с чего всё началось

Если автомобилист, подозреваемый в употреблении алкоголя, отказывается от прохождения теста, его по-прежнему будут штрафовать на 30 тысяч рублей и лишать прав на 1,5-2 года.

В России могут ввести новый штраф для водителей в 50 тысяч рублей

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