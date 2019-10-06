Экономика

Газета.RuГазета.RuВ Китае выращивают свиней размером с белых медведей

На ферме в глубине южного региона Китая живет свинья, которая весит как белый медведь.
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Свиней размером с полярного медведя разводят на ферме в Китае

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Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 12:34, Вашингтон
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Гендиректор Microsoft: «Windows больше не главный наш продукт»

Сатья Наделла уверен, что будущее Microsoft связано с Windows лишь отчасти Гендиректор Microsoft в продолжение речи о важности пользовательского опыта заявил: «В будущем то, как именно девелоперы будут разрабатывать новые приложения для Neo и Duo, окажется более значимым, чем непосредственно написание программ под Windows или Android, потому что это будет напрямую связано с Microsoft Graph».
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Газета.Ru 12:19
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Сегодня день рождения отмечает Владимир Путин

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Нутрициолог рассказала, какое мясо опаснее — свинина или курица

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Федеральный суд в Нью-Йорке обязал президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа передать прокуратуре Манхэттена налоговые декларации и другие финансовые отчёты за последние 8 лет.
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Давиташвили и Соболев вошли в символическую сборную 12-го тура РПЛ

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