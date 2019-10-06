На ферме в глубине южного региона Китая живет свинья, которая весит как белый медведь.

В Китае выращивают свиней размером с белых медведей

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