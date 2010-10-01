В Китае из-за вспышки коронавируса 2019-nCov количество зараженных выросло до 31 485 человек, умерли 638 больных. Это указано на карте Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса. У умерших была подтверждена пневмония, вызванная коронавирусом.

В Китае заболели коронавирусом более 31 тысячи человек

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