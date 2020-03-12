Общество

Русская ПланетаРусская ПланетаПик эпидемии коронавируса в Китае миновал

Эпидемия коронавируса в Китае прошла пик, рассказал представитель комитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн. Новых пациентов становится меньше, а эпидемия сохраняется на низком уровне. Фэн рассказал, что во всех городах провинции Хубэй уже в течение недели нет новых случаев заражения.
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Власти Китая сообщили, что пик распространения коронавируса в стране прошел

ТАСС04:08

В Китае прошел пик эпидемии коронавируса

Комсомольская правда04:30

Власти Китая заявили о завершении пика эпидемии коронавируса

Коммерсантъ04:13

В Китае заявили о прохождении пика распространения коронавируса в стране

РБК04:56

Китай заявил о прохождении пика эпидемии коронавируса

РИА Новости03:52

Пик эпидемии коронавируса в Китае прошел

Lenta.ru03:44

Власти Китая заявили об окончании пика эпидемии коронавируса в стране

Красная весна04:26
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Армия и оружие

ВС досрочно получили первый в этом году полк С-400

РИА Новости 06:32
Здоровье

В Москве подтверждено еще шесть случаев коронавирусной инфекции

11 марта в Москве подтверждено еще шесть случаев заболевания коронавирусом.
Российская газета вчера в 16:26
Общество

Мишустин оценил угрозу распространения коронавируса в России

Угроза распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в России сведена к минимуму, несмотря на острую ситуацию в мире, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.
RT на русском 04:54
Здоровье

Во Владимирской области создан штаб по защите от коронавируса

В Белом доме областного центра 33-го региона временно исполняющий обязанности заместителя губернатора Сергей Шевченко в первый день своей работы собрал представителей аптечных сетей Владимирской области.
SM News 05:54
Политика

Песков объяснил согласие Путина на обнуление президентских сроков

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что норма об ограничении количества сроков президента остается в Конституции: «Изъятие для действующего президента носит разовый характер, только в отношении действующего президента в связи с принимаемым пакетом поправок».
Ведомости 05:42
Энергетика

Минэнерго США снизило прогноз по добыче нефти в стране

Министерство энергетики США ожидает снижения добычи нефти в стране в 2020 году на 210 тыс. баррелей в сутки — до 12,99 млн баррелей в сутки.
RT на русском вчера в 10:24
Политика

Реинтегратор Донбасса Сивохо избит радикалами на презентации в Киеве

REGNUM 05:58
Общество

Том Хэнкс заразился коронавирусом

На текущий момент в Австралии выявлены 128 случаев заражения коронавирусом, три человека умерли.
Lenta.ru вчера в 21:34
Спорт

Олимпийский огонь летних Игр-2020 зажжен в Древней Олимпии

Сразу после церемонии огонь начнет свой путь в специальной эстафете, которая в течение 8 дней будет идти по Греции, а завершится 19 марта на столичном стадионе "Панатинаикос", где огонь будет передан организаторам Олимпиады из Японии.
Вести.Ru 06:30
Армия и оружие

Появилось видео ракетного удара по американской базе в Ираке

РИА Новости вчера в 19:55
Здоровье

Роспотребнадзор назвал регионы, где активизировались клещи

Москва, 11 марта 2020, 08:45 — REGNUM Роспотребнадзор из-за тёплой погоды фиксирует повышенную активность клещей и рост заболевания клещевым энцефалитом во многих регионах России, сообщается на сайте ведомства.
REGNUM вчера в 01:46
Общество

В центральную часть России на выходные придет холод из Арктики

В пятницу по европейской территории России пройдет мощный циклон, после чего туда начнет поступать ледяной воздух из Арктики и там сильно и стремительно похолодает, предупредили в Гидрометцентре России.
Интерфакс 04:42
Гаджеты

Представили смартфон Redmi Note 9 Pro Max

Astera 06:22
Энергетика

Ирак и Кувейт по примеру Саудовской Аравии снизили цену на нефть

Входящие в Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Ирак и Кувейт последовали примеру Саудовской Аравии и решили уменьшить цены на сырье в апреле, в то время как ОАЭ сделали это и для февральских продаж.
РИА Новости вчера в 23:07
Общество

В Турции предложили перенести начало туристического сезона

Глава Министерства культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой рекомендовал туроператорам и отельерам страны перенести начало туристического сезона с марта на конец апреля, чтобы предотвратить угрозу распространения Covid-19, сообщают «Известия».
Татар-информ вчера в 23:52
Происшествия

Саратовского маньяка и убийцу приговорили к пожизненному сроку

Взгляд-инфо 05:13
Политика

В Москве продолжаются одиночные пикеты против обнуления сроков Путина

В Москве у памятника князю Владимиру возобновились одиночные пикеты против поправок в Конституцию.
Коммерсантъ вчера в 13:39
Армия и оружие

Эрдоган заявил об уничтожении в Сирии восьми комплексов «Панцирь»

Анкара, 10 марта 2020, 15:02 — REGNUM Восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» уничтожены турецкими военными в Сирии.
REGNUM 10 марта в 08:02
Биатлон

На этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти состоится мужской спринт

В Контиолахти (Финляндия) стартует очередной этап Кубка мира по биатлону.
Нева Спорт вчера в 18:01
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В Екатеринбурге проверят данные о смерти пациентки в коридоре больницы

Прокуратура начала проверку данных о смерти пациентки, кровать которой медики местной больницы якобы выставили из палаты в коридор, а также игнорировали ее просьбы о помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
РИА Новости вчера в 04:03
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Дмитрий Шепелев готовится к выходу на новую работу

Кто знает, может, и Шепелеву дадут какой-нибудь новый проект на «втором» канале.
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Актриса Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты»

Актриса Людмила Артемьева отказалась сниматься в седьмом сезоне сериала «Сваты».
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Билли Айлиш разделась до нижнего белья и выступила против бодишейминга

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Экономика

Американский экономист предсказал мировой финансовый кризис

Экономист из США Джесси Коломбо спрогнозировал новый серьезный спад в мировой экономике. Об этом он сообщил газете The Independent.
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В Британии коронавирусом заразилась замминистра здравоохранения

В Великобритании пневмонией нового типа заболела заместитель министра здравоохранения по вопросам безопасности пациентов Надин Доррис, передает ОТР.
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В петербургском "Зените" есть футболисты, которые могут заменить дисквалифицированного за перебор желтых карточек Вильмара Барриоса в матче 22-го тура чемпионата России против "Урала", заявил главный тренер "сине-бело-голубых" Сергей Семак.
РИА Новости 05:14
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Депутат Госдумы Валентина Терешкова рассказала, что внести поправку, позволяющую переизбраться нынешнему президенту Владимиру Путину, ее просили простые люди, пишет kp.ru.
Газета.Ru вчера в 09:15
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В Дагестане устроили самосуд над осквернившим могилу односельчанином

Вести.Ru 04:54
Общество

Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы

Интерфакс вчера в 11:41
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