Здоровье
ИзвестияВ Китае заявили о передаче нового коронавируса от человека к человеку
Специалисты комитета по здравоохранению Китая зафиксировали случаи передачи нового типа коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку. Помимо гражданских, в настоящий момент уже заражены 14 врачей.
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с чего всё началось
В провинциях Чжэцзян и Гуандун под карантин помещены 13 человек. Вирус уже распространился за пределы Китая: случаи заражения коронавирусом нового типа зафиксировали в Южной Корее, Японии и Таиланде.РИА Новости10:47
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Россияне смогут покупать «красивые» номера за повышенную госпошлину
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Начислять маткапитал на первенца в РФ могут начать в марте
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Законопроект с предлагаемыми изменениями в Конституцию РФ был в понедельник внесен президентом РФ Владимиром Путиным в Госдуму.
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«АвтоВАЗ» приостанавливает сборку
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Овечкин признан первой звездой недели в НХЛ
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Бред Питт и Дженнифер Энистон подогрели слухи о воссоединении
Голливудские актеры Бред Питт и Дженнифер Энистон удивили фанатов теплыми объятиями на вручении премии Гильдии киноактеров США, пишет TMZ.
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Глава кузбасского управления Минюста РФ скончалась в ночном клубе
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Принц Гарри прокомментировал отказ от титула
Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
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Сняты аресты и обеспечительные меры в отношении активов компании, принятые в Англии и Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге на основании решения Стокгольмского арбитража, заявляют в "Газпроме".
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Эксперт назвал пять способов «убить» машину зимой
Автоэксперт Илья Пименов рассказал, какие привычки водителей наносят наибольший вред машине зимой. Об этом пишет журнал "За рулем".
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В Перми в результате прорыва трубы с кипятком погибли пять человек
В Перми несколько человек обварились кипятком из-за прорыва трубы в хостеле.
Экономика
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Чехия оказалась на грани торговой войны с США из-за возможного введения налога для интернет-компаний.
Армия и оружие
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Россия и Сербия заключили контракт на поставку одной батареи зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" в прошлом году, сообщил РИА "Новости" источник в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС).
Политика
Зеленский рассказал, в честь кого нужно называть улицы на Украине
Владимир Зеленский считает, что улицам на Украине нужно давать имена тех, кто не вызывает противоречий среди граждан страны.
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Актриса Марина Рузавина умерла в 26 лет
В Пензе умерла 26-летняя солистка, педагог-хореограф театра эстрады "Провинция" Марина Рузавина.
Общество
Новый глава ФНС назвал главную задачу налоговой службы
Новый руководитель Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров в интервью газете «Ведомости» заявил, что ключевой задачей ведомства является не собрать больший объём налогов, а сделать так, чтобы налогоплательщик был законопослушным, и «обелить рынок».
Экономика
На Украине насчитали 11,3 млн пенсионеров
По состоянию на 1 января 2020 года на Украине насчитывалось 11,3 млн пенсионеров.
Экономика
PwC отмечает рекордный рост пессимизма среди руководителей компаний
PwC отмечает рекордный рост пессимизма среди руководителей компаний Консалтингово-аудиторская компания PwC опубликовала результаты ежегодного «Опроса руководителей крупнейших компаний мира».
Политика
Козак не поедет на экономический форум в Давосе
Исполняющий обязанности вице-премьера Дмитрий Козак не будет участвовать в работе российской делегации на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его пресс-секретаря Илью Джуса.
Здоровье
Умер один из семи членов тяжелобольной семьи из статьи «Ленты.ру»
Страдавший редким генетическим заболеванием житель Нижегородской области Михаил Воронцов, дядя 12-летнего Вани Лобанова, о семье которого, больной патологией Фабри, писала «Лента.ру», скончался на 52-м году жизни во время процедуры диализа.
Футбол
«Реал» объявил о подписании контракта с 18-летним хавбеком «Фламенго»
С 18-летним бразильцем заключен контракт сроком до лета 2026 года. Ранее сообщалось, что "Фламенго" оценивает Рейньера в 35 млн евро.
Игры
Ещё 6 секунд геймплея Godfall, первой анонсированной игры для PS5
Энергетика
Белоруссия показала способ надавить на Россию по нефти
Как отмечает «Коммерсантъ», ситуация позволит надавить на Россию во время переговоров по поставкам и транзиту нефти и может заставить ее пойти на уступки.
Армия и оружие
Украина заявила о готовности вернуть Донбасс силой
На Украине заявили о готовности вооруженных сил страны к силовому возвращению контроля над Донбассом. об этом сообщает УНИАН.
Общество
Тайник с деньгами обнаружил пенсионер из США в подержанном диване
В американском штате Мичиган мужчина обнаружил в подержанном диване тайник с деньгами, себе находку оставлять не стал, а вернул крупную сумму владельцу, сообщает Daily Mail.
Политика