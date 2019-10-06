Экономика

Газета.RuГазета.RuВ Китае выращивают свиней размером с белых медведей

На ферме в глубине южного региона Китая живет свинья, которая весит как белый медведь.
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Свиней размером с полярного медведя разводят на ферме в Китае

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В Китае вывели свиней размером с медведей

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В Китае начали разводить гигантских свиней. Они тяжелее белых медведей

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В Китае вырастили свинью размером с медведя

Lenta.ru08:43

В Китае выращивают свиней размером с белых медведей

Газета.Ruвчера в 02:25
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Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 15:17, Вашингтон
Армия и оружие

Трамп заявил, что США пора выйти из «бесконечных войн» в Сирии

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в своем Twitter написал, что настало время выйти из бесконечных войн в Сирии.
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Дана Борисова резко высказалась о Волочковой и Бочкаревой

Балерина Анастасия Волочкова и телеведущая Дана Борисова повздорили из-за актрисы Натальи Бочкаревой, которая была задержана с наркотиками неделю назад.
Газета.Ru 08:42
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Дочь Кирилла Сафонова вышла замуж

Кирилл Сафонов помогает дочери в организации свадьбы.
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Политика

Кремль отреагировал на задержание в Иране журналистки Юзик

В Кремле отрицательно отреагировали на задержание в Иране российской журналистки Юлии Юзик.
Газета.Ru 07:16
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Сбербанк назвал число жертв утечки данных клиентов

Сбербанк выявил дополнительные факты в ходе расследования утечки данных учетных записей по картам.
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Шоу-бизнес

Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением

Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
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ЦСКА проиграл «Зениту» в матче Единой лиги ВТБ

Московский ЦСКА потерпел поражение от петербургского "Зенита" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
РИА Новости 14:34
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Самолет «ЮТэйр» сел в Воронеже из-за смерти пассажира

Самолет авиакомпании «ЮТэйр» совершил внеплановую посадку в Воронеже по причине смерти пассажира на борту, сообщил представитель региональных служб в понедельник, 7 октября.
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Политика

На Украине заявили о срыве разведения сил в Донбассе

РИА Новости 06:05
Политика

Особое мнение: Максим Шевченко

М. Шевченко ― Хотя сегодня или вчера, по-моему, в Бурятии был митинг большой в поддержку шамана.
Эхо Москвы 13:37
Происшествия

Автомобиль насмерть сбил женщину и двоих детей под Белгородом

Автомобиль сбил женщину и двоих детей в Белгородской области, они погибли на месте.
ТАСС 12:40
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В ДДТ объяснили досрочное завершение концерта в Петербурге

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В РЖД рассматривают четыре варианта ВСМ из Москвы в Петербург

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В Кремле ответили на иск москвички из-за системы распознавания лиц

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал поданное москвичкой Алёной Поповой исковое заявление с просьбой запретить систему видеораспознавания лиц.
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Что на самом деле произошло в онкоцентре Блохина

"Зарплата была срезана для медицинских сестёр в среднем на 50 тысяч, для врачей - в среднем на 70 тысяч за последние два месяца", - заявил замдиректора НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ имени Н.Н. Блохина Георгий Менткевич.
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Транспорт

Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли

Начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли из-за обнаружения археологического памятника, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:55
Происшествия

Автобус после ДТП загорелся в Алабяно-Балтийском тоннеле в Москве

На севере Москвы в тоннеле загорелся автобус, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 07:50
Космос

В NASA приступили к испытаниям электрического самолета X-57 Mod II

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Диетолог определила наиболее безопасный сорт хлеба

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Москва ответила Вашингтону на критику «Северного потока-2»

МИД России призвал Вашингтон прекратить политизировать трубу "Северного проекта-2".
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СК отказался проверять полицейских, оставивших одну дочь Азара

Журналист и муниципальный депутат столичного района Хамовники Илья Азар разместил в своем Facebook официальный ответ Следственного комитета на его обращение с просьбой проверить полицейских, которые задержали его на лестничной клетке в доме и увезли в участок, несмотря на то, что Азар сообщил им, что в незапертой останется одна его двухлетняя дочь.
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СКА проиграл «Спартаку» в матче КХЛ

Московский "Спартак" переиграл петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Газета.Ru 14:57
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Появилось видео похода Путина и Шойгу за грибами в тайгу

Президент России Владимир Путин перед своим днем рождения, которое отмечает 7 октября, в компании главы Минобороны Сергея Шойгу побывал в сибирской тайге, где наблюдал за природой и собирал грибы.
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Черчесов считает матч с Шотландией определяющим для сборной России

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Участница КВН Евгения Жарикова умерла от рака

Участница команды КВН «Сборная Снежногорска» из Мурманской области Евгения Жарикова, у которой диагностировали онкологическое заболевание, ушла из жизни в московской клинике.
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Брежнева и Меладзе появились вместе на публике после слухов о разладе

На опубликованном на личной странице Брежневой в социальной сети "Инстаграм" видео из сториз певица вместе с подругой вовсю подпевает исполнителю.
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Убийца студентки Бауманки в Домодедово назвал свой мотив

Подозреваемый в убийстве 17-летней студентки МГТУ имени Баумана Алисы Ш. — бывший муж старшей сестры девушки Павел З. сознался в содеянном.
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В РПЦ пояснили отношение к абортам

В Русской Православной Церкви (РПЦ) пояснили отношение к утверждениям протоиерея Димитрия (Смирнова), который подверг критике женщин, делающих аборт.
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Путин повысил зарплату себе и Медведеву

Зарплата Путина и Медведева с 1 октября 2019 года повышается на 4,3%.
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