Общество

ИзвестияИзвестияВ КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов

В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования. Проект нового КоАПа размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
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с чего всё началось
Согласно документу, размещённому
 Минюстом на портале проектов правовых актов, остальные нормы, связанные с наказанием за вождение в состоянии опьянения, останутся без изменений.
Журнал Авто.ру02 июня в 09:13

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Водителей предупредили о новом штрафе в 50 тысяч рублей

URA.Ru02:32

В новом КоАП не будет увеличенных штрафов за превышение скоростного режима

Inc-news.ru31 мая в 23:23

В России введут новый крупный штраф для автомобилистов

БИЗНЕС Onlineвчера в 10:55

В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов

Известиявчера в 10:47

В КоАП появится новый крупный штраф ГИБДД

Авторамблер01 июня в 08:49

Для водителей придумали новый штраф в 50 000 рублей

AutoNews01 июня в 08:13

В проекте поправок к КоАП появился новый штраф для водителей

Говорит Москвавчера в 11:17
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Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 03:22, Ашберн
Экономика

В реестре операторов инвестиционных платформ появился первый участник

Банк России включил в реестр операторов инвестиционных платформ первую компанию – регистратора «НРК-Р.О.С.Т.».
Ведомости вчера в 22:39
Общество

МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России

Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения.
Коммерсантъ вчера в 06:04
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Политика

В Верховной раде Украины назвали неприемлемыми новые условия МВФ

Киев, 4 июня 2020, 06:12 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) выдвигает по новой кредитной программе для Украины такие условия, которые не поддержит общество, заявил 3 июня глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в эфире телеканала «Украина 24».
REGNUM вчера в 23:12
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Политика

Публикуем бюллетень для голосования по поправкам к Конституции

Как сообщает ТАСС, Центральная избирательная комиссия согласовала общий вид бюллетеня для проведения всероссийского голосования о внесении поправок в Конституцию РФ.
Калужские новости 02 июня в 06:52
1,9K
Происшествия

У погибшего в США от рук полицейского Джорджа Флойда был коронавирус

Газета.Ru 01:48
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Армия и оружие

Протурецкое ПНС Ливии заявило о взятии под контроль аэропорта Триполи

REGNUM вчера в 14:55
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Общество

Собянин допустил продление масочного режима до середины осени

Масочный режим в Москве может быть продлен до середины осени.
Lenta.ru 01:26
1,6K
Происшествия

ВС Башкирии оправдал двух экс-полицейских по делу об изнасиловании

Верховный суд Башкирии оправдал двух экс-полицейских, которых ранее приговорили к лишению свободы по обвинению в изнасиловании дознавательницы, третьему сократили срок на два года, сообщил РИА Новости адвокат одного из бывших полицейских Аслям Халиков.
РИА Новости вчера в 03:51
2,3K
Происшествия

Сильный ветер повалил десятки деревьев в Москве

Сильный ветер в Москве повалил 33 дерева в разных районах. Об этом в среду, 3 июня, «РИА Новости» сообщили в экстренных службах города.
Известия вчера в 21:58
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Происшествия

В Новосибирской области скончались ещё две пациентки с коронавирусом

Новосибирск, 4 июня 2020, 07:41 — REGNUM В Новосибирской области по данным на утро сегодня, 4 июня, за сутки выявлено 104 новых случая заражения коронавирусом, 27 пациентов выздоровели, две пациентки в возрасте 34 и 59 лет скончались.
REGNUM 00:41
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Общество

Ещё 3061 пациент выздоровел в Москве после коронавируса

Ещё 3061 пациент выздоровел в Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, общее число вылечившихся достигло 94 715, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.
RT на русском 02:27
178
Общество

Владимир Путин ввел режим ЧС в Норильске

Президент России Владимир Путин провел совещание о мерах ликвидации разлива дизельного топлива на севере края.
Sibnovosti.ru вчера в 11:48
2,1K
Происшествия

Утопившая своих детей жительница Камчатки получила 15 лет колонии

Российская газета вчера в 21:29
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Здоровье

