Экономика
Lenta.ruВ Китае вырастили свинью размером с медведя
Свинью весом 500 килограммов вырастили на ферме в провинции Гуанси на юге Китая, пишет Bloomberg. Так ее владелец пытается заработать на ажиотаже, возникшем из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС) в Азии.
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Китайский фермер вырастил свинью весом с белого медведя, потому что в стране не хватает мяса
Inc. Russiaвчера в 06:33
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Общество
Врач перечислил признаки рака на теле человека
Известный врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" перечислил симптомы, которые могут говорить о развитии онкологических заболеваний.
Газета.Ru 18:08
Происшествия
В здании МВД в Казани покончил с собой полицейский
В одном из зданий МВД в Казани совершил самоубийство сотрудник полиции. Об этом сообщили РБК в пресс-службе МВД республики.
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Политика
Джим Керри посвятил карикатуру Зеленскому и Трампу
РИА Новости 18:30
Культура
Тормунд из «Игры престолов» станет ведущим шоу «Настоящий викинг»
Политическая Экспертиза 18:22
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Стало известно, почему опасно «вкатывать» бензин до включения лампочки
Эксперты рассказали автовладельцам, почему не нужно ждать сигнала о пустом баке, чтобы заправить машину.
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Ласицкене призвала руководство ВФЛА уйти в отставку
Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене отреагировала на интервью президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина, в котором он заявил, что у него нормальные отношения со спортсменкой.
RT на русском 06:23
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с маршруткой и грузовиком в Курске
В результате аварии погибли два человека, еще шесть пострадали, передает РЕН ТВ. ДТП произошло на Магистральном проезде.
Известия 17:23
Происшествия
ФБР определило «самого продуктивного» серийного убийцу в истории США
Серийный убийца, признавшийся в 93 преступлениях, признан ФБР "самым продуктивным" убийцей в истории США, сообщает газета New York Post со ссылкой на заявление ФБР.
РИА Новости 19:22
Происшествия
Обнародованы документы об убийстве 214 детей в Ейске в годы войны
В 1941 году из Симферополя в Ейск был срочно эвакуирован детский дом с детьми, а в августе 1942 года немцы вступили в город.
Российская газета 05:59
Происшествия
Пять человек пострадали в ходе конфликта на рынке в Новосибирске
Пять человек пострадали в ходе конфликта на крупнейшем в Новосибирске рынке Хилокский, двое госпитализированы.
RT на русском 08:31
Происшествия
В Екатеринбурге неизвестный напал на водителя такси
В Екатеринбурге неизвестный напал на водителя такси, брызнув ему в лицо из перцового баллончика.
REGNUM 23:14
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением
Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
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Политика
Появилось видео похода Путина и Шойгу за грибами в тайгу
Президент России Владимир Путин перед своим днем рождения, которое отмечает 7 октября, в компании главы Минобороны Сергея Шойгу побывал в сибирской тайге, где наблюдал за природой и собирал грибы.
РБК вчера в 18:13
Здоровье
Бывший главврач указал инициатора закрытия роддома в Новоалтайске
Инициатором закрытия нашего роддома является один-единственный человек — это главный акушер-гинеколог Алтайского края Ирина Молчанова.
REGNUM 00:58
Политика
В Госдуме ответили на заявление США об угрозе «Северного потока-2»
В комитете Госдумы РФ по энергетике обосновали несостоятельность заявлений Вашингтона о том, что запуск газопровода "Северный поток - 2" якобы нанесет сокрушительный удар по энергобезопасности Европы и ее энергетическому разнообразию.
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10-летнюю дочь Ксении Бородиной экстренно прооперировали
В Москву телеведущая прилетела вовремя. Ксения сообщила, что в минувшую пятницу ее старшая дочь Маруся перенесла экстренную операцию.
Woman.ru 13:20
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В Кремле рассказали, кто лично поздравил Путина с днем рождения
На сайте Кремля опубликовали список глав государств и правительств зарубежных стран, которые лично поздравили российского президента Владимира Путина с днем рождения.
Газета.Ru 11:42
Экономика
В Саратовской области намерены на 19% увеличить зарплаты бюджетникам
Что касается бюджетной сферы, то рост выплат за последние 3 года вырос более чем на 30%, с 19,2 тысячи до 25,4 на текущий момент.
Регион 64 08:10
Политика
Преемник Могерини хочет сохранить санкции против РФ
Боррель выразил надежду, что остальные участники Совета ЕС будут придерживаться такого же мнения.
РЕН ТВ 10:16
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«Дылда» Балагова стала претендентом на премию «Оскар»
Политическая Экспертиза 16:27
Шоу-бизнес
Самбурская порадовала фанатов фото в откровенном купальнике
Популярная актриса Настасья Самбурская поделилась с подписчиками в Instagram серией откровенных снимков с отдыха на берегу тайского острова Самуи.
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Фото: Личные архивы "Тайную любовь" тренера по фитнесу Иванова зовут Ольга Кулиева, она — землячка самого Дмитрия, из его родной Белоруссии.
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Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции
Президент США Дональд Трамп пообещал разрушить экономику Турции в том случае, если ее власти сделают что-то, что ему покажется непозволительным.
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В центре Читы обнаружили расчлененное тело 19-летней девушки
РИА Новости вчера в 07:42
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Минэкономразвития предложило повысить налоги на малый бизнес
Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
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Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами у россиян
Первый и Шестой комитеты Генассамблеи ООН приостановили работу на несколько часов из-за невыдачи виз дипломатам из России и других стран.
РИА Новости 15:45
Единоборства
Узбекский боец ММА скончался после поединка в Грозном
Боец смешанных единоборств (ММА) из Узбекистана Бекзод Нурматов умер после боя с российским спортсменом.
VSE42.RU 19:53
Происшествия
Мосгорсуд оставил без изменений приговор Даниле Беглецу
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