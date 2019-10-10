Футбол
It`s My CityВ Кольцово не может приземлиться самолет со сборной Польши по футболу
Планировалось, что работа аэропорта возобновится в 14 дня, но пока этого не произошло — со взлетно-посадочной полосы до сих пор убирают экстренно севший самолет Ан-12.Напомним, матч молодежных сборных России и Польши должен состояться завтра на стадионе «Екатеринбург Арена».
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Матч под угрозой срыва: самолет со сборной Польши не может приземлиться в Кольцово
Екатеринбург Онлайн05:34
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