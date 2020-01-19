Медицинское управление китайского города Ухань сообщило о 17 новых случаях пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. Таким образом, общее число заболевших в городе официально достигло 62 человек. К настоящему времени зафиксировано два летальных случая.

В Китае выявили еще 17 случаев заражения новым коронавирусом

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