Происшествия

Эхо Москвы в ЕкатеринбургеЭхо Москвы в ЕкатеринбургеВ Кольцово произошла перестрелка

Как рассказал пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелых, работа по раскрытию преступления уже ведется. Похожее нападение произошло на парковке аэропорта в апреле этого года. Тогда жертвами стали люди, перевозившие 20 млн рублей в Москву.
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Появились фото авто, сожженного в лесу после стрельбы и кражи 30 млн рублей в Кольцово

URA.Ruвчера в 17:31

Грабители, напавшие с оружием на мужчину в Кольцово, сожгли машину на дублере Сибирского тракта

Екатеринбург Онлайнвчера в 16:41

Выжил, но получил ранения: в Кольцово ограбили курьера на 30 миллионов рублей

ТагилСити.рувчера в 12:57

Курьера обстреляли рядом с аэропортом Кольцово и похитили у него 30 миллионов рублей

Телеканал 360°вчера в 14:42

Грабители, напавшие с оружием на мужчину в Кольцово, сожгли машину на дублере Сибирского тракта

Эхо Москвы в Екатеринбурге01:00

Сожженное авто после перестрелки и кражи 30 млн рублей найдено в лесу

РЕН ТВвчера в 23:22
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Происшествия

Аспирант МГУ выпал из окна общежития

Аспирант МГУ Дмитрий Николаенко выпал из окна общежития в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Газета.Ru 01:43
Общество

Принятие приказа о новом порядке медосмотра для водителей отложено

ГТРК Карелия вчера в 10:33
Происшествия

Глава Чехова Марина Кононова задержана по делу о мошенничестве

В Подмосковье по обвинению в крупном мошенничестве задержана глава Чехова Марина Кононова.
Российская газета 03:04
Происшествия

В Петербурге задержали тренера-насильника из теннисного клуба

В Кронштадтском районе Санкт-Петербурга по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера задержали тренера по теннису.
АБН 03:56
Происшествия

В аэропорту Екатеринбурга грабители отобрали у курьера 30 млн руб

Вечером 21 ноября в районе екатеринбургского аэропорта Кольцово произошло вооруженное нападение на мужчину, у которого злоумышленники отняли 30 млн руб. Об этом сообщает Ura.ru.
РБК вчера в 16:38
Кино

Продюсер раскрыла секрет эротической сцены с Асмус в фильме «Текст»

В российском кино при съемке интимных сцен используют тончайшие накладки, которые совпадают по тону с цветом кожи.
РИА Новости 20 ноября в 22:55
Политика

Адвокат объяснил пропажу оборудования с украинских кораблей

Следователи ФСБ России демонтировали и изъяли с задержанных после инцидента в Керченском проливе украинских кораблей все оборудование и вооружение, приобщив их к материалам дела в качестве вещественных доказательств.
Известия вчера в 08:02
Общество

Глава ФСИН рассчитывает поднять престиж службы исполнения наказаний

Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Александр Калашников рассчитывает поднять престиж службы исполнения наказаний.
ТАСС 04:01
Транспорт

Начал движение первый поезд Московских центральных диаметров

Российская газета 20 ноября в 20:02
Экономика

Стала известна стоимость выставленных на продажу акций «Газпрома»

Уточняется, что количество поступивших заявок составляет 479 штук.
Газета.Ru 03:21
Происшествия

Во Внуково у самолета при посадке возникли проблемы с шасси

Российская газета 02:49
Общество

Путин поздравил с днем рождения Николая Добронравова

Президент России Владимир Путин поздравил поэта и лауреата государственной премии СССР Николая Добронравова с юбилеем.
Московский Комсомолец 02:55
Экономика

В России начали продавать лекарства в кредит

Кредит выдают на срок от трех месяцев до года. Эффективность проекта обещают оценить в начале 2020 года после завершения пилота.
Российская газета 03:52
Кино

В России начнут считать данные о просмотрах сериалов в интернете

В информации будет указано название фильма или сериала, имя режиссера, год выпуска, а также число просмотров.
BFM.ru вчера в 23:37
Общество

Перечислены наиболее подверженные риску исчезновения профессии

Эксперты Института развития интернета (ИРИ) выяснили, какие профессии первыми могут исчезнуть из-за новых технологий.
Газета.Ru вчера в 22:29
Общество

В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации

Вести.Ru 03:15
Происшествия

В Киеве в многоэтажке прогремел взрыв

Никто из жильцов многоэтажки не пострадал. Причины взрыва пока не сообщаются.
ГЛАС.RU 04:01
Наука

Суп может служить лекарством от малярии

ИнфоСМИ 20 ноября в 02:29
Общество

В Новороссийске объявлен режим ЧС из-за урагана

Режим чрезвычайной ситуации из-за урагана объявили в Новороссийске.
Вести.Ru вчера в 22:25
Происшествия

На Кузбассе задержан подозреваемый в убийстве и расчленении женщины

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве и расчленении женщины, тело которой было обнаружено в поселке Бачатский Кемеровской области.
Известия 00:03
Музыка

Песни Наргиз, написанные без Фадеева, попали в европейский топ-чарт

Sputnik Узбекистан вчера в 23:39
Происшествия

В Ленобласти обнаружено почти 90 тонн наркотиков

На "производственной площадке" обнаружено более 80 тонн прекурсоров наркотических средств (то есть наркотиков, синтез которых еще не завершен), более двух тонн готового синтетического наркотика и почти шесть тонн полуфабриката, сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Российская газета 03:29
Политика

CNN: сотрудник ФБР подделал документ из «российского дела»

Одного из экс-юристов ФБР обвиняют во внесении изменений в документ, связанный со слежкой за советником президента США Дональда Трампа в ходе его предвыборной кампании 2016 года.
Газета.Ru вчера в 23:22
Финансы

Эксперты спрогнозировали ослабление рубля к Новому году

Курс рубля к Новому году ослабнет до 64–65 за доллар, считают опрошенные РБК аналитики.
РБК вчера в 22:00
Общество

Главный федеральный инспектор Челябинской области отправлен в отставку

Главный федеральный инспектор Челябинской области (ГФИ) Сергей Морев отправлен в отставку.
URA.Ru 03:32
Происшествия

Два пилота ВВС США погибли в ходе учебного полета в Оклахоме

Два пилота американских Военно-воздушных сил (ВВС) погибли в результате авиапроисшествия в штате Оклахома.
Известия вчера в 15:45
Политика

Киев пригрозил оспорить разрешение Дании на «Северный поток-2»

Министр энергетики Украины Алексей Оржель в интервью «24 каналу» украинского телевидения заявил, что в Киеве рассматривают возможность подать апелляцию на разрешение Дании на строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК вчера в 14:21
Армия и оружие

Турецкие военные поймали в Сирии организатора теракта в России

В Сирии пойман боевик террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который является организатором терактов в России и Германии.
REGNUM 03:01
Авто

Tesla выпустила свой первый пикап Cybertruck

Американская компания Tesla представила первый в своей истории пикап, который получил название Cybertruck.
Известия 03:34
Футбол

«Ювентус» договорился о трансфере Алексея Миранчука

Туринский "Ювентус" договорился о трансфере полузащитника московского "Локомотива" Алексея Миранчука, сообщает Sport Mediaset.
Газета.Ru вчера в 10:59
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