Здоровье
ИнтерфаксВ Китае выявили еще 17 случаев заражения новым коронавирусом
Медицинское управление китайского города Ухань сообщило о 17 новых случаях пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. Таким образом, общее число заболевших в городе официально достигло 62 человек. К настоящему времени зафиксировано два летальных случая.
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Число заболевших пневмонией нового типа в китайском Ухане возросло до 62 человек
Газета.Ruвчера в 21:42
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