Происшествия
Эхо Москвы в ЕкатеринбургеВ Кольцово произошла перестрелка
Как рассказал пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелых, работа по раскрытию преступления уже ведется. Похожее нападение произошло на парковке аэропорта в апреле этого года. Тогда жертвами стали люди, перевозившие 20 млн рублей в Москву.
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Грабители, напавшие с оружием на мужчину в Кольцово, сожгли машину на дублере Сибирского тракта
Екатеринбург Онлайнвчера в 16:41
Выжил, но получил ранения: в Кольцово ограбили курьера на 30 миллионов рублей
ТагилСити.рувчера в 12:57
Курьера обстреляли рядом с аэропортом Кольцово и похитили у него 30 миллионов рублей
Телеканал 360°вчера в 14:42
Грабители, напавшие с оружием на мужчину в Кольцово, сожгли машину на дублере Сибирского тракта
Эхо Москвы в Екатеринбурге01:00
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Принятие приказа о новом порядке медосмотра для водителей отложено
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Происшествия
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Вечером 21 ноября в районе екатеринбургского аэропорта Кольцово произошло вооруженное нападение на мужчину, у которого злоумышленники отняли 30 млн руб. Об этом сообщает Ura.ru.
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