Здоровье
Российская газетаВ Китае зафиксировали рост смертности от коронавируса
В китайской провинции Хубэй, печально известной как эпицентр вспышки опасного коронавируса, стало известно о "самом высоком приросте смертности за сутки" - 242 новых летальных исходах. Эти цифры побили антирекорд 10 февраля, когда за день скончались 103 человека.
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с чего всё началось
«Таким образом за сутки смертность от вируса в Хубэе повысилась почти на четверть», - сказано в сообщении Комитета по вопросам гигиены и здравоохранения Хубея.Ридусвчера в 22:33
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Модернизированные ракетные корабли «Овод» усилят Камчатку
Малые ракетные корабли (МРК) "Овод", которые защищают подступы к Камчатке, будут модернизированы.
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Создатель Android прекратил существование своего стартапа
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Политика
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Истерика напавшей на московского таксиста пассажирки попала на видео
Ранее в Калуге водитель такси на ходу вытолкал из машины пассажирку с инвалидностью и избил вторую женщину за отказ доплатить тысячу рублей в качестве штрафа за оскорбление.
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Гидрометцентр рассказал об ожидаемой в марте погоде в России
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о том, какая погода ожидается на территории России в марте.
Политика
Путин с уважением относится к украинскому народу, заявил Песков
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Политика
В Раде категорически опровергли возможность поставок воды в Крым
Комитет Верховной рады Украины по правам человека категорически не поддерживает идею возобновления поставок воды в Крым, сообщил председатель Херсонской областной администрации Юрий Гусев 12 февраля на своей странице в социальной сети Facebook.
Экономика
В России впервые более чем за 20 лет сменился пивной лидер
В 2019 году лидирующие позиции на пивном рынке в России впервые заняла компания AB InBev Efes, сменив входящую в Carlsberg Group "Балтику".
Здоровье
Саратовских школьников кормят обедом на 87 рублей день
Как рассказала руководитель комитета по образованию администрации Лариса Ревуцкая, на сегодняшний день в 83 стационарных столовых есть возможность готовить продукцию от начального до конечного цикла.
Политика
Польский премьер подтвердил намерение посетить Смоленск и Катынь
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подтвердил свое намерение посетить Смоленск и Катынь по случаю годовщины крушения президентского авиалайнера Ту-154 и 80-й годовщины расстрела польских офицеров в Катынском лесу.
Происшествия
Боксеру Кушиташвили предъявлено обвинение
Политика
Стрелков прокомментировал попытку Москвы перехватить суд по делу MH17
Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что если бы суд по делу о крушении рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines под Донецком перенесли в Россию, ему пришлось бы присутствовать на процессе.
Шоу-бизнес
Панкратов-Черный назвал размер своей пенсии
Шоу-бизнес
Звезда «Игры престолов» Софи Тернер ждет первенца от Джо Джонаса
23-летняя звезда «Игры престолов» Софи Тернер подарит первенца 30-летнему музыканту Джо Джонасу, сообщили СМИ.
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Сам Григорьев-Апполонов был шокирован новостью о внебрачном ребенке. При этом он не стал отрицать, что знаком с Сазыкиной.
Общество
В России планируют провести «гаражную амнистию»
Минэкономразвития и Росреестр предлагают провести "гаражную амнистию".
Футбол
Васильев: «в России нет культуры трансферов»
Просто в России не развита культура трансферов.
Кино
«А вы думали, что нужно только изменить ему зубы» — критики недовольны «Соником в кино»
Армия и оружие
Появилось видео конфликта с участием американских военных в Сирии
Появилось видео конфликта между военными США и местными жителями на востоке Сирии. Видеозапись опубликовало агентство Rudaw.
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Суд в Петербурге не принял иск к сбежавшей из карантина пациентке
Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вернул главному санитарному врачу города исковое заявление к Алле Ильиной о принудительном помещении под медицинское наблюдение в СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина».
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Ученые рассказали о пользе «ненормальных» роллов в оптике
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