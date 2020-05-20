Новая вспышка случаев заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 на северо-востоке Китая может быть следствием прибытия в страну граждан КНР, возвращающихся из России, сообщает Bloomberg со ссылкой на выводы китайских властей.

В Китае заявили об осложнении борьбы с COVID-19 у вернувшихся из России

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