Коронавирус
РБКВ Китае заявили об осложнении борьбы с COVID-19 у вернувшихся из России
Новая вспышка случаев заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 на северо-востоке Китая может быть следствием прибытия в страну граждан КНР, возвращающихся из России, сообщает Bloomberg со ссылкой на выводы китайских властей.
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Общество
Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм
Медсестра инфекционного госпиталя Тульской областной клинической больницы пришла в палату к пациентам в купальнике, поверх которого она надела только прозрачный защитный костюм.
Известия вчера в 23:12
Армия и оружие
В ЛНР полицию перевели на усиленный режим работы
В Центре общественных связей (ЦОС) МВД самопровозглашённой Луганской народной республики заявили, что полиция ЛНР была переведена на усиленный режим работы в связи с возможными провокациями.
RT на русском 09:49
Общество
В Пермском крае режим самоизоляции продлили до 8 июня
По итогам заседания принято решение о продлении режима самоизоляции до 8 июня. Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации.
ВЕТТА 03:43
Космос
Японские ученые рассказали, что означает обнаружение углерода на Луне
Японские ученые сообщили, что они обнаружили на всей поверхности Луны ионы углерода.
Вечерний курьер вчера в 11:41
Авто
Почему у некоторых автомобилей лючок бензобака расположен с левой стороны
В России все АЗС — двухсторонние, потому что и расположение лючка бензобака бывает разным: у одних автомобилей он левый, у других — правый.
74.ru 07:32
Экономика
Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости 08:21
Энергетика
Цены на газ в России оказались выше европейских
Падение цен на газ в Европе привело к тому, что его стоимость в России стала выше, чем для европейских потребителей.
Lenta.ru 10:26
Общество
В Красноярском крае с 25 мая откроются парикмахерские
Как уточнили ТАСС в пресс-службе губернатора, парикмахерские откроются с 25 мая.
ТАСС 07:28
Общество
Мясников объяснил свои слова «кому положено умереть — помрут»
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в Telegram-канале, что его слова "Кому положено умереть — помрут" и "Мы все равно все переболеем" исказили.
РИА Новости 06:30
Гаджеты
Samsung возглавил потребительский рейтинг смартфонов в США
Наибольшую удовлетворенность от покупки жители США испытали от смартфона Samsung Galaxy Note 9. 85% участников опроса сообщили об этом.
RuNews24.ru 02:18
Политика
Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма
Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки».
РБК 08:27
Общество
Суд ЕС отклонил иск Nord Stream 2 AG против газовой директивы
Европейский суд юстиции отклонил иски Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG насчёт распространения норм Евросоюза на газопроводы из третьих стран, передаёт Интерфакс со ссылкой на судебное решение.
RT на русском 10:45
Экономика
Власти разрешат ВЭБу вложить 100 млрд руб. в «вечные» облигации РЖД
Госкорпорация ВЭБ.РФ может вложить до 100 млрд руб. в «вечные» облигации РЖД, следует из пояснительной записки к проекту постановления правительства, опубликованной Минфином на портале проектов нормативно-правовых актов.
РБК 10:39
Политика
Минобороны Чехии ответило Шойгу, что не может отдать памятник Коневу
Минобороны Чехии не может выдать России памятник маршалу Коневу, который демонтировали в апреле в Праге, поскольку он принадлежит муниципалитету района Прага-6, а не военному ведомству, говорится в ответе министра Лубомира Метнара на письмо российского коллеги Сергея Шойгу, передает РИА Новости.
Sputnik Латвия 08:04
Футбол
ЦСКА продлил контракт с Гончаренко
RT на русском 05:18
Общество
Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение
РИА Новости 07:33
Армия и оружие
США обеспокоены беспилотным режимом Су-57
РЕН ТВ вчера в 20:03
Шоу-бизнес
Новое шоу Ксении Собчак на YouTube назвали провалом
Телеведущая и общественный деятель Ксения Собчак запустила на платформе YouTube новое шоу.
ИнфоСМИ 09:14
Технологии
В России началась разработка новой спутниковой системы связи
РИА Новости вчера в 07:08
Политика
МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил
Коммерсантъ вчера в 03:38
Общество
Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию
Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
Lenta.ru вчера в 22:10
Авто
«КамАЗ» начал продажи тягачей нового поколения
«КамАЗ» начал продажи магистрального тягача «КамАЗ-54901» – первой модели нового семейства грузовиков с кабинами К5.
Автоновости дня 10:00
Происшествия
В США разбился истребитель пятого поколения F-35
Истребитель F-35 ВВС США с авиабазы Эглин во Флориде потерпел крушение во время тренировочного полета.
Российская газета 02:53
Кино
«Оскар»-2021 могут перенести на неопределенный срок
Вручение кинопремии "Оскар" в следующем году могут перенести, сообщает Variety со ссылкой на собственные источники.
Вести.Ru 09:38
Происшествия
Убийце главы нижегородского отделения РВИО дали десять лет
Десять лет лишения свободы получил убийца главы нижегородского отделения Российского военно-исторического общества Олега Казаринова.
Российская газета 09:18
Шоу-бизнес
Михаил Боярский предложил забросать помидорами современных звезд
Боярский признался, что по работе не скучает, театр в последнее время его расстраивает.
Privet-Rostov.ru 09:55