Происшествия

Областная газетаОбластная газетаВ Кольцово экстренно сел самолёт «Уральских авиалиний»

В Кольцово экстренно сел самолёт "Уральских авиалиний", летевший из Новосибирска в Москву (рейс U6-099). Пассажиры продолжат путь на другом воздушном судне. Как рассказали "Областной газете" в пресс-службе авиакомпании, самолёт совершил вынужденную посадку из-за проблем с двигателем.
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Появились кадры экстренной посадки самолета «Уральских авиалиний» в Кольцово

КП - Екатеринбург28 декабря в 07:56

В Кольцово экстренно сел самолет «Уральских авиалиний»

Наша Газета (г. Екатеринбург)28 декабря в 09:12

В Кольцово экстренно приземлился пассажирский самолет «Уральских авиалиний»

66.ru00:51

Самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в Кольцово

Народные новости02:35

В Кольцово экстренно сел самолёт «Уральских авиалиний»

Областная газета01:38
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Энергетика

Болгария начнет получать газ из «Турецкого потока» с 1 января

Болгария готова получать газ из «Турецкого потока» с начала 2020 года, сообщила министр энергетики Теменужка Петкова.
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Армия и оружие

Daily Mail признала танк Т-14 «Армата» идеальным

Российский танк Т-14 на платформе «Армата» станет не только самой идеальной бронированной машиной, но и первым в мире танком с туалетом на борту, пишет Daily Mail.
ФАН вчера в 13:57
Шоу-бизнес

Шнуров высмеял однообразные новогодние шоу с Киркоровым и Путиным

Gazeta.SPb вчера в 20:01
Происшествия

Экс-прокурора Владикавказа обвинили в заказном убийстве следователя

Бывшему районному прокурору Владикавказа Ольге Швецовой предъявили обвинение в заказном убийстве следователя, совершенном местными бандитами, сообщает во вторник СК РФ.
РИА Новости 05:13
Политика

Иракцы пошли на штурм посольства США в Багдаде

Lenta.ru 04:34
Армия и оружие

Американские военные вооружатся роботами-носильщиками в 2020 году

N+1 01:59
Политика

Медведев назвал газовый контракт с Украиной компромиссом

Газовый контракт, заключенный Россией и Украиной, является «компромиссом, который необходимо было найти».
Известия 02:38
Политика

Шредер раскритиковал санкции США против «Северного потока — 2»

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер жестко раскритиковал санкции США против трубопровода "Северный поток — 2", назвал их вмешательством во внутренние дела Германии.
РИА Новости 03:53
Игры

Создатели «Корсары: Чёрная метка» показали «геймплейный» прототип игры — заработал официальный сайт

3DNews 04:17
Экономика

В России максимальный размер долга по кредитам ограничат с 1 января

Последний этап ограничения размеров предельного долга по кредитам будет внедрен с 1 января.
REGNUM вчера в 22:33
Гаджеты

Xiaomi раскрыла характеристики умных смарт-часов Mi Watch Color

Китайская компания Xiaomi раскрыла характеристики анонсированных умных часов Mi Watch Color.
Народные новости 04:38
Кино

Фанат «Ведьмака» стилизовал сериал под видеоигру

Пользователь YouTube DarwinStreams опубликовал видео, в котором сериал «Ведьмак» представлен в виде видеоигры.
Подмосковье Сегодня вчера в 12:21
Происшествия

Омский подросток посмертно награжден медалью «За спасение погибавших»

Известия 05:14
Армия и оружие

Японцы показали изображение нового истребителя

Изображение перспективного самолёта было опубликовано японскими военными в проекте бюджета на 2020 год, который предусматривает выделение 256 миллионов долларов концерну Mitsubishi на разработку нового истребителя.
Популярная механика вчера в 23:30
Происшествия

В Норильске пассажиров автобуса замело снегом из-за сломанной форточки

Мэрия Норильска объяснила неисправностью форточки случай в автобусе, где пассажиров замело снегом.
РИА Новости 04:57
Футбол

Слуцкий рассказал, с какой целью завёл аккаунт в Instagram

RT на русском 05:55
Хоккей

Сборная РФ поборется с Германией за выход в плей-офф МЧМ по хоккею

Матч Россия — Германия пройдет в Остраве и начнется в 17:00 по московскому времени.
РЕН ТВ вчера в 22:00
Политика

Сотрудники Sputnik Эстония прекратят трудовые отношения с редакцией

Журналисты агентства Sputnik Эстония c 1 января 2020 года вынуждены прекратить трудовые отношения с редакцией из-за угрозы уголовного преследования, сообщило МИА "Россия сегодня".
РИА Новости 04:41
Общество

Бывший глава Nissan Карлос Гон сбежал из Японии

Бывший глава Nissan Карлос Гон, который был освобожден под залог в Токио в ожидании суда по обвинению в финансовых нарушениях, прибыл в Бейрут, сообщает AFP со ссылкой на ливанское должностное лицо и источники в силовых структурах.
Коммерсантъ вчера в 19:43
Происшествия

В Екатеринбурге раскрыли цех с поддельным алкоголем на воде из батарей

Интерфакс 03:17
Армия и оружие

Переговоры с Россией о военных объектах Белоруссия начнёт в 2020 году

Белоруссия и Россия в 2020 году приступят к переговорам о дальнейшем использовании российской стороной двух военных объектов, расположенных на белорусской территории.
REGNUM 05:33
Технологии

WhatsApp перестанет работать на ряде устройств

Мессенджер WhatsApp перестанет работать на смартфонах со старыми версиями операционных систем iOS и Android до 1 февраля 2020 года, сообщается на странице поддержки сайта приложения.
Газета.Ru 01:47
Здоровье

Роспотребнадзор советует не готовить много салатов к новогоднему столу

Специалисты Роспотренадзора советуют не запасаться салатами впрок к новогоднему столу и не готовить их в больших количествах.
News.ru вчера в 15:21
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров познакомил россиян со своей семьей

Артист Филипп Киркоров стал гостем программы "Модный приговор".
Дни.ру вчера в 04:37
Политика

В Крыму задержали двух украинцев

При попытке незаконного пересечения российско-украинской границы задержаны два гражданина Украины, говорится в сообщении крымского погрануправление ФСБ России.
Rambler News Service вчера в 10:59
Политика

Путин и Лукашенко обсудили нефтегазовую проблему России и Белоруссии

Piter.tv вчера в 12:06
Хоккей

Три очка Малкина принесли «Питтсбургу» победу над «Оттавой»

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу "Питтсбурга". Одним из героев матча стал российский нападающий "Пингвинз" Евгений Малкин.
Газета.Ru вчера в 22:00
Политика

Украина намеревается отделить энергосистему от России и Белоруссии

Премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что энергосистема страны перестанет быть российско-белорусской частью и станет европейской.
Газета.Ru 01:18
Политика

Посол США прокомментировала слова Путина о Второй мировой войне

Мосбахер назвала Польшу жертвой конфликта. "Именно Гитлер и Сталин согласились начать Вторую мировую войну", - написала посол в твиттере.
РИА Новости вчера в 11:12
Экономика

Инфляция в РФ по итогам 2019 года составила 3%

Инфляция в России по итогам 2019 года составила 3%, следует из информации на сайте регулятора. В качестве источника указан Росстат.
ПРАЙМ 05:57
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