Здоровье
NewsFrolВ Китае заболели коронавирусом более 31 тысячи человек
В Китае из-за вспышки коронавируса 2019-nCov количество зараженных выросло до 31 485 человек, умерли 638 больных. Это указано на карте Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса. У умерших была подтверждена пневмония, вызванная коронавирусом.
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Происшествия
Россияне пострадали на Пхукете в результате аварии двух катеров
Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Общество
Россиянам разрешат выбрать любую национальность при переписи населения
Жители России вновь смогут выбрать любую национальность при переписи населения, которая состоится в этом году, заявил "Парламентской газете" первый зампред Комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов.
Общество
Лидерами по доступности бензина стали регионы Крайнего Севера и Москва
Больше всего бензина на среднюю зарплату могут себе позволить жители Крайнего Севера и Москвы, следует из рейтинга «РИА Новости».
Общество
В МЧС опровергли информацию о резком скачке радиации в Москве
Столичный главк МЧС опроверг информацию о резком скачке радиации в Москве.
Футбол
«Сельта» обыграла «Севилью», Смолов получил желтую карточку
Российский форвард "Сельты" Федор Смолов получил желтую карточку на 80-й минуте. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Экономика
Магазины смогут подключаться к системе платежей ЦБ без банков
Магазины смогут подключаться к Системе быстрых платежей (СБП) Банка России для приема платежей через QR-код без участия банков.
Кино
Фильм «Паразиты» завоевал главный «Оскар»
Фильм южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо "Паразиты" завоевал главную награду киноакадемии США "Оскар" в категории "Лучший фильм".
Общество
Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте
Еще одна девушка в шутку решила помолиться портрету. Бабушка с собачкой призналась, что вошла и испугалась, увидев в лифте Путина.
Происшествия
Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске
У самолета авиакомпании "ЮТэйр", совершившего жесткую посадку в аэропорту Усинска, произошел подлом стоек шасси на взлетно-посадочной полосе, сообщили в пресс-службе перевозчика.
Политика
Лавров заявил, что Россия не против обменяться послами с Украиной
Киев был инициатором разрыва дипломатических отношений с Москвой, заявил в интервью «Российской газете» глава МИД России Сергей Лавров.
Армия и оружие
Посадку на базе Хмеймим уходящего от обстрела лайнера сняли на видео
Происшествия
Рейс «Победы» в Екатеринбург вернулся в Пулково из-за неисправности
Самолёт лоукостера «Победа» вынужден был вернуться в аэропорт вылета из-за технической неисправности.
Наука
Обнаружен вирус, не несущий известных генов
Политика
Мэр Черемхово Семёнов переизбрался председателем АМО Иркутской области
Мэр города Черемхово Вадим Семёнов переизбрался на должность председателя Ассоциации муниципальных образований Иркутской области, об этом глава города сообщил 10 февраля корреспонденту ИА «ИрСити».
Общество
В Казани похоронили депутата Госдумы Айрата Хайруллина
В Казани на мусульманском кладбище поселка Мирный похоронили депутата Госдумы РФ четырех созывов Айрата Хайруллина.
Хоккей
Вратарь «Рейнджерс» Шестёркин установил два клубных рекорда
По итогам матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Лос-Анджелес Кингз» (4:1) вратарю «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорю Шестёркину покорилось два клубных рекорда.
Общество
Минтранс оценил идею сократить срок использования шипованной резины
В министерстве транспорта России оценили идею сократить срок использования шипованных шин. Заявление пресс-службы ведомства приводит ТАСС.
Политика
Шахназаров рассказал о подготовке поправок в Конституцию
Жизнь меняется, поэтому время от времени нужно вносить изменения даже в Конституцию.
Шоу-бизнес
Поклонники заметили кольцо на пальце жениха Ольги Бузовой
Поклонники Манукяна заметили на его безымянном пальце правой руки кольцо, которое косвенно подтверждает то, что они с Бузовой узаконили свои отношения.
Армия и оружие
Лучше «Абрамса»: Названы преимущества нового танка Т-90М «Прорыв-3»
Белорусские СМИ обсуждают российский танк Т-90М "Прорыв-3", который успешно прошел госиспытания.
Политика
Зеленский рассказал, что Папа Римский назвал его «президентом мира»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Европе, по словам Папы Римского, его считают «президентом мира».
Космос
Комета Розетта меняла цвет по мере приближения к Солнцу
Кино
Стивен Кинг продал школьнице из России права на экранизацию за доллар
Энергетика
Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам
Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
Политика
Способное достроить «Северный поток — 2» судно вышло из Находки
Экономика
РЖД пообещали ускорить на год модернизацию БАМа и Транссиба
Какие проекты РЖД решили ввести в строй раньше Среди проектов БАМа и Транссиба, реализацию которых хотят ускорить РЖД, — строительство дополнительных путей и развитие станций на таких участках, как Мариинск — Тайшет, Междуреченск — Тайшет, Хабаровск — Находка.
Авто
Эксперты назвали главные признаки скрученного пробега автомобиля
Происшествия
Один человек погиб в аварии на Кутузовском проспекте в Москве
Один человек погиб и еще шестеро получили травмы при столкновении автобуса и легкового автомобиля на Кутузовском проспекте в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.