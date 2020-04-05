Коронавирус

РБКРБКУ 20 прибывших из России граждан Китая подтвердили коронавирус

В Китае за сутки подтвердили коронавирус у 20 граждан страны, возвращавшихся на родину из Москвы транзитом через Владивосток. Об этом сообщило генконсульство России в Харбине. Согласно сообщению, все заболевшие переходили границу через пункт пропуска Пограничный — Суйфэньхэ с 30 марта по 3 апреля.
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Еще у семи вернувшихся из России китайцев подтвержден коронавирус

Коммерсантъвчера в 23:47

Власти Приморья попросили не отправлять китайцев через Владивосток

РИА Новости02:46

На северо-востоке Китая выявили 20 ввозных случаев коронавируса из Москвы

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Дебри-ДВ04:27

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Через Приморье проехали еще 13 китайцев, зараженных коронавирусом

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Два новых случая заражения коронавирусом в Китае за границей Хабаровского края и ЕАО на 4 апреля

КП - Хабаровск04 апреля в 22:42
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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 05:01, Ашберн
Экономика

В России приготовились к нефти по 10 долларов и доллару по 89 рублей

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За последние сутки в 49 регионах России выявили 954 случая COVID-2019. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
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Как видно на обнародованных кадрах, 30-летняя женщина живет в просторных апартаментах многоквартирного дома с дорогой мебелью, стильным интерьером и картинами современных художников.
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Происшествия

Блогер Павел Петель погиб в ДТП

Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Газета.Ru 02:47
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Gazeta.SPb вчера в 00:11
Общество

Мишустин призвал не чинить препятствий онлайн-торговле

Решение правительства о приостановке торговли, не связанной с товарами первой необходимости, не касается онлайн-магазинов, подчеркнул Мишустин.
Известия 04:51
Происшествия

Мужчина расстрелял пятерых человек в Рязанской области

RT на русском вчера в 05:04
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Один из сотрудников департамента образования сдал положительный тест.
Частник.Ru 04:37
Экономика

«Ведомости»: российскому бизнесу не окажут серьёзной поддержки

Как заявили газете «Ведомости» четыре федеральных чиновника, «серьёзных денежных мер поддержки бизнеса» во втором пакете антикризисных мер отраслям экономики, пострадавших от введённых из-за эпидемии ограничений, который уже на текущей неделе представит правительство России, не предусмотрено.
REGNUM 03:43
Армия и оружие

На видео сняли перехват иранцами американского военного корабля

Piter.tv 04:40
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В Хакасии выросло число подтверждённых случаев COVID-19

REGNUM 02:49
Общество

Возможный трубоукладчик «Северного потока — 2» идёт на север Атлантики

Москва, 6 апреля 2020, 09:42 — REGNUM Судно «Академик Черский», способное закончить укладку труб для «Северного потока — 2», огибает Африку и движется в направлении испанских Канарских островов.
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Религия

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ВЦИОМ назвал важные для россиян поправки в Конституцию

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ФедералПресс 04:36
Экономика

Цены на новое жильё в России могут упасть на 30%

Москва, 6 апреля 2020, 00:44 — REGNUM Основные застройщики при негативном варианте влияния на отрасль пандемии коронавируса, возможно, снизят цены на новостройки на 20−30%, потеряв на этом более 200 млрд рублей, сообщает агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).
REGNUM вчера в 17:44
Общество

В Башкирии разрешили ездить на автомобиле во время режима самоизоляции

Сегодня, 6 апреля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии стало известно, что жители Башкирии во время самоизоляции смогут передвигаться на личном автомобиле.
Телеканал UTV 04:43
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Пациент с коронавирусом умер в Иркутской области

В Иркутской областной инфекционной больнице 6 апреля скончался пациент, у которого был подтвержден диагноз коронавирсная инфекция нового типа.
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Российская газета 04:15
Происшествия

В Воронежской области подтвердили девять новых случаев COVID-19

Воронеж, 6 апреля 2020, 10:44 — REGNUM Девять новых случаев коронавирусной инфекции подтверждено на территории Воронежской области за последние сутки, об этом сообщил региональный оперштаб 6 апреля.
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В 14 российских регионах доля расходов на продукты питания составляет от 40 процентов и выше.
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АТОР предложила временно заморозить выплаты за аннулированные туры

Ассоциация туроператоров России (АТОР) предложила правительству Российской Федерации заморозить возврат туристам денег за аннулированные туры в рамках нового комплекса мер по поддержке индустрии, об этом сообщается на сайте организации.
РИА Новости 00:53
Экономика

Экономисты спрогнозировали двухлетнюю рецессию в экономике России

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) опубликовал вариант прогноза развития экономики России — в нем говорится, что экономику ожидает двухлетняя рецессия даже при активных антикризисных мерах правительства.
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Общество

Депутат предложила Путину выплатить гражданам по 50 тысяч рублей

Депутат от КПРФ Мария Дёмина обратилась к президенту России Владимиру Путину. Видеоролик она выложила на YouTube.
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В Раде заявили о требовании МВФ изменить закон о продаже земли

Депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Василий Нимченко заявил, что МВФ требует изменить закон об открытии рынка земли.
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Экономика

Правительство обсуждает вопрос прямой помощи малому бизнесу

Вопрос прямой поддержки малого бизнеса обсуждается в правительстве, однако эти меры очень дорогостоящие, сообщил глава Минэкономики России Максим Решетников.
Коммерсантъ 04 апреля в 08:33
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В Челябинской области коронавирус подтвержден у 31 человека

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Таяние ледника в Антарктике может спровоцировать катастрофу

Как сообщает ToDay News Ufa, ледник располагается в Антарктике, и он стремительно таит. Это может привести к серьезной катастрофе.
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