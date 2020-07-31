Общество

RT на русскомRT на русскомВ Китае запустили глобальную навигационную систему Beidou-3

Председатель Китая Си Цзиньпин официально объявил о запуске китайской глобальной навигационной системы Beidou-3. Об этом информирует РИА Новости. Отмечается, что церемония запуска системы состоялась в Доме народных собраний в Пекине.
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с чего всё началось

В Китае запустили конкурента ГЛОНАСС

Председатель КНР Си Цзиньпин официально объявил о запуске китайской глобальной навигационной системы Beidou-3. Церемония запуска системы прошла в пятницу утром в Доме народных собраний в Пекине.
РИА Новостивчера в 22:58

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Си Цзиньпин объявил о завершении формирования национальной навигационной системы Beidou

ТАССвчера в 23:21

Китайcкую глобальную навигационную систему Beidou-3 официально запустили

Известия00:24

Китай запустил навигационную систему Beidou-3

Коммерсантъвчера в 23:56

В Китае запустили глобальную навигационную систему Beidou-3

RT на русскомвчера в 23:43

Китай официально запустил конкурента ГЛОНАСС и GPS

РБК00:38

Китай запустил конкурента GPS и ГЛОНАСС

Lenta.ruвчера в 23:15

В Китае запустили конкурента ГЛОНАСС

РИА Новостивчера в 22:58
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Происшествия

В результате ДТП с микроавтобусом в Крыму погибли восемь человек

REGNUM 01:02
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Здоровье

В Казахстане продлили карантин из-за коронавируса

«В целях дальнейшего закрепления положительного эффекта от введенных ограничительных мер в июле месяце и с учетом возможного осложнения эпидемиологической ситуации в Казахстане и сопредельных государствах Касым-Жомарт Токаев поручил Государственной комиссии продлить карантинные меры на две недели с последующим поэтапным смягчением»,— сообщается на сайте президента Казахстана.
Коммерсантъ 29 июля в 03:17
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Общество

Вильфанд рассказал о погоде в российских регионах в августе

Как отметил Вильфанд, прогноз температуры на месяц дает представление о ее средних показателях.
РИА Новости вчера в 17:12
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Общество

Число обломков бака российского «Фрегата» на орбите выросло втрое

Количество обломков бака российского разгонного блока «Фрегат», который взорвался на орбите в мае 2020 года, выросло в три раза.
РБК вчера в 23:05
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Политика

Экс-глава правительства ДНР объяснил появление бойцов ЧВК в Белоруссии

Появление задержанных в Белоруссии глава СДД считает «обычной логистической ситуацией», связанной с тем, что в эпоху коронавируса Минск стал удобным пунктом транзита на пути в другие страны, например в государства Африки.
РБК вчера в 07:41
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Футбол

Сегодня во Франции состоится финал Кубка Лиги по футболу

Решающий матч за Кубок Франции уже сыгран -ПСЖ обыграл «Сент-Этьен». Сегодня столичный клуб постарается завоевать еще один трофей.
Эхо Москвы вчера в 23:08
Политика

Трамп назвал «бардаком» голосование по почте на выборах президента США

Ранее Трамп предложил перенести выборы, чтобы избежать голосования по почте.
Российская газета вчера в 18:40
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Политика

Володин поручил проверить наличие двойного гражданства у депутатов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам проверить, нет ли у отдельных депутатов иностранного гражданства или вида на жительство в другой стране.
РИА Новости 29 июля в 10:44
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Путешествия

Туристы пожаловались на ухудшение отдыха в Турции

Газета.Ru вчера в 22:16
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Политика

Кравчук заявил о готовности к компромиссам по Донбассу

Первый президент Украины Леонид Кравчук, накануне возглавивший делегацию Киева на переговорах контактной группы по Донбассу, рассказал в интервью РБК-Украина о готовности идти на компромиссы в вопросе разрешения конфликта.
РИА Новости вчера в 23:29
5
Политика

