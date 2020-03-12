Пик эпидемии коронавирусной инфекции Covid-19 в Китае прошел, сообщило Reuters со ссылкой на официального представителя комитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэна.

В Китае заявили о прохождении пика эпидемии коронавируса в стране

Экономика Белоусов назвал одну из главных опасностей при обвале фондового рынка Первый вице-премьер заверил, что все необходимое, чтобы «погасить возможность такого нервного поведения рынков» 10 марта правительство и Банк России сделали, и призвал не делать проблему из каждого снижения котировок и цены на нефть.

Политика Дума поддержала наказание за нарушения при голосовании по Конституции Как уточнили в Госдуме, законопроект предлагает внести изменения в статьи Уголовного кодекса о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав и работе избирательных комиссий, о фальсификации избирательных документов и итогов голосования, о незаконных манипуляциях с бюллетенями.

Общество Том Хэнкс и его супруга заразились коронавирусом 63-летний актер написал об этом в своем Twitter. Он рассказал, что они с супругой Ритой находятся в Австралии.

Политика Стороны в Донбассе намерены определить новые участки отвода сил Стороны конфликта в Донбассе договорились определить новые участки отвода сил вдоль линии соприкосновения, заявил заместитель руководителя администрации России Дмитрий Козак после заседания контактной группы в Минске.

Политика Большинство регионов уже поддержали поправки в Конституцию Законодательные собрания двух третей российских регионов решили поддержать поправки в Конституцию, сообщает ТАСС со ссылкой на данные голосований.

Политика Путин заявил о связи Ходорковского с убийствами Про Ходорковского и Калви Российский бизнес серьезно изменился за последние десять лет и государство должно создать условия для инвестиций, заявил в интервью ТАСС президент России Владимир Путин.

Финансы Доллар подскочил выше 75 рублей В ходе торгов на Московской бирже курс рубля снизился до отметки в 75 рублей за доллар, свидетельствуют данные торгов.

Финансы Банк России продал валюту на 3,6 миллиарда рублей Как пишет газета «Известия» 12 марта, в регуляторе отметили, что при продаже валюты во внимание принимается повышенная волатильность обменных курсов и стоимость финансовых активов.

Шоу-бизнес Актриса Валентина Талызина госпитализирована Знаменитая актриса, народная артистка РСФСР Валентина Талызина попала в медицинское учреждение.

Космос Россия и Европа из-за коронавируса перенесли запуск корабля к Марсу «Роскосмос» и Европейское космическое агентство (ЕКА) из-за эпидемии нового коронавируса отложили на два года запуск космического аппарата, который должен был искать жизнь на Марсе и изучить вопрос существования воды на планете.