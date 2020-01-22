Общество

РосбалтРосбалтВ Китае закроют выезд из города Ухань из-за вспышки коронавируса

Власти Китая 23 января введут временный запрет для жителей Уханя (центр провинции Хубэй) выезжать из города из-за вспышки нового типа коронавируса. Как передает Центральное телевидение Китая, в населенном пункте будет приостановлена работа общественного транспорта, аэропорта и вокзалов.
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Выезд из китайского Уханя блокировали из-за распространения вируса

Ферганавчера в 16:44

Китайские власти запретили жителям Уханя покидать город из-за нового типа коронавируса

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Власти Китая закрыли ставший родиной нового коронавируса город Ухань

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Власти Уханя временно заблокируют сообщение с городом из-за вируса

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В Китае закрыли родину коронавируса

Lenta.ruвчера в 15:55

В Китае закроют выезд из города Ухань из-за вспышки коронавируса

Росбалтвчера в 13:59
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Политика

В Крыму предостерегли меджлис от марша на полуостров

Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров предостерёг запрещённый в России «Меджлис крымско-татарского народа»*, планирующий «марш на Крым», от попыток нарушения границы России.
RT на русском 00:15
Политика

Топилин назначен главой Пенсионного фонда

Бывший министр труда и соцзащиты России Максим Топилин занял должность председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР).
Газета.Ru 01:36
Армия и оружие

В Донецке застрелили замкомандира полка МВД ДНР Алексея «Грина»

Life.ru 20 января в 21:26
Гаджеты

Microsoft придумала новый способ выжить пользователей с Windows 7

Проблемы с обоями появились после установки апдейтов KB4534310 и KB4534314 — финальных обновлений Windows 7, которые компания выпустила в день окончания поддержки 14 января.
iXBT.com вчера в 01:54
Политика

Историк назвал пропагандой статью премьера Польши о Второй мировой

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала статью очередной преступной попыткой переписать историю.
Известия вчера в 23:35
Экономика

Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
РИА Новости 21 января в 06:07
Политика

Ольга Антипина стала и.о. премьера правительства Пермского края

Обязанности председателя правительства Пермского края после отставки губернатора Максима Решетникова исполняет его первый заместитель Ольга Антипина, сообщает пресс-служба руководства региона.
РИА Новости 01:07
Политика

Генсек ООН заявил об угрожающих миру «четырех всадниках Апокалипсиса»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что миру угрожают «четыре всадника Апокалипсиса».
Известия вчера в 16:40
Общество

«Роскачество» назвало бюджетные аналоги дорогих смартфонов

Специалисты «Роскачества» сравнили возможности дорогих смартфонов и их бюджетных аналогов.
Известия 00:57
Общество

Путин рассказал, как семьям получить выплаты на детей до 7 лет

Президент России Владимир Путин объяснил, каким способом российские семьи с невысоким доходом могут получить социальные выплаты, рассчитанные на детей от 3 до 7 лет, пишет "Мойка78".
Neva.Today вчера в 22:40
Политика

Трамп ограничит въезд в США для белорусов

Президент США Дональд Трамп намерен ограничить въезд в страну для граждан семи государств, включая Белоруссию и Киргизию.
Ruposters.ru вчера в 04:00
Кино

Netflix выпустит анимационный фильм по «Ведьмаку»

Netflix подтвердила слухи о производстве анимационного фильма по вселенной «Ведьмака».
CyberSport.ru вчера в 14:01
Политика

Крашенинников опроверг слухи о самороспуске Госдумы

Сопредседатель рабочей группы по изменениям в Конституции России Павел Крашенинников опроверг информацию ряда СМИ о подготовке поправки к основному закону, которая предусматривает возможность самороспуска Государственной думы.
Газета.Ru 01:34
Политика

