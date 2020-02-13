с чего всё началось

На утро, 11 февраля, китайские власти сообщили всего о двух тысячах новых случаев. Но на следующие сутки ситуация резко ухудшилась. Официальные сводки на утро четверга, 13 февраля, показали суточный прирост зараженных до 15 тысяч человек, то есть более чем в семеро.

Экономика В «Газпроме» назвали крупнейших должников за газ Компания «Газпром межрегионгаз» составила список наиболее крупных должников по оплате за поставленный газ по состоянию на 1 января.

Общество Суд заочно арестовал экс-совладельца «Открытия» Минца Басманный суд Москвы в четверг заочно арестовал бывшего совладельца группы «Открытие» предпринимателя Бориса Минца по делу о растрате 34 млрд рублей банка «ФК Открытие».

Общество Российские ученые потребовали отменить приговор фигурантам дела «Сети» Более 400 российских ученых и научных журналистов потребовали отменить приговор по делу «Сети», фигурантов которого приговорили к срокам от шести до 18 лет по обвинению в организации террористического сообщества и участии в нем.

Происшествия На сбежавшую из карантина в Петербурге пациентку подали в суд Куйбышевский районный суд зарегистрировал административный иск от главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга Наталии Башкетовой к пациентке Алле Ильиной, сбежавшей из клинической инфекционной больницы имени Боткина.

Экономика Мишустин назвал «очень дорогой» ипотеку в России Ипотека в России остаётся очень дорогой, ставки должны опуститься ниже 8%. Об этом в ходе заседания правительства заявил российский премьер Михаил Мишустин.