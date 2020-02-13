с чего всё началось

В китайской провинции Хубэй, печально известной как эпицентр вспышки опасного коронавируса, стало известно о "самом высоком приросте смертности за сутки" - 242 новых летальных исходах. Эти цифры побили антирекорд 10 февраля, когда за день скончались 103 человека.

В Китае зафиксировали рост смертности от коронавируса

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