Экономика

Газета.RuГазета.RuВ Китае выращивают свиней размером с белых медведей

На ферме в глубине южного региона Китая живет свинья, которая весит как белый медведь.
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Свиней размером с полярного медведя разводят на ферме в Китае

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В Китае выращивают свиней размером с белых медведей

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В Китае начали разводить гигантских свиней. Они тяжелее белых медведей

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Inc. Russiaвчера в 06:33

В Китае из-за дефицита мяса выращивают гигантских свиней

Радио Комсомольская правдавчера в 03:39

В Китае вывели свиней размером с медведей

Московский Комсомолец04:33
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Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 19:57, Ашберн
Футбол

Егоров: Мешков не использовал VAR в моменте с жёлтой карточкой Кайо

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров объяснил поведение Виталия Мешкова, главного арбитра матча 12-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Спартаком» (2:1), в эпизоде с жёлтой карточкой защитнику хозяев Кайо.
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Комбаров назвал причину отставки Кононова

Защитник самарских "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров назвал причины отставки Олега Кононова с поста главного тренера московского "Спартака".
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В Нью-Йорке прошел боксерский вечер, главным событием которого стал поединок за звание чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе между Геннадием Головкиным и Сергеем Деревянченко.
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Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".
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Во вторник, 8 октября, в министерстве обороны Турции сообщили о завершении подготовки к новой операции на севере Сирии.
ТК Звезда 18:50
Экономика

В Минэкономразвития предложили повысить налоги на малый бизнес

Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
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Фильм «Тайна печати дракона» провалился в российском прокате

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Врач Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» перечислил симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии онкологических заболеваний.
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Вал Думас — грек, владевший популярным клубом La Cage Aux Folles, он скончался около 20 лет назад в возрасте 68 лет.
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Глава ВФЛА Шляхтин ответил Ласицкене на призыв к отставке

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Иранскую «Анджелину Джоли» арестовали за богохульство

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Армия и оружие

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Патрульный корабль ВМС Великобритании HMS Mersey сопроводил отряд, состоящий из трех кораблей Балтийского флота России на пути к проливу Ла-Манш.
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Металинза скрутила свет в дискретную спираль

Ученые создали металинзу — преломляющий элемент на основе метаповерхностей, которая фокусирует луч света в нескольких точках, расположенных на трехмерной спирали Подобное, как пишут авторы в журнале Science Advances, невозможно реализовать при помощи традиционной оптики, и может пригодиться в областях, где необходимо получать информацию из глубины вещества.
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МИД России обвинил Киев в насильственной украинизации страны

"Киев продолжает взятый предыдущей властью курс на тотальную и насильственную украинизацию страны", - подчеркнул МИД.
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Директор Анастасии Заворотнюк сообщил последние сведения об актрисе

Директор актрисы Стас Христов заявил телеканалу НТВ, что Анастасия Заворотнюк и ее окружение просят прекратить спекуляции вокруг здоровья, призывают верить только той информации, которая появляется в официальных СМИ.
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Агентство РИА Рейтинг исследовало уровень зарплат в ста крупных российских городах.
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Власти США ввели санкции против 28 китайских организаций

Министерство торговли США ввело санкции против 28 китайских организаций.
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В Кремле осудили задержание россиянки Юзик в Иране

Кремль осуждает задержание в Тегеране российской журналистки Юлии Юзик и ожидает разъяснений от иранской стороны.
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На Украине могут ввести налог на обмен валюты

На Украине в ближайшее время могут ввести налог на обмен наличной валюты.
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