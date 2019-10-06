Экономика

Газета.RuГазета.RuВ Китае выращивают свиней размером с белых медведей

На ферме в глубине южного региона Китая живет свинья, которая весит как белый медведь.
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