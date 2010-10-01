Происшествия
Областная газетаВ Кольцово экстренно сел самолёт «Уральских авиалиний»
В Кольцово экстренно сел самолёт "Уральских авиалиний", летевший из Новосибирска в Москву (рейс U6-099). Пассажиры продолжат путь на другом воздушном судне. Как рассказали "Областной газете" в пресс-службе авиакомпании, самолёт совершил вынужденную посадку из-за проблем с двигателем.
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Появились кадры экстренной посадки самолета «Уральских авиалиний» в Кольцово
КП - Екатеринбург28 декабря в 07:56
В Кольцово экстренно сел самолет «Уральских авиалиний»
Наша Газета (г. Екатеринбург)28 декабря в 09:12
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