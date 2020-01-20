В провинциях Чжэцзян и Гуандун под карантин помещены 13 человек. Вирус уже распространился за пределы Китая: случаи заражения коронавирусом нового типа зафиксировали в Южной Корее, Японии и Таиланде.

с чего всё началось

Специалисты комитета по здравоохранению Китая зафиксировали случаи передачи нового типа коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку. Помимо гражданских, в настоящий момент уже заражены 14 врачей.

В Китае заявили о передаче нового коронавируса от человека к человеку

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