Эпидемия коронавируса в Китае прошла пик, рассказал представитель комитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн. Новых пациентов становится меньше, а эпидемия сохраняется на низком уровне. Фэн рассказал, что во всех городах провинции Хубэй уже в течение недели нет новых случаев заражения.

Общество Мишустин оценил угрозу распространения коронавируса в России Угроза распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в России сведена к минимуму, несмотря на острую ситуацию в мире, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.

Здоровье Во Владимирской области создан штаб по защите от коронавируса В Белом доме областного центра 33-го региона временно исполняющий обязанности заместителя губернатора Сергей Шевченко в первый день своей работы собрал представителей аптечных сетей Владимирской области.

Политика Песков объяснил согласие Путина на обнуление президентских сроков Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что норма об ограничении количества сроков президента остается в Конституции: «Изъятие для действующего президента носит разовый характер, только в отношении действующего президента в связи с принимаемым пакетом поправок».

Энергетика Минэнерго США снизило прогноз по добыче нефти в стране Министерство энергетики США ожидает снижения добычи нефти в стране в 2020 году на 210 тыс. баррелей в сутки — до 12,99 млн баррелей в сутки.

Общество Том Хэнкс заразился коронавирусом На текущий момент в Австралии выявлены 128 случаев заражения коронавирусом, три человека умерли.

Спорт Олимпийский огонь летних Игр-2020 зажжен в Древней Олимпии Сразу после церемонии огонь начнет свой путь в специальной эстафете, которая в течение 8 дней будет идти по Греции, а завершится 19 марта на столичном стадионе "Панатинаикос", где огонь будет передан организаторам Олимпиады из Японии.

Здоровье Роспотребнадзор назвал регионы, где активизировались клещи Москва, 11 марта 2020, 08:45 — REGNUM Роспотребнадзор из-за тёплой погоды фиксирует повышенную активность клещей и рост заболевания клещевым энцефалитом во многих регионах России, сообщается на сайте ведомства.

Общество В центральную часть России на выходные придет холод из Арктики В пятницу по европейской территории России пройдет мощный циклон, после чего туда начнет поступать ледяной воздух из Арктики и там сильно и стремительно похолодает, предупредили в Гидрометцентре России.

Энергетика Ирак и Кувейт по примеру Саудовской Аравии снизили цену на нефть Входящие в Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Ирак и Кувейт последовали примеру Саудовской Аравии и решили уменьшить цены на сырье в апреле, в то время как ОАЭ сделали это и для февральских продаж.

Общество В Турции предложили перенести начало туристического сезона Глава Министерства культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой рекомендовал туроператорам и отельерам страны перенести начало туристического сезона с марта на конец апреля, чтобы предотвратить угрозу распространения Covid-19, сообщают «Известия».

Происшествия В Екатеринбурге проверят данные о смерти пациентки в коридоре больницы Прокуратура начала проверку данных о смерти пациентки, кровать которой медики местной больницы якобы выставили из палаты в коридор, а также игнорировали ее просьбы о помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Экономика Американский экономист предсказал мировой финансовый кризис Экономист из США Джесси Коломбо спрогнозировал новый серьезный спад в мировой экономике. Об этом он сообщил газете The Independent.