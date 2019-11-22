Как рассказал пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелых, работа по раскрытию преступления уже ведется. Похожее нападение произошло на парковке аэропорта в апреле этого года. Тогда жертвами стали люди, перевозившие 20 млн рублей в Москву.

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