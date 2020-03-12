Общество
Русская ПланетаПик эпидемии коронавируса в Китае миновал
Эпидемия коронавируса в Китае прошла пик, рассказал представитель комитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн. Новых пациентов становится меньше, а эпидемия сохраняется на низком уровне. Фэн рассказал, что во всех городах провинции Хубэй уже в течение недели нет новых случаев заражения.
Читать в источнике
Оценить61
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 06:51, Ашберн
Армия и оружие
ВС досрочно получили первый в этом году полк С-400
Здоровье
В Москве подтверждено еще шесть случаев коронавирусной инфекции
11 марта в Москве подтверждено еще шесть случаев заболевания коронавирусом.
Общество
Мишустин оценил угрозу распространения коронавируса в России
Угроза распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в России сведена к минимуму, несмотря на острую ситуацию в мире, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.
Здоровье
Во Владимирской области создан штаб по защите от коронавируса
В Белом доме областного центра 33-го региона временно исполняющий обязанности заместителя губернатора Сергей Шевченко в первый день своей работы собрал представителей аптечных сетей Владимирской области.
Политика
Песков объяснил согласие Путина на обнуление президентских сроков
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что норма об ограничении количества сроков президента остается в Конституции: «Изъятие для действующего президента носит разовый характер, только в отношении действующего президента в связи с принимаемым пакетом поправок».
Энергетика
Минэнерго США снизило прогноз по добыче нефти в стране
Министерство энергетики США ожидает снижения добычи нефти в стране в 2020 году на 210 тыс. баррелей в сутки — до 12,99 млн баррелей в сутки.
Общество
Том Хэнкс заразился коронавирусом
На текущий момент в Австралии выявлены 128 случаев заражения коронавирусом, три человека умерли.
Спорт
Олимпийский огонь летних Игр-2020 зажжен в Древней Олимпии
Сразу после церемонии огонь начнет свой путь в специальной эстафете, которая в течение 8 дней будет идти по Греции, а завершится 19 марта на столичном стадионе "Панатинаикос", где огонь будет передан организаторам Олимпиады из Японии.
Армия и оружие
Появилось видео ракетного удара по американской базе в Ираке
Здоровье
Роспотребнадзор назвал регионы, где активизировались клещи
Москва, 11 марта 2020, 08:45 — REGNUM Роспотребнадзор из-за тёплой погоды фиксирует повышенную активность клещей и рост заболевания клещевым энцефалитом во многих регионах России, сообщается на сайте ведомства.
Общество
В центральную часть России на выходные придет холод из Арктики
В пятницу по европейской территории России пройдет мощный циклон, после чего туда начнет поступать ледяной воздух из Арктики и там сильно и стремительно похолодает, предупредили в Гидрометцентре России.
Гаджеты
Представили смартфон Redmi Note 9 Pro Max
Энергетика
Ирак и Кувейт по примеру Саудовской Аравии снизили цену на нефть
Входящие в Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Ирак и Кувейт последовали примеру Саудовской Аравии и решили уменьшить цены на сырье в апреле, в то время как ОАЭ сделали это и для февральских продаж.
Общество
В Турции предложили перенести начало туристического сезона
Глава Министерства культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой рекомендовал туроператорам и отельерам страны перенести начало туристического сезона с марта на конец апреля, чтобы предотвратить угрозу распространения Covid-19, сообщают «Известия».
Политика
В Москве продолжаются одиночные пикеты против обнуления сроков Путина
В Москве у памятника князю Владимиру возобновились одиночные пикеты против поправок в Конституцию.
Армия и оружие
Эрдоган заявил об уничтожении в Сирии восьми комплексов «Панцирь»
Анкара, 10 марта 2020, 15:02 — REGNUM Восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» уничтожены турецкими военными в Сирии.
Биатлон
На этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти состоится мужской спринт
В Контиолахти (Финляндия) стартует очередной этап Кубка мира по биатлону.
Происшествия
В Екатеринбурге проверят данные о смерти пациентки в коридоре больницы
Прокуратура начала проверку данных о смерти пациентки, кровать которой медики местной больницы якобы выставили из палаты в коридор, а также игнорировали ее просьбы о помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев готовится к выходу на новую работу
Кто знает, может, и Шепелеву дадут какой-нибудь новый проект на «втором» канале.
Кино
Актриса Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты»
Актриса Людмила Артемьева отказалась сниматься в седьмом сезоне сериала «Сваты».
Общество
Билли Айлиш разделась до нижнего белья и выступила против бодишейминга
Экономика
Американский экономист предсказал мировой финансовый кризис
Экономист из США Джесси Коломбо спрогнозировал новый серьезный спад в мировой экономике. Об этом он сообщил газете The Independent.
Общество
В Британии коронавирусом заразилась замминистра здравоохранения
В Великобритании пневмонией нового типа заболела заместитель министра здравоохранения по вопросам безопасности пациентов Надин Доррис, передает ОТР.
Футбол
Семак: у нас есть варианты замены Барриосу на матч с «Уралом»
В петербургском "Зените" есть футболисты, которые могут заменить дисквалифицированного за перебор желтых карточек Вильмара Барриоса в матче 22-го тура чемпионата России против "Урала", заявил главный тренер "сине-бело-голубых" Сергей Семак.
Политика
Терешкова объяснила, почему предложила поправку о президентских сроках
Депутат Госдумы Валентина Терешкова рассказала, что внести поправку, позволяющую переизбраться нынешнему президенту Владимиру Путину, ее просили простые люди, пишет kp.ru.
Общество