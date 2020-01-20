Здоровье

ИзвестияИзвестияВ Китае заявили о передаче нового коронавируса от человека к человеку

Специалисты комитета по здравоохранению Китая зафиксировали случаи передачи нового типа коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку. Помимо гражданских, в настоящий момент уже заражены 14 врачей.
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с чего всё началось

В Китае подтвердили случаи передачи нового коронавируса между людьми

В провинциях Чжэцзян и Гуандун под карантин помещены 13 человек. Вирус уже распространился за пределы Китая: случаи заражения коронавирусом нового типа зафиксировали в Южной Корее, Японии и Таиланде.
РИА Новости10:47

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В КНР подтвердили случаи передачи нового коронавируса между людьми

Российская газета11:47

Новый тип пневмонии в Китае передается от человека к человеку

ТАСС11:30

В Китае заявили о передаче нового коронавируса от человека к человеку

Известия10:51

Выявленный в Китае новый коронавирус передаётся от человека к человеку

REGNUM12:12

Новый тип коронавируса в Китае передаётся от человека к человеку

RT на русском11:08

Обнаруженный в Китае тип коронавируса может передаваться от человека человеку

Газета.Ru11:15

В Китае подтвердили случаи передачи нового коронавируса между людьми

РИА Новости10:47
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Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 13:04, Ашберн
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Хет-трик Игбуна помог «Динамо» разгромить «Заглембе»

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Чайка покидает пост генпрокурора РФ

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Россияне смогут покупать «красивые» номера за повышенную госпошлину

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Общество

Начислять маткапитал на первенца в РФ могут начать в марте

Известия вчера в 17:52
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Закон о Госсовете примут после утверждения поправки в Конституцию

Законопроект с предлагаемыми изменениями в Конституцию РФ был в понедельник внесен президентом РФ Владимиром Путиным в Госдуму.
РИА Новости 10:55
Авто

«АвтоВАЗ» приостанавливает сборку

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Овечкин признан первой звездой недели в НХЛ

РИА Новости 12:36
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Голливудские актеры Бред Питт и Дженнифер Энистон удивили фанатов теплыми объятиями на вручении премии Гильдии киноактеров США, пишет TMZ.
Газета.Ru 01:40
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Глава кузбасского управления Минюста РФ скончалась в ночном клубе

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Общество

Принц Гарри прокомментировал отказ от титула

Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
RT на русском вчера в 18:38
Общество

Снят арест с активов «Газпрома» в Европе по искам «Нафтогаза»

Сняты аресты и обеспечительные меры в отношении активов компании, принятые в Англии и Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге на основании решения Стокгольмского арбитража, заявляют в "Газпроме".
Газета.Ru 11:50
Авто

Эксперт назвал пять способов «убить» машину зимой

Автоэксперт Илья Пименов рассказал, какие привычки водителей наносят наибольший вред машине зимой. Об этом пишет журнал "За рулем".
РИА Новости 10:13
Происшествия

В Перми в результате прорыва трубы с кипятком погибли пять человек

В Перми несколько человек обварились кипятком из-за прорыва трубы в хостеле.
Общая газета.RU вчера в 23:46
Экономика

Европейская страна оказалась на грани торговой войны с США

Чехия оказалась на грани торговой войны с США из-за возможного введения налога для интернет-компаний.
Lenta.ru 12:43
Армия и оружие

Сербия закупила российские комплексы «Панцирь-С1»

Россия и Сербия заключили контракт на поставку одной батареи зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" в прошлом году, сообщил РИА "Новости" источник в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС).
Газета.Ru 07:14
Происшествия

Актриса Наталья Бочкарева признала вину в хранении наркотиков

РИА Новости 07:50
Политика

Зеленский рассказал, в честь кого нужно называть улицы на Украине

Владимир Зеленский считает, что улицам на Украине нужно давать имена тех, кто не вызывает противоречий среди граждан страны.
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Актриса Марина Рузавина умерла в 26 лет

В Пензе умерла 26-летняя солистка, педагог-хореограф театра эстрады "Провинция" Марина Рузавина.
РИА Новости 10:25
Общество

Новый глава ФНС назвал главную задачу налоговой службы

Новый руководитель Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров в интервью газете «Ведомости» заявил, что ключевой задачей ведомства является не собрать больший объём налогов, а сделать так, чтобы налогоплательщик был законопослушным, и «обелить рынок».
RT на русском 02:50
Экономика

На Украине насчитали 11,3 млн пенсионеров

По состоянию на 1 января 2020 года на Украине насчитывалось 11,3 млн пенсионеров.
REGNUM 07:33
Экономика

PwC отмечает рекордный рост пессимизма среди руководителей компаний

PwC отмечает рекордный рост пессимизма среди руководителей компаний Консалтингово-аудиторская компания PwC опубликовала результаты ежегодного «Опроса руководителей крупнейших компаний мира».
Коммерсантъ 12:30
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Козак не поедет на экономический форум в Давосе

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Ведомости 10:30
Здоровье

Умер один из семи членов тяжелобольной семьи из статьи «Ленты.ру»

Страдавший редким генетическим заболеванием житель Нижегородской области Михаил Воронцов, дядя 12-летнего Вани Лобанова, о семье которого, больной патологией Фабри, писала «Лента.ру», скончался на 52-м году жизни во время процедуры диализа.
Lenta.ru 12:40
Футбол

«Реал» объявил о подписании контракта с 18-летним хавбеком «Фламенго»

С 18-летним бразильцем заключен контракт сроком до лета 2026 года. Ранее сообщалось, что "Фламенго" оценивает Рейньера в 35 млн евро.
Soccer.ru 11:34
Игры

Ещё 6 секунд геймплея Godfall, первой анонсированной игры для PS5

Игромания.ру 09:04
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Белоруссия показала способ надавить на Россию по нефти

Как отмечает «Коммерсантъ», ситуация позволит надавить на Россию во время переговоров по поставкам и транзиту нефти и может заставить ее пойти на уступки.
Lenta.ru 06:18
Армия и оружие

Украина заявила о готовности вернуть Донбасс силой

На Украине заявили о готовности вооруженных сил страны к силовому возвращению контроля над Донбассом. об этом сообщает УНИАН.
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Общество

Тайник с деньгами обнаружил пенсионер из США в подержанном диване

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Разведчик Ботян рассказал об операции по спасению Кракова в 1945 году

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