Саперы сирийской армии на юге провинции Идлиб ликвидировали пещеру, используемую боевиками в качестве убежища, хранилища боеприпасов и оружия, включая из стран НАТО, а также мастерские по изготовлению ударных беспилотников.
Московский Комсомолец 22:41
Экономика
«Кавказский парадокс» выявили исследования о прибыли компаний
Как пояснила председатель совета директоров сети FinExpertiza Елена Трубникова, в северокавказских республиках на самом деле много компаний, которые получают прибыль, однако размер этой прибыли невелик.
Газета.Ru 05:32
Происшествия
Самолет «ЮТэйр» сел в Воронеже из-за смерти пассажира
Самолет авиакомпании «ЮТэйр» совершил внеплановую посадку в Воронеже по причине смерти пассажира на борту, сообщил представитель региональных служб в понедельник, 7 октября.
Известия 12:06
Происшествия
В Подмосковье покончил с собой отец ребенка, задохнувшегося из-за еды
Следствие пока устанавливает все обстоятельства случившегося, но, как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, мужчина покончил с собой, когда выяснилось, что ребенок мертв.
РИА Новости 05:00
Общество
Врач перечислил признаки рака на теле человека
Известный врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" перечислил симптомы, которые могут говорить о развитии онкологических заболеваний.
Газета.Ru 18:08
Единоборства
Пригожин не решился пожаловаться Путину на свои проблемы
В день рождения Владимира Путина (президенту России 7 октября исполняется 67 лет) продюсер Иосиф Пригожин поспешил вспомнить обо всех встречах с политическим лидером.
Телепрограмма 04:44
Политика
Иран объяснил причины задержания российской журналистки
Задержание российской журналистки Юлии Юзик в Тегеране не имеет отношения к вопросу о шпионаже, рассказал официальный представитель правительства Ирана Али Рабии.
News.ru 06:18
Культура
Умерла Марина Куклина, актриса из сериала «Возвращение Мухтара»
На 34-м году жизни умерла звезда сериала «Возвращение Мухтара» украинская актриса Марина Куклина.
Комсомольская правда вчера в 09:02
Политика
Песков объяснил повышение зарплат Путину и Медведеву
Ранее президент России Владимир Путин подписал несколько указов о повышении зарплат лиц, замещающих государственные должности страны.
РБК 21:51
Шоу-бизнес
Дочь Кирилла Сафонова вышла замуж
Кирилл Сафонов помогает дочери в организации свадьбы.
StarHit.ru вчера в 14:00
Политика
МИД Украины не смог назвать дату нормандского саммита
Дата проведения встречи лидеров государств "нормандского формата" еще не определена.
ИА Новороссия 06:40
Экономика
МЭР не ждёт естественного прироста населения в России ранее 2024 года
Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова анонсировала, что естественный прирост населения России начнётся в 2023—2024 годах.
REGNUM 02:39
Кино
Шутки кончились: в мир пришел самый опасный «Джокер»
Что будет с Женщиной-кошкой, Двуликим и, наконец, самим Бэтменом - последний всегда был несколько картонным персонажем, из которого, кажется, Кристиан Бейл уже вытащил всю возможную драму и трагедию.
Ридус 06:20
Происшествия
ФБР определило «самого продуктивного» серийного убийцу в истории США
Серийный убийца, признавшийся в 93 преступлениях, признан ФБР "самым продуктивным" убийцей в истории США, сообщает газета New York Post со ссылкой на заявление ФБР.
РИА Новости 19:22
Наука
Подтверждено падение на Землю метеорита 13 тыс. лет назад
Дилетант 05 октября в 04:40
Общество
Работники оборонных заводов в Приморье выйдут на митинги
В городах Арсеньев и Большой Камень выйдут на митинги заявить о своих правах работники оборонных заводов «Прогресс» и «Звезда», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 23:06
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением
Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
Woman.ru 01:54
Армия и оружие
Мадуро продлил режим повышенной боеготовности на границе с Колумбией
Вооруженные силы Венесуэлы будут развернуты на границе с Колумбией, несмотря на завершение военных учений.
ТАСС 20:07
Политика
Особое мнение: Максим Шевченко
М. Шевченко ― Хотя сегодня или вчера, по-моему, в Бурятии был митинг большой в поддержку шамана.
Эхо Москвы 13:37
Шоу-бизнес
В Сети появились отрывки из первой главы книги о Жанне Фриске
В Сети появились отрывки из первой главы книги об умершей от рака Жанне Фриске.
OAnews 12:25
Шоу-бизнес
Дана Борисова резко высказалась о Волочковой и Бочкаревой
Балерина Анастасия Волочкова и телеведущая Дана Борисова повздорили из-за актрисы Натальи Бочкаревой, которая была задержана с наркотиками неделю назад.
Газета.Ru 08:42