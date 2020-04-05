Коронавирус
РБКУ 20 прибывших из России граждан Китая подтвердили коронавирус
В Китае за сутки подтвердили коронавирус у 20 граждан страны, возвращавшихся на родину из Москвы транзитом через Владивосток. Об этом сообщило генконсульство России в Харбине. Согласно сообщению, все заболевшие переходили границу через пункт пропуска Пограничный — Суйфэньхэ с 30 марта по 3 апреля.
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У ещё 13 китайцев, которые вернулись на родину через Приморье, нашли коронавирус
Prim.Newsвчера в 03:54
Два новых случая заражения коронавирусом в Китае за границей Хабаровского края и ЕАО на 4 апреля
КП - Хабаровск04 апреля в 22:42
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Экономика
В России приготовились к нефти по 10 долларов и доллару по 89 рублей
Первый сценарий предполагает закрытие крупных городов, заморозку в России экономической деятельности во втором квартале и восстановление экономики Китая и Европы во втором и третьем кварталах.
Общество
Названы регионы, где выявили новые случаи заражения коронавирусом
За последние сутки в 49 регионах России выявили 954 случая COVID-2019. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
Общество
Мишустин анонсировал начало выплат оставшимся за рубежом россиянам
Первые выплаты средств на кредитные карты россиян, которые не могут пока вылететь из-за границы в Россию, начнут поступать 6 апреля.
Шоу-бизнес
Обнародованы кадры с домом дочери Успенской в Лос-Анджелесе
Как видно на обнародованных кадрах, 30-летняя женщина живет в просторных апартаментах многоквартирного дома с дорогой мебелью, стильным интерьером и картинами современных художников.
Происшествия
Блогер Павел Петель погиб в ДТП
Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Здоровье
Карантин может быть опасен для пожилых людей
Если не продолжать двигаться хотя бы в пределах квартиры, есть шанс, что после окончания карантина, пожилые люди уже не смогут восстановиться.
Общество
Мишустин призвал не чинить препятствий онлайн-торговле
Решение правительства о приостановке торговли, не связанной с товарами первой необходимости, не касается онлайн-магазинов, подчеркнул Мишустин.
Происшествия
Мужчина расстрелял пятерых человек в Рязанской области
Здоровье
Один из сотрудников департамента образования Ивановской области сдал положительный тест на коронавирус
Один из сотрудников департамента образования сдал положительный тест.
Экономика
«Ведомости»: российскому бизнесу не окажут серьёзной поддержки
Как заявили газете «Ведомости» четыре федеральных чиновника, «серьёзных денежных мер поддержки бизнеса» во втором пакете антикризисных мер отраслям экономики, пострадавших от введённых из-за эпидемии ограничений, который уже на текущей неделе представит правительство России, не предусмотрено.
Общество
Возможный трубоукладчик «Северного потока — 2» идёт на север Атлантики
Москва, 6 апреля 2020, 09:42 — REGNUM Судно «Академик Черский», способное закончить укладку труб для «Северного потока — 2», огибает Африку и движется в направлении испанских Канарских островов.
Религия
Три московских священника заразились коронавирусом
Политика
ВЦИОМ назвал важные для россиян поправки в Конституцию
Самой важной из поправок, затрагивающих мировоззрение жителей страны, считается пункт о недопущении фальсификации истории (89 %).
Экономика
Цены на новое жильё в России могут упасть на 30%
Москва, 6 апреля 2020, 00:44 — REGNUM Основные застройщики при негативном варианте влияния на отрасль пандемии коронавируса, возможно, снизят цены на новостройки на 20−30%, потеряв на этом более 200 млрд рублей, сообщает агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).
Общество
В Башкирии разрешили ездить на автомобиле во время режима самоизоляции
Сегодня, 6 апреля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии стало известно, что жители Башкирии во время самоизоляции смогут передвигаться на личном автомобиле.
Происшествия
Пациент с коронавирусом умер в Иркутской области
В Иркутской областной инфекционной больнице 6 апреля скончался пациент, у которого был подтвержден диагноз коронавирсная инфекция нового типа.
Происшествия
На Кубани выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом
На Кубани выявлено еще 11 подтвержденных новых случаев COVID-2019 (6 мужчин и 5 женщин).
Происшествия
В Воронежской области подтвердили девять новых случаев COVID-19
Воронеж, 6 апреля 2020, 10:44 — REGNUM Девять новых случаев коронавирусной инфекции подтверждено на территории Воронежской области за последние сутки, об этом сообщил региональный оперштаб 6 апреля.
Кино
Режиссер «Хищных птиц» объяснила провал фильма в прокате
Общество
РБК назвал регионы с самыми высокими расходами жителей на еду
В 14 российских регионах доля расходов на продукты питания составляет от 40 процентов и выше.
Путешествия
АТОР предложила временно заморозить выплаты за аннулированные туры
Ассоциация туроператоров России (АТОР) предложила правительству Российской Федерации заморозить возврат туристам денег за аннулированные туры в рамках нового комплекса мер по поддержке индустрии, об этом сообщается на сайте организации.
Экономика
Экономисты спрогнозировали двухлетнюю рецессию в экономике России
Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) опубликовал вариант прогноза развития экономики России — в нем говорится, что экономику ожидает двухлетняя рецессия даже при активных антикризисных мерах правительства.
Общество
Депутат предложила Путину выплатить гражданам по 50 тысяч рублей
Депутат от КПРФ Мария Дёмина обратилась к президенту России Владимиру Путину. Видеоролик она выложила на YouTube.
Политика
В Раде заявили о требовании МВФ изменить закон о продаже земли
Депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Василий Нимченко заявил, что МВФ требует изменить закон об открытии рынка земли.
Экономика
Правительство обсуждает вопрос прямой помощи малому бизнесу
Вопрос прямой поддержки малого бизнеса обсуждается в правительстве, однако эти меры очень дорогостоящие, сообщил глава Минэкономики России Максим Решетников.
Общество
Супруги умерли от коронавирусной инфекции с разницей в шесть минут
Общество
В Челябинской области коронавирус подтвержден у 31 человека
Сегодня Текслер отошел от практики очного брифинга (на безопасном расстоянии) с журналистами, переведя мероприятие в заочный формат.
Наука
Таяние ледника в Антарктике может спровоцировать катастрофу
Как сообщает ToDay News Ufa, ледник располагается в Антарктике, и он стремительно таит. Это может привести к серьезной катастрофе.