Коронавирус

РБКРБКВ Китае заявили об осложнении борьбы с COVID-19 у вернувшихся из России

Новая вспышка случаев заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 на северо-востоке Китая может быть следствием прибытия в страну граждан КНР, возвращающихся из России, сообщает Bloomberg со ссылкой на выводы китайских властей.
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