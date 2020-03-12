Общество

Rambler News ServiceRambler News ServiceВ Китае заявили о прохождении пика эпидемии коронавируса в стране

Пик эпидемии коронавирусной инфекции Covid-19 в Китае прошел, сообщило Reuters со ссылкой на официального представителя комитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэна.
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Китай объявил о спаде эпидемии коронавируса

Комсомольская правда06:40

Власти Китая сообщили, что пик распространения коронавируса в стране прошел

ТАСС04:08

Власти Китая заявили о завершении пика эпидемии коронавируса

Коммерсантъ04:13

В Китае заявили о прохождении пика распространения коронавируса в стране

РБК04:56

Китай заявил о прохождении пика эпидемии коронавируса

РИА Новости03:52

Пик эпидемии коронавируса в Китае прошел

Lenta.ru03:44

Власти Китая заявили об окончании пика эпидемии коронавируса в стране

Красная весна04:26
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Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 08:22, Ашберн
Экономика

Белоусов назвал одну из главных опасностей при обвале фондового рынка

Первый вице-премьер заверил, что все необходимое, чтобы «погасить возможность такого нервного поведения рынков» 10 марта правительство и Банк России сделали, и призвал не делать проблему из каждого снижения котировок и цены на нефть.
РБК 08:10
Политика

Дума поддержала наказание за нарушения при голосовании по Конституции

Как уточнили в Госдуме, законопроект предлагает внести изменения в статьи Уголовного кодекса о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав и работе избирательных комиссий, о фальсификации избирательных документов и итогов голосования, о незаконных манипуляциях с бюллетенями.
Право.ру вчера в 07:12
Политика

Володин отправил на карантин депутата и всех контактировавших с ним

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил отправить на карантин по коронавирусу депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, вернувшегося из Франции.
РБК 07:22
Общество

Том Хэнкс и его супруга заразились коронавирусом

63-летний актер написал об этом в своем Twitter. Он рассказал, что они с супругой Ритой находятся в Австралии.
Вести.Ru вчера в 21:57
Политика

Стороны в Донбассе намерены определить новые участки отвода сил

Стороны конфликта в Донбассе договорились определить новые участки отвода сил вдоль линии соприкосновения, заявил заместитель руководителя администрации России Дмитрий Козак после заседания контактной группы в Минске.
RT на русском вчера в 16:25
Армия и оружие

ВМС США показали всплывшую в Арктике подлодку

Американская подводная лодка всплыла в Арктике, пробив лед. Соответствующее видео обнародовали американские ВМС.
Газета.Ru вчера в 05:48
Политика

Большинство регионов уже поддержали поправки в Конституцию

Законодательные собрания двух третей российских регионов решили поддержать поправки в Конституцию, сообщает ТАСС со ссылкой на данные голосований.
Коммерсантъ 06:40
Политика

Националисты напали на советника главы СНБО на конференции по Донбассу

РИА Новости 06:46
Авто

Ford закрывает дилеров и уходит в онлайн

Напомним, Ford ушёл с рынка легковых автомобилей России, оставив только линейку Transit.
Российская газета 05:01
Общество

В США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге

Альянс производителей энергоносителей США проведет расследование, чтобы установить, занимаются ли Саудовская Аравия, Россия и другие страны демпингом на нефтяном рынке в ущерб американским нефтепроизводителям.
РБК 05:46
Армия и оружие

В новом проморолике ВВС Китая показали Су-35С вместе с J-20

Истребители Су-35С показали на видео в компании новейших Chengdu J-20. ВВС НОАК опубликовало ролик, демонстрирующий ее мощь.
Российская газета 03:17
Политика

Путин заявил о связи Ходорковского с убийствами

Про Ходорковского и Калви Российский бизнес серьезно изменился за последние десять лет и государство должно создать условия для инвестиций, заявил в интервью ТАСС президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 05:08
Финансы

Доллар подскочил выше 75 рублей

В ходе торгов на Московской бирже курс рубля снизился до отметки в 75 рублей за доллар, свидетельствуют данные торгов.
Газета.Ru 07:34
Энергетика

Ирак, Кувейт и ОАЭ объявили России нефтяную войну

Ещё три страны — Ирак, Кувейт и Объединённые Арабские Эмираты — объявили нефтяную войну России, анонсировав скидку для покупателей топлива.
News.ru вчера в 14:23
Происшествия

Ограбление дома замгубернатора ЯНАО в Подмосковье попало на видео

Известия вчера в 08:08
Общество

Роскачество выявило потенциально опасные для здоровья презервативы

Роскачество протестировало презервативы и обнаружило в трети изученных образцов небезопасные вещества.
Газета.Ru 03:35
Политика

Песков ответил на вопрос о возможном участии Путина в выборах-2024

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о возможности выдвижения Владимира Путина на выборах президента в 2024 году.
RT на русском 06:23
Финансы

Банк России продал валюту на 3,6 миллиарда рублей

Как пишет газета «Известия» 12 марта, в регуляторе отметили, что при продаже валюты во внимание принимается повышенная волатильность обменных курсов и стоимость финансовых активов.
Ньюс-НН 08:05
Спорт

В Татарстане из-за коронавируса могут перенести матчи «Рубина»

Из-за коронавируса в Татарстане собираются перенести все спортивные и культурные мероприятия.
Евро-футбол.ру 06:36
Происшествия

В Амурской области старшеклассник открыл стрельбу в школе

В Приамурье в результате стрельбы в школе из травматического оружия пострадали два человека.
РБК 07:06
Шоу-бизнес

Актриса Валентина Талызина госпитализирована

Знаменитая актриса, народная артистка РСФСР Валентина Талызина попала в медицинское учреждение.
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Космос

Россия и Европа из-за коронавируса перенесли запуск корабля к Марсу

«Роскосмос» и Европейское космическое агентство (ЕКА) из-за эпидемии нового коронавируса отложили на два года запуск космического аппарата, который должен был искать жизнь на Марсе и изучить вопрос существования воды на планете.
РБК 07:30
Хоккей

Матчи плей-офф КХЛ между «Динамо» и «Спартаком» пройдут без зрителей

Шестой матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между московскими клубами "Динамо" и "Спартак" пройдет без зрителей, сообщает Sport24.
Газета.Ru 05:47
Культура

Тимур Еремеев заменит Дмитрия Шепелева на Первом канале

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Власти Турции хотят перенести начало турсезона из-за коронавируса

Газета.Ru вчера в 19:34
Футбол

Marca: УЕФА приостановит Лигу чемпионов и Лигу Европы

Лига чемпионов и Лига Европы будут приостановлены из-за эпидемии коронавируса, утверждает Marca.
Бомбардир.ру 07:53
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Очевидцы сняли на видео попытку самосуда над жителем села в Дагестане

РИА Новости 06:18
Спорт

Олимпийский огонь Игр-2020 зажжен в Древней Олимпии

Олимпийский огонь Игр-2020 в Токио зажжен в четверг в Древней Олимпии.
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Здоровье

В Москве подтверждено еще шесть случаев коронавирусной инфекции

11 марта в Москве подтверждено еще шесть случаев заболевания коронавирусом.
Российская газета вчера в 16:26
Футбол

Чемпионат Испании приостановлен из-за коронавируса

Чемпионат Испании по футболу приостановлен из-за коронавируса, сообщается на сайте радиостанции La Cadena SER.
Газета.Ru 07:12
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