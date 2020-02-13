Здоровье

Российская газетаРоссийская газетаВ Китае зафиксировали рост смертности от коронавируса

В китайской провинции Хубэй, печально известной как эпицентр вспышки опасного коронавируса, стало известно о "самом высоком приросте смертности за сутки" - 242 новых летальных исходах. Эти цифры побили антирекорд 10 февраля, когда за день скончались 103 человека.
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«Таким образом за сутки смертность от вируса в Хубэе повысилась почти на четверть», - сказано в сообщении
 Комитета по вопросам гигиены и здравоохранения Хубея.
Ридусвчера в 22:33

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Власти Хубэя объяснили резкий рост числа зараженных новым коронавирусом

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Власти рассказали о новом методе диагностики коронавируса в Хубэе

RT на русскомвчера в 20:05

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Почему в Китае резко выросло число зараженных коронавирусом?

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РЕН ТВвчера в 22:11

Власти Хубэя объяснили резкий рост числа заразившихся коронавирусом

РИА Новости01:12
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