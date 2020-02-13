Здоровье
Российская газетаВ Китае зафиксирован резкий рост числа зараженных коронавирусом
На утро, 11 февраля, китайские власти сообщили всего о двух тысячах новых случаев. Но на следующие сутки ситуация резко ухудшилась. Официальные сводки на утро четверга, 13 февраля, показали суточный прирост зараженных до 15 тысяч человек, то есть более чем в семеро.
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с чего всё началось
Как сообщил комитет по вопросам гигиены и здравоохранения провинции Хубэй, в диагностическую классификацию случаев заболевания был добавлен «клинический диагноз», а пациенты начнут получать лечение еще на ранних стадиях.BFM.ru02:52
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Происшествия
Уголовное дело в отношении отбившейся от насильника художницы закрыли
"Уголовное дело в отношении Дарьи Агений полностью прекращено по реабилитирующим основаниям – за отсутствием состава преступления", – сказал адвокат.
Хоккей
Гол Александра Овечкина признан лучшим в истории НХЛ
Экономика
В «Газпроме» назвали крупнейших должников за газ
Компания «Газпром межрегионгаз» составила список наиболее крупных должников по оплате за поставленный газ по состоянию на 1 января.
Культура
Собчак ответила на критику зрителей ее шоу «Док-Ток»
Телеведущая Ксения Собчак ответила зрителям на критику собственного шоу «Док-Ток». Первый выпуск был посвящен истории сестер Хачатурян.
Армия и оружие
Эрдоган обвинил Россию в гибели мирных жителей в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию и Сирию в гибели мирных жителей в Идлибе.
Общество
Суд заочно арестовал экс-совладельца «Открытия» Минца
Басманный суд Москвы в четверг заочно арестовал бывшего совладельца группы «Открытие» предпринимателя Бориса Минца по делу о растрате 34 млрд рублей банка «ФК Открытие».
Общество
Российские ученые потребовали отменить приговор фигурантам дела «Сети»
Более 400 российских ученых и научных журналистов потребовали отменить приговор по делу «Сети», фигурантов которого приговорили к срокам от шести до 18 лет по обвинению в организации террористического сообщества и участии в нем.
Кино
«Аритмия» стала лучшей российской мелодрамой XXI века
Происшествия
На сбежавшую из карантина в Петербурге пациентку подали в суд
Куйбышевский районный суд зарегистрировал административный иск от главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга Наталии Башкетовой к пациентке Алле Ильиной, сбежавшей из клинической инфекционной больницы имени Боткина.
Происшествия
В Псковской области восемь человек погибли в ДТП
В Псковской области восемь человек погибли при лобовом столкновении микроавтобуса Mercedes и большегрузного автомобиля Volvo.
Экономика
Мишустин назвал «очень дорогой» ипотеку в России
Ипотека в России остаётся очень дорогой, ставки должны опуститься ниже 8%. Об этом в ходе заседания правительства заявил российский премьер Михаил Мишустин.
Общество
В России планируют провести «гаражную амнистию»
Минэкономразвития и Росреестр предлагают провести "гаражную амнистию".
Общество
ФСИН начала проверку фото застолья в колонии с убийцей Немцова
Футбол
Уткин назвал согласившегося на переговоры с «Сочи» Кокорина тряпкой
Известный журналист и YouTube-блогер Василий Уткин раскритиковал решение нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина о начале переговоров с президентом "Сочи" Борисом Ротенбергом.
Хоккей
Новым президентом КХЛ станет Алексей Морозов
Алексей Морозов, являющийся двукратным чемпионом мира и серебряным призёром олимпиады, станет новым президентом КХЛ.
Общество
Скелет неизвестного существа вынесло ураганом на побережье Шотландии
На восточном побережье Шотландии обнаружили внушительных размеров скелет неизвестного морского существа, пишет РИА Новости.
Происшествия
Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев впервые вышел в свет со своей невестой
Напомним, Дмитрий Шепелев воспитывает пятилетнего сына Платона от певицы Жанны Фриске.
Происшествия
СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника
Общество
ГИБДД могут дать право аннулировать результаты незаконного техосмотра
Согласно проекту постановления правительства, ГИБДД может получить право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт ТО не приезжала или технический осмотр проходил с нарушением установленных правил.
Футбол
Головина дисквалифицировали на одну игру чемпионата Франции
Российского полузащитника футбольного клуба "Монако" Александра Головина дисквалифицировали на одну игру чемпионата Франции.
Происшествия
В Москве трое обвиняемых устроили погром в изоляторе
Трое обвиняемых устроили погром в изоляторе временного содержания на юго-западе Москвы, полицейские пресекли действия нарушителей.
Шоу-бизнес
Джо Джонас и Софи Тернер станут родителями
Софи Тернер и Джо Джонас ждут ребенка.
Армия и оружие
Турецкие танки ударили по сирийской армии вместе с террористами
Боевики произвели ракетный удар. Турецкие танки ударили по сирийской армии вместе с экстремистами.
Экономика
В Саратовской области только 13 банков могут работать с эскроу-счетами
13 февраля в Саратовской областной думе состоялся круглый стол, посвященный теме- "О практической реализации механизмов проектного финансирования застройщиков в Саратовской области".
Происшествия
Истерика напавшей на московского таксиста пассажирки попала на видео
Водитель в свою очередь спокойно отвечает пассажирке, что не повезет ее. По данным Telegram-канала Baza, героиню видео зовут Яна Данькова.
Экономика
Правительство выкупит у ЦБ пакет Сбербанка по рыночной стоимости
"Предполагается, что пакет Банка России будет приобретен за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости", — отмечается в сообщении Минфина.