Больницу Екатеринбурга закрыли на карантин из-за коронавируса

Больницу №20 в Екатеринбурге из-за выявленных случаев коронавирусной инфекции закрыли на карантин.
Московский Комсомолец Екатеринбург 01:10
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Наука

Тайну происхождения свитков Мертвого моря раскрыл анализ ДНК

Исследование ДНК шкур животных, на которых были написаны свитки Мертвого моря, привело к удивительным результатам.
Южный Федеральный 02 июня в 21:51
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Футбол

23 года назад Роберто Карлос забил легендарный гол в ворота сборной Франции

3 июня 1997 года в Лионе на стадионе "Стад де Жерлан" сборная Франции принимала сборную Бразилии.
Soccer.ru вчера в 07:24
Армия и оружие

Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России

Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive.
РБК вчера в 03:28
819
Общество

Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне

Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях в июне — в связи с празднованием Дня России и проведением парада Победы.
РИА Новости 02:53
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Происшествия

Трехлетняя девочка выпала из окна 12 этажа на улице Вавиловых

Инцидент произошел около 22:30. Трехлетняя девочка выпала из окна 12 этажа.
Невские Новости 02:16
Происшествия

Бывший американский следователь рассказал о произволе в полиции США

Действия полиции стали причиной массовых погромов в США. Протестующие обвиняют в смерти Флойда полицейских и расизм.
Lenta.ru 01:49
1
Экономика

Пивовары опасаются снижения качества пива в ЕАЭС из-за техрегламента

По мнению авторов письма, изменение доли солода при производстве пива приведет к сокращению объемов производства солода на 30%, что повлечет уменьшение посевных площадей пивоваренного ячменя на 230 тысяч гектаров, а также снижение занятости в сельском хозяйстве и сельхозпереработке.
РИА Новости вчера в 19:07
12
Политика

США хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2»

США планируют расширить санкции против трубопровода "Северный поток-2", сообщает Bloomberg со ссылкой на план законопроекта, который есть в распоряжении агентства.
Российская газета 02:11
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Происшествия

Пензенцы сообщили о серии поджогов машин в Арбеково

В Сети появились снимки сгоревшего автомобиля. Жители Пензы утверждают, что это поджог.
Пенза-Пресс 01:28
Общество

В Саратове водители троллейбусов объявили итальянскую забастовку

Сотрудники троллейбусного депо в Кировском районе собираются устроить итальянскую забастовку.
Саратов 24 02:34
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Автоспорт

F1-Insider: Фернандо Алонсо может возглавить Renault после 2022 года

Как пишет корреспондент F1-Insider Ральф Бах, испанский гонщик станет ключевой фигурой в проекте французского концерна, причем не только в 2021 и 2022 годах, на которые он, возможно, подпишет контракт боевого пилота.
Autosport.com.ru 02 июня в 15:18
Политика

В Кремле обсудили возможность обращения Путина к нации после плебисцита

Президент Владимир Путин может выступить с обращением к нации после того, как пройдет голосование по поправкам в Конституцию.
РБК 02:31
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Технологии

«ВКонтакте» запустила аналог TikTok

«Клипы» поддерживают «AR-механики» — управление с помощью различных жестов, позволяющих включить запись или добавить эффект на видео во время съемки.
Коммерсантъ 02:00
2
Политика

Мантуров назвал преимущества России перед другими странами

У России есть четыре конкурентных преимущества перед другими странами. Это кадры, наука, природные ресурсы и сила духа.
BFM.ru 02 июня в 23:15
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Экономика

«Тинькофф» заключил крупнейшую в России сделку по аренде офисов

В прошлом году крупнейшую сделку по аренде офисов заключил «Ростелеком».
РБК 02:51
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Общество

Актер из рекламы за поправки в Конституцию решил голосовать против

Что касается участия в съемках ролика, то Александр Филимоненко заявил, что его просто использовали и он вообще не знал, с какой целью снималось видео.
Новые Известия 02 июня в 15:21
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