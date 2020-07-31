Председатель КНР Си Цзиньпин официально объявил о запуске китайской глобальной навигационной системы Beidou-3. Церемония запуска системы прошла в пятницу утром в Доме народных собраний в Пекине.

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Председатель Китая Си Цзиньпин официально объявил о запуске китайской глобальной навигационной системы Beidou-3. Об этом информирует РИА Новости. Отмечается, что церемония запуска системы состоялась в Доме народных собраний в Пекине.

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