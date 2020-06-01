На официальном сайте Минюста России появился проект документа, согласно которому владельцам брошенных машин будут выписывать штрафы. Такую административную ответственность хотят включить в новую редакцию КоАП РФ.

В КоАП внесли штрафы за брошенный во дворах автохлам

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