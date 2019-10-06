Экономика
Газета.RuВ Китае выращивают свиней размером с белых медведей
На ферме в глубине южного региона Китая живет свинья, которая весит как белый медведь.
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Китайский фермер вырастил свинью весом с белого медведя, потому что в стране не хватает мяса
Inc. Russiaвчера в 06:33
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