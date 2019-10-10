Планировалось, что работа аэропорта возобновится в 14 дня, но пока этого не произошло — со взлетно-посадочной полосы до сих пор убирают экстренно севший самолет Ан-12.Напомним, матч молодежных сборных России и Польши должен состояться завтра на стадионе «Екатеринбург Арена».

В Кольцово не может приземлиться самолет со сборной Польши по футболу

Гаджеты «Яндекс» представляет понимающую жесты умную колонку Компания «Яндекс» выпустит новую умную колонку. Станция «Мини» с голосовым помощником «Алисой» понимает не только слова, но и жесты.

Политика Путин назначил новых глав трех управлений президента РФ Президент РФ Владимир Путин подписал указы о назначении новых глав трех управлений президента - управления информационного и документационного обеспечения, управления по вопросам госслужбы и кадров и управления по обеспечению конституционных прав граждан.

Авто Kia Seltos начал бить рекорды продаж Новый кроссовер KIA Seltos, вышедший на индийский рынок 22 августа, установил абсолютный рекорд по количеству принятых заказов на старте продаж.

Общество Объявлены лауреаты Нобелевской премии по литературе Нобелевскую премию по литературе за 2018 год получила польская писательница и поэтесса Ольга Токарчук.

Экономика В России хотят снизить прожиточный минимум Размер прожиточного минимума в России станет меньше на 1,5%. С таким предложением выступил Минтруд, подготовивший проект приказа о величине прожиточного минимума за третий квартал этого года.

Происшествия В Тюменской области учитель ОБЖ поколотил учеников Более двух сотен комментариев оставили пользователи соцсети "ВКонтакте" под видеозаписью, сделанной на уроке ОБЖ в 9 классе школы поселка Боровский.

Здоровье Комиссия Минздрава нашла нарушения в работе онкоцентра Блохина Комиссия Министерства здравоохранения выявила серьёзные нарушения в работе НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина.

Политика Зеленский хочет обсудить Крым в «Нормандском формате» По словам Зеленского, обсуждение Крыма в "Нормандском формате" является единственной возможностью разговора о судьбе полуострова, поскольку этот вопрос никак не обсуждается отдельно.

Авто Показан обновлённый Geely Emgrand X7 Китайская компания представила обновленный Vision X6, который известен на российском рынке под названием Emgrand X7.

Политика Зеленский заявил о желании Порошенко стать лидером нового Майдана Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона в четверг заявил, что к проведению Майдана украинцев подталкивает бывший украинский лидер Петр Порошенко, выступающий против разведения сил в Донбассе.

Происшествия Полицейские потребовали от ЗАГСа объясниться за бездетность россиянина Сотрудники полиции в городе Дзержинск Нижегородской области потребовали от местного ЗАГСа информацию о наличии или отсутствии детей у гражданина, проходящего по уголовному делу.

Экономика В РФ готовятся отменить «банковский роуминг» Банковские комиссии за перевод денег между регионами РФ могут отменить, сообщил 10 октября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства России.

Финансы Центробанк снизит прогноз по инфляции на 2019 год Свое решение регулятор объяснил продолжающимся замедлением темпов роста цен: тогда ЦБ прогнозировал, что инфляция вернется к целевым 4% уже в начале 2020 г. Регулятор не исключал, что еще раз снизит ставку на одном из ближайших заседаний и перейдет к нейтральной денежно-кредитной политике в первой половине следующего года.