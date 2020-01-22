Общество
РосбалтВ Китае закроют выезд из города Ухань из-за вспышки коронавируса
Власти Китая 23 января введут временный запрет для жителей Уханя (центр провинции Хубэй) выезжать из города из-за вспышки нового типа коронавируса. Как передает Центральное телевидение Китая, в населенном пункте будет приостановлена работа общественного транспорта, аэропорта и вокзалов.
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Китайские власти запретили жителям Уханя покидать город из-за нового типа коронавируса
Народные новостивчера в 16:39
Власти Уханя временно заблокируют сообщение с городом из-за вируса
Национальная служба новостейвчера в 15:29
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Политика
В Крыму предостерегли меджлис от марша на полуостров
Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров предостерёг запрещённый в России «Меджлис крымско-татарского народа»*, планирующий «марш на Крым», от попыток нарушения границы России.
Политика
Топилин назначен главой Пенсионного фонда
Бывший министр труда и соцзащиты России Максим Топилин занял должность председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР).
Армия и оружие
В Донецке застрелили замкомандира полка МВД ДНР Алексея «Грина»
Гаджеты
Microsoft придумала новый способ выжить пользователей с Windows 7
Проблемы с обоями появились после установки апдейтов KB4534310 и KB4534314 — финальных обновлений Windows 7, которые компания выпустила в день окончания поддержки 14 января.
Политика
Историк назвал пропагандой статью премьера Польши о Второй мировой
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала статью очередной преступной попыткой переписать историю.
Экономика
Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
Политика
Ольга Антипина стала и.о. премьера правительства Пермского края
Обязанности председателя правительства Пермского края после отставки губернатора Максима Решетникова исполняет его первый заместитель Ольга Антипина, сообщает пресс-служба руководства региона.
Политика
Генсек ООН заявил об угрожающих миру «четырех всадниках Апокалипсиса»
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что миру угрожают «четыре всадника Апокалипсиса».
Общество
«Роскачество» назвало бюджетные аналоги дорогих смартфонов
Специалисты «Роскачества» сравнили возможности дорогих смартфонов и их бюджетных аналогов.
Общество
Путин рассказал, как семьям получить выплаты на детей до 7 лет
Президент России Владимир Путин объяснил, каким способом российские семьи с невысоким доходом могут получить социальные выплаты, рассчитанные на детей от 3 до 7 лет, пишет "Мойка78".
Политика
Трамп ограничит въезд в США для белорусов
Президент США Дональд Трамп намерен ограничить въезд в страну для граждан семи государств, включая Белоруссию и Киргизию.
Кино
Netflix выпустит анимационный фильм по «Ведьмаку»
Netflix подтвердила слухи о производстве анимационного фильма по вселенной «Ведьмака».
Политика
Крашенинников опроверг слухи о самороспуске Госдумы
Сопредседатель рабочей группы по изменениям в Конституции России Павел Крашенинников опроверг информацию ряда СМИ о подготовке поправки к основному закону, которая предусматривает возможность самороспуска Государственной думы.
Политика
Песков рассказал о встрече Путина и Джонсона в Берлине
Встреча Президента России Владимира Путин и британского премьер-министра Бориса Джонсона, которая прошла в Берлине 19 января на полях конференции по Ливии, отражала примирительный настрой и носила конструктивный характер.
Армия и оружие
Столтенберг сообщил о рекордном количестве военных США в Европе
Общество
У Андрея Малахова обсудят историю беременности 13-летней красноярки
В студии эксперты обсудят, могла ли 13-летняя Даша забеременеть от 10-летнего друга Вани.
Политика
Совет Федерации назначил Краснова генпрокурором РФ
20 января президент РФ Владимир Путин предложил освободить Чайку от должности генпрокурора в связи с переходом на другую работу и внес в Совет Федерации кандидатуру Игоря Краснова на пост руководителя Генпрокуратуры РФ.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл пригрозили папарацци судом
Британский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл устали от назойливых журналистов и пригрозили им судом.
Политика
Пушков оценил шансы Украины вступить в ЕС вместо Великобритании
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление украинского президента Владимира Зеленского о возможности для Украины вступить в Европейский союз после выхода из него Великобритании.
Политика
Зеленский обвинил Россию в аннексии в Давосе
Президент Украины Владимир Зеленский выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он обвинил Россию в аннексии территорий.
Футбол
Медведев и Семак обсудили трансфер Кокорина
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев и главный тренер команды Сергей Семак обсудили ситуацию вокруг аренды нападающего Александра Кокорина.
Наука
Открыты Т-клетки для универсальной и доступной иммунотерапии рака
Первые опыты уже показали, что культуры клеток меланомы, лейкоза и рака легких, полученные из биоматериалов раковых больных, замедляют свой рост в присутствии этих Т-лимфоцитов.
Происшествия
Сообщения о минировании детсадов в Благовещенске оказались ложными
В администрации Благовещенска сообщили, что все сообщения о минировании детских садов в городе оказались ложными.
Происшествия
В Австралии разбился самолет, тушивший лесные пожары
Власти Австралии подтвердили, что самолет, который занимался тушением лесных пожаров в штате Новый Южный Уэльс на юго-востоке страны, потерпел крушение, в результате погибли три человека.
Политика
Киев запросил встречу Зеленского с Путиным в Израиле
Киев запросил встречу украинского и российского лидеров Владимира Зеленского и Владимира Путина в ходе визита в Израиль.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева рассказала, о чем жалеет
Телевизионная ведущая Лариса Гузеева рассказала в личном микроблоге своим подписчикам о чем жалеет в жизни.
Политика
Путин предложил пересмотреть структуру потребительской корзины
Президент Владимир Путин предложил скорректировать структуру потребительской корзины в стране и увеличить в ней долю мясных и рыбных продуктов, а также фруктов и овощей.
Происшествия
В Бурятии воспитанник интерната арестован за изнасилование школьниц
"В указанном интернате на протяжении последних лет среди воспитанников складывалась нездоровая обстановка, связанная с применением физического насилия, унижением более слабых детей, употреблением несовершеннолетними наркотических средств", - рассказали в СУ СК республики.
ЖКХ
Из-за аварии на коллекторе район Нижнего Новгорода останется без воды
Из-за аварии на канализационном коллекторе около одного из домов по улице Шекспира будет частично отключена подача воды жителям Автозаводского района.