Слова Зеленского о «бомбящих всех самолетах» озадачили пользователей Сети

РИА Новости вчера в 18:01
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Общество

Правительство упростит порядок получения субсидий на оплату ЖКХ

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что порядок получения субсидий на оплату ЖКХ будет упрощен, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 10:27
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Происшествия

Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских

Интерфакс вчера в 05:47
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Происшествия

Добровинский предположил обвинительный вердикт по делу Ефремова

Добровинский отметил, что его доверители (он представляет троих из четырех потерпевших) не хотели досудебных денежных отношений с Ефремовым.
Известия вчера в 14:00
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Общество

ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца

ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца, особенностью которых является надпись на трех языках: "водительское удостоверение", Permis de Conduire и Driving Licence.
Газета.Ru вчера в 15:31
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Религия

Великий праздник Курбан-байрам 2020 отмечают мусульмане

Стерлеград вчера в 23:30
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Происшествия

В Санкт-Петербурге жена расчленила тело рэпера Энди Картрайта

В Санкт-Петербурге жена расчленила тело 31-летнего рэпера Энди Картрайта, являвшегося уроженцем Украины.
Дни24 вчера в 02:48
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Шоу-бизнес

После ухода из «Уральских пельменей» Михалкова нашла работу на СТС

Экс-участница юмористического шоу Уральские пельмени Юлия Михалкова рассказала подписчикам о работе в новом комедийном проекте на телеканале СТС, где она успела примерить множество образов.
iReactor вчера в 07:41
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Происшествия

На Алтае два человека пострадали при пожаре на базе отдыха

РИА Новости вчера в 23:44
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Общество

ПФР уточнил условия выплаты 20 тысяч рублей семьям с детьми в августе

По 20 тысяч рублей получат семьи, которые не оформили соответствующие заявления, дающие возможность претендовать на единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей в июне и июле.
Экономика сегодня вчера в 20:40
4
Здоровье

Профессор Верткин перечислил признаки рака на ранней стадии

Руководитель региональной общественной организации «Амбулаторный врач» Аркадий Верткин рассказал, какие изменения в организме происходят на ранней стадии онкозаболевания.
Территория новостей 00:31
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Шоу-бизнес

Полина Гагарина шокировала поклонников худобой

Надо сказать, что Полина Гагарина может похвастаться отличной фигурой. Когда -то певице удалось сбросить нескольких десятков килограммов.
Shraibikus News вчера в 08:28
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Авто

Управляющий активами Шувалова купит поставщика компонентов для Aurus

Компания «КСП Капитал Управление Активами» Сергея Котляренко подала ходатайство в Федеральную антимонопольную службу о покупке 70% долей ООО «Кате».
РБК 00:00
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Общество

В Гидрометцентре назвали летний снег в Москве рядовым событием

Выпавший снег в Москве является вполне обычным погодным явлением, несмотря на лето, рассказала «Известиям» главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова 30 июля.
Известия вчера в 07:26
Политика

Путин дал оценку ситуации с коронавирусом в России

В России ситуация с коронавирусом остается сложной и может качнуться в любую сторону, заявил президент России Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемической ситуации.
Ведомости 29 июля в 08:40
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Происшествия

В Омске мужчина напал в подъезде на шестилетнюю девочку

По версии следствия, 29 июля около 21:00 по местному времени неизвестный мужчина в подъезде многоквартирного дома в Центральном округе Омска напал на шестилетнюю девочку и притянул её к себе.
REGNUM 00:34
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Общество

Сенат США обвинил аукционные дома в продаже картин братьям Ротенбергам

НТВ 29 июля в 17:38
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Общество

Раскрыта сумма штрафов магазинам Москвы за нарушение масочного режима

Магазинам Москвы выписали штрафов более чем на 300 миллионов рублей за нарушение масочного режима.
Мослента 00:55
Политика

В Минске прошел 34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко

РИА Новости вчера в 15:18
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Футбол

«Сан-Лоренсо» сообщил о переходе форварда Гайча в ЦСКА

МК-Спорт вчера в 14:03
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