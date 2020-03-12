Общество
Rambler News ServiceВ Китае заявили о прохождении пика эпидемии коронавируса в стране
Пик эпидемии коронавирусной инфекции Covid-19 в Китае прошел, сообщило Reuters со ссылкой на официального представителя комитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэна.
Читать в источнике
Оценить83
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 08:22, Ашберн
Экономика
Белоусов назвал одну из главных опасностей при обвале фондового рынка
Первый вице-премьер заверил, что все необходимое, чтобы «погасить возможность такого нервного поведения рынков» 10 марта правительство и Банк России сделали, и призвал не делать проблему из каждого снижения котировок и цены на нефть.
Политика
Дума поддержала наказание за нарушения при голосовании по Конституции
Как уточнили в Госдуме, законопроект предлагает внести изменения в статьи Уголовного кодекса о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав и работе избирательных комиссий, о фальсификации избирательных документов и итогов голосования, о незаконных манипуляциях с бюллетенями.
Политика
Володин отправил на карантин депутата и всех контактировавших с ним
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил отправить на карантин по коронавирусу депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, вернувшегося из Франции.
Общество
Том Хэнкс и его супруга заразились коронавирусом
63-летний актер написал об этом в своем Twitter. Он рассказал, что они с супругой Ритой находятся в Австралии.
Политика
Стороны в Донбассе намерены определить новые участки отвода сил
Стороны конфликта в Донбассе договорились определить новые участки отвода сил вдоль линии соприкосновения, заявил заместитель руководителя администрации России Дмитрий Козак после заседания контактной группы в Минске.
Армия и оружие
ВМС США показали всплывшую в Арктике подлодку
Американская подводная лодка всплыла в Арктике, пробив лед. Соответствующее видео обнародовали американские ВМС.
Политика
Большинство регионов уже поддержали поправки в Конституцию
Законодательные собрания двух третей российских регионов решили поддержать поправки в Конституцию, сообщает ТАСС со ссылкой на данные голосований.
Авто
Ford закрывает дилеров и уходит в онлайн
Напомним, Ford ушёл с рынка легковых автомобилей России, оставив только линейку Transit.
Общество
В США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге
Альянс производителей энергоносителей США проведет расследование, чтобы установить, занимаются ли Саудовская Аравия, Россия и другие страны демпингом на нефтяном рынке в ущерб американским нефтепроизводителям.
Армия и оружие
В новом проморолике ВВС Китая показали Су-35С вместе с J-20
Истребители Су-35С показали на видео в компании новейших Chengdu J-20. ВВС НОАК опубликовало ролик, демонстрирующий ее мощь.
Политика
Путин заявил о связи Ходорковского с убийствами
Про Ходорковского и Калви Российский бизнес серьезно изменился за последние десять лет и государство должно создать условия для инвестиций, заявил в интервью ТАСС президент России Владимир Путин.
Финансы
Доллар подскочил выше 75 рублей
В ходе торгов на Московской бирже курс рубля снизился до отметки в 75 рублей за доллар, свидетельствуют данные торгов.
Энергетика
Ирак, Кувейт и ОАЭ объявили России нефтяную войну
Ещё три страны — Ирак, Кувейт и Объединённые Арабские Эмираты — объявили нефтяную войну России, анонсировав скидку для покупателей топлива.
Происшествия
Ограбление дома замгубернатора ЯНАО в Подмосковье попало на видео
Общество
Роскачество выявило потенциально опасные для здоровья презервативы
Роскачество протестировало презервативы и обнаружило в трети изученных образцов небезопасные вещества.
Политика
Песков ответил на вопрос о возможном участии Путина в выборах-2024
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о возможности выдвижения Владимира Путина на выборах президента в 2024 году.
Финансы
Банк России продал валюту на 3,6 миллиарда рублей
Как пишет газета «Известия» 12 марта, в регуляторе отметили, что при продаже валюты во внимание принимается повышенная волатильность обменных курсов и стоимость финансовых активов.
Спорт
В Татарстане из-за коронавируса могут перенести матчи «Рубина»
Из-за коронавируса в Татарстане собираются перенести все спортивные и культурные мероприятия.
Происшествия
В Амурской области старшеклассник открыл стрельбу в школе
В Приамурье в результате стрельбы в школе из травматического оружия пострадали два человека.
Шоу-бизнес
Актриса Валентина Талызина госпитализирована
Знаменитая актриса, народная артистка РСФСР Валентина Талызина попала в медицинское учреждение.
Космос
Россия и Европа из-за коронавируса перенесли запуск корабля к Марсу
«Роскосмос» и Европейское космическое агентство (ЕКА) из-за эпидемии нового коронавируса отложили на два года запуск космического аппарата, который должен был искать жизнь на Марсе и изучить вопрос существования воды на планете.
Хоккей
Матчи плей-офф КХЛ между «Динамо» и «Спартаком» пройдут без зрителей
Шестой матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между московскими клубами "Динамо" и "Спартак" пройдет без зрителей, сообщает Sport24.
Культура
Тимур Еремеев заменит Дмитрия Шепелева на Первом канале
Общество
Власти Турции хотят перенести начало турсезона из-за коронавируса
Футбол
Marca: УЕФА приостановит Лигу чемпионов и Лигу Европы
Лига чемпионов и Лига Европы будут приостановлены из-за эпидемии коронавируса, утверждает Marca.
Спорт
Олимпийский огонь Игр-2020 зажжен в Древней Олимпии
Олимпийский огонь Игр-2020 в Токио зажжен в четверг в Древней Олимпии.
Здоровье
В Москве подтверждено еще шесть случаев коронавирусной инфекции
11 марта в Москве подтверждено еще шесть случаев заболевания коронавирусом.
Футбол
Чемпионат Испании приостановлен из-за коронавируса
Чемпионат Испании по футболу приостановлен из-за коронавируса, сообщается на сайте радиостанции La Cadena SER.