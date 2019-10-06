Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ Китае вырастили свинью размером с медведя

Свинью весом 500 килограммов вырастили на ферме в провинции Гуанси на юге Китая, пишет Bloomberg. Так ее владелец пытается заработать на ажиотаже, возникшем из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС) в Азии.
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Свиней размером с полярного медведя разводят на ферме в Китае

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В Китае вырастили свинью размером с медведя

Lenta.ru08:43

В Китае из-за дефицита мяса выращивают гигантских свиней

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В Китае начали разводить гигантских свиней. Они тяжелее белых медведей

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Китайский фермер вырастил свинью весом с белого медведя, потому что в стране не хватает мяса

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Московский Комсомолец04:33

В Китае выращивают свиней размером с белых медведей

Газета.Ruвчера в 02:25
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Врач перечислил признаки рака на теле человека

Известный врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" перечислил симптомы, которые могут говорить о развитии онкологических заболеваний.
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В одном из зданий МВД в Казани совершил самоубийство сотрудник полиции. Об этом сообщили РБК в пресс-службе МВД республики.
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Ласицкене призвала руководство ВФЛА уйти в отставку

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене отреагировала на интервью президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина, в котором он заявил, что у него нормальные отношения со спортсменкой.
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В результате аварии погибли два человека, еще шесть пострадали, передает РЕН ТВ. ДТП произошло на Магистральном проезде.
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ФБР определило «самого продуктивного» серийного убийцу в истории США

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Обнародованы документы об убийстве 214 детей в Ейске в годы войны

В 1941 году из Симферополя в Ейск был срочно эвакуирован детский дом с детьми, а в августе 1942 года немцы вступили в город.
Российская газета 05:59
Происшествия

Пять человек пострадали в ходе конфликта на рынке в Новосибирске

Пять человек пострадали в ходе конфликта на крупнейшем в Новосибирске рынке Хилокский, двое госпитализированы.
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В Екатеринбурге неизвестный напал на водителя такси

В Екатеринбурге неизвестный напал на водителя такси, брызнув ему в лицо из перцового баллончика.
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Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением

Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
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В Госдуме ответили на заявление США об угрозе «Северного потока-2»

В комитете Госдумы РФ по энергетике обосновали несостоятельность заявлений Вашингтона о том, что запуск газопровода "Северный поток - 2" якобы нанесет сокрушительный удар по энергобезопасности Европы и ее энергетическому разнообразию.
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10-летнюю дочь Ксении Бородиной экстренно прооперировали

В Москву телеведущая прилетела вовремя. Ксения сообщила, что в минувшую пятницу ее старшая дочь Маруся перенесла экстренную операцию.
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В Кремле рассказали, кто лично поздравил Путина с днем рождения

На сайте Кремля опубликовали список глав государств и правительств зарубежных стран, которые лично поздравили российского президента Владимира Путина с днем рождения.
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В центре Читы обнаружили расчлененное тело 19-летней девушки

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Минэкономразвития предложило повысить налоги на малый бизнес

Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
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Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами у россиян

Первый и Шестой комитеты Генассамблеи ООН приостановили работу на несколько часов из-за невыдачи виз дипломатам из России и других стран.
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Боец смешанных единоборств (ММА) из Узбекистана Бекзод Нурматов умер после боя с российским спортсменом.
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Мосгорсуд оставил без изменений приговор Даниле Беглецу

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