Песков рассказал о встрече Путина и Джонсона в Берлине

Встреча Президента России Владимира Путин и британского премьер-министра Бориса Джонсона, которая прошла в Берлине 19 января на полях конференции по Ливии, отражала примирительный настрой и носила конструктивный характер.
Парламентская газета 21 января в 04:48
Армия и оружие

Столтенберг сообщил о рекордном количестве военных США в Европе

Газета.Ru вчера в 03:33
Общество

У Андрея Малахова обсудят историю беременности 13-летней красноярки

В студии эксперты обсудят, могла ли 13-летняя Даша забеременеть от 10-летнего друга Вани.
АиФ Красноярск вчера в 04:43
Политика

Совет Федерации назначил Краснова генпрокурором РФ

20 января президент РФ Владимир Путин предложил освободить Чайку от должности генпрокурора в связи с переходом на другую работу и внес в Совет Федерации кандидатуру Игоря Краснова на пост руководителя Генпрокуратуры РФ.
ТАСС вчера в 03:13
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл пригрозили папарацци судом

Британский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл устали от назойливых журналистов и пригрозили им судом.
Российская газета 21 января в 18:10
Общество

МЧС предупредило москвичей о сильном ветре и гололедице

Интерфакс 00:44
Политика

Пушков оценил шансы Украины вступить в ЕС вместо Великобритании

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление украинского президента Владимира Зеленского о возможности для Украины вступить в Европейский союз после выхода из него Великобритании.
Известия вчера в 19:21
Политика

Зеленский обвинил Россию в аннексии в Давосе

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он обвинил Россию в аннексии территорий.
News.ru вчера в 11:39
Футбол

Медведев и Семак обсудили трансфер Кокорина

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев и главный тренер команды Сергей Семак обсудили ситуацию вокруг аренды нападающего Александра Кокорина.
Gazeta.SPb вчера в 16:11
Наука

Открыты Т-клетки для универсальной и доступной иммунотерапии рака

Первые опыты уже показали, что культуры клеток меланомы, лейкоза и рака легких, полученные из биоматериалов раковых больных, замедляют свой рост в присутствии этих Т-лимфоцитов.
ToDay News Ufa вчера в 10:10
Происшествия

Сообщения о минировании детсадов в Благовещенске оказались ложными

В администрации Благовещенска сообщили, что все сообщения о минировании детских садов в городе оказались ложными.
RT на русском вчера в 23:46
Происшествия

В Австралии разбился самолет, тушивший лесные пожары

Власти Австралии подтвердили, что самолет, который занимался тушением лесных пожаров в штате Новый Южный Уэльс на юго-востоке страны, потерпел крушение, в результате погибли три человека.
РИА Новости 01:15
Политика

Киев запросил встречу Зеленского с Путиным в Израиле

Киев запросил встречу украинского и российского лидеров Владимира Зеленского и Владимира Путина в ходе визита в Израиль.
RT на русском вчера в 08:36
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева рассказала, о чем жалеет

Телевизионная ведущая Лариса Гузеева рассказала в личном микроблоге своим подписчикам о чем жалеет в жизни.
Bimru.ru 21 января в 22:05
Политика

Путин предложил пересмотреть структуру потребительской корзины

Президент Владимир Путин предложил скорректировать структуру потребительской корзины в стране и увеличить в ней долю мясных и рыбных продуктов, а также фруктов и овощей.
Профиль вчера в 11:28
Происшествия

В Бурятии воспитанник интерната арестован за изнасилование школьниц

"В указанном интернате на протяжении последних лет среди воспитанников складывалась нездоровая обстановка, связанная с применением физического насилия, унижением более слабых детей, употреблением несовершеннолетними наркотических средств", - рассказали в СУ СК республики.
Российская газета вчера в 20:15
ЖКХ

Из-за аварии на коллекторе район Нижнего Новгорода останется без воды

Из-за аварии на канализационном коллекторе около одного из домов по улице Шекспира будет частично отключена подача воды жителям Автозаводского района.
REGNUM вчера в 12:55
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