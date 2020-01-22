Власти Китая 23 января введут временный запрет для жителей Уханя (центр провинции Хубэй) выезжать из города из-за вспышки нового типа коронавируса. Как передает Центральное телевидение Китая, в населенном пункте будет приостановлена работа общественного транспорта, аэропорта и вокзалов.

В Китае закроют выезд из города Ухань из-за вспышки коронавируса

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