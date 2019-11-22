Происшествия
Эхо Москвы в ЕкатеринбургеВ Кольцово произошла перестрелка
Как рассказал пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелых, работа по раскрытию преступления уже ведется. Похожее нападение произошло на парковке аэропорта в апреле этого года. Тогда жертвами стали люди, перевозившие 20 млн рублей в Москву.
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Грабители, напавшие с оружием на мужчину в Кольцово, сожгли машину на дублере Сибирского тракта
Екатеринбург Онлайнвчера в 16:41
Выжил, но получил ранения: в Кольцово ограбили курьера на 30 миллионов рублей
ТагилСити.рувчера в 12:57
Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 01:03, Вашингтон
Политика
Госдеп посоветовал Турции избавиться от российских С-400
РБК вчера в 15:03
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у Кредпромбанка
ЦБ РФ с 22 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Кредпромбанка (Ярославль), говорится в сообщении регулятора.
РИА Новости 00:36
Общество
Путин увел Доронину с награждения в Кремле
Татьяна Доронина на церемонии о чем-то шепталась с президентом, а потом просто вцепилась в его руку, и ВВП увел ее с собой.
Московский Комсомолец вчера в 12:08
Общество
Минздрав раскрыл новые сроки изменения правил медосмотра для водителей
Введение приказа в действие привело к тому, что россияне выстроились в очереди, чтобы успеть получить справки до вступления в силу новых правил.
РБК вчера в 14:42
Политика
ФСБ заявила об исправности переданных Украине кораблей
Три украинских военных судна, задержанных российскими властями год назад в Керченском проливе, были переданы Украине в надлежащем состоянии и с исправной техникой, сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОБ) ФСБ.
Коммерсантъ вчера в 04:21
Происшествия
Во Владивостоке мать выкинула младенца в окно
Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство". По подозрению в совершении преступления задержана 37-летняя мать младенца.
Российская газета вчера в 23:57
Происшествия
В Кузбассе нашли расчлененное тело школьной уборщицы
В поселке Бачатский в Кемеровской области в квартире одного из домов обнаружили расчлененное тело женщины.
РБК вчера в 23:34
Технологии
Дуров посоветовал пользователям удалить со смартфонов WhatsApp
Газета DAILY вчера в 12:22
Общество
Кирилл Руки-Базуки показал результат операции
Блогер и герой ток-шоу Кирилл Терешин, более известный под прозвищем Кирилл Руки-Базуки, перенёс долгожданную операцию по удалению искусственных мышц.
Bimru.ru вчера в 04:07
Армия и оружие
Сухопутные войска полностью перевооружатся на комплекс «Искандер»
Ракетные соединения Сухопутных войск в пятницу завершат перевооружение на оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер", сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобороны.
РИА Новости вчера в 21:18
Общество
Госдума приняла закон о предустановке российского софта на смартфоны
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, предусматривающий необходимость предустановки на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart-TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию.
ТАСС вчера в 06:50
Экономика
«Газпром» назвал стоимость выставленного на продажу пакета акций
"Газпром газораспределение" - дочерняя компания "Газпрома" - установила цену продажи 3,59-процентного пакета акций холдинга в 220,72 рубля за акцию.
ТАСС 00:40
Наука
В Мексиканском заливе обнаружили зубы крупнейшей доисторической акулы, жившей 2,5 миллиона лет назад
В Мексиканском заливе обнаружили зубы крупнейшей доисторической акулы, жившей 2,5 миллиона лет назад Спелеолог и фотограф Кай Ните Вилчис Сапата и его коллега Эрик Соса Родригес рассказали, что первоначальный анализ 13 зубов, их формы и размера показал, что они относятся к уже вымершему мегалодону, акуле-мако и пилоносной акуле (эти два вида существуют и сегодня).
Naked Science 17 ноября в 19:02
Общество
В США под зданием школы нашли кладбище с 145 могилами
На территории школы King High School в американском городе Тампа, штат Флорида, было найдено кладбище с 145 могилами.
РИА Новости вчера в 19:50
Происшествия
В прокуратуре заявили о склонности стрелка из Благовещенска к суициду
Стрельба в колледже Четырнадцатого ноября 19-летний студент устроил стрельбу в Амурском колледже строительства и ЖКХ.
РИА Новости вчера в 20:51
Наука
Палеонтологи обнаружили скуловую кость у древней «двуногой» змеи
Исследование показывает, что почти 100 миллионов лет назад у этих змей (у которых были задние конечности) еще была скуловая кость, которая почти исчезла у их современных потомков, сообщает пресс-служба Альбертского университета.
Научная Россия вчера в 09:08
Общество
В Новороссийске ввели режим ЧС из-за ураганного ветра
В ведомстве уточнили, что в связи с предстоящим ураганом мэр города Игорь Дяченко провел внеплановое заседание, по итогам которого было принято решение о введении на территории города режима чрезвычайной ситуации.
Российская газета вчера в 12:35
ЖКХ
В Яровом ввели режим ЧС из-за срыва отопительного сезона
В Яровом с 22 ноября ввели режим чрезвычайной ситуации из-за перебоев с теплоснабжением.
КП - Барнаул вчера в 19:59
Космос
Составлена первая карта крупнейшего спутника Сатурна
Снимки, полученные несколько лет назад зондом Cassini, позволили составить первую карту Титана, крупнейшего спутника Сатурна и второй по размере луны Солнечной системы.
Московский Комсомолец 19 ноября в 06:00
Политика
Сенатор РФ: желание Украины судиться с Данией выглядит смешно
Желание Украины судиться с Данией из-за газопровода «Северный поток — 2» выглядит комично, заявил первый заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров 21 ноября в комментарии Russia Today.
Красная весна вчера в 15:25
Транспорт
Путин в числе первых пассажиров проехался по МЦД
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что первым пассажирам Московских центральных диаметров в день запуска бесплатно раздадут горячий чай.
RT на русском вчера в 06:14
Авто
В США презентовали внедорожные версии Kia Seltos
Корейская компания KIA представила на автосалоне в Лос-Анджелесе серийную версию KIA Seltos и два концепта во внедорожном обвеса на базе нового кроссовера.
Автоновости дня 20 ноября в 15:31
Происшествия
Грабители отняли у мужчины 30 млн рублей возле аэропорта Екатеринбурга
Накануне вечером вооруженные грабители напали на мужчину возле екатеринбургского аэропорта Кольцово и отняли у него 30 млн рублей, сообщает E1.ru в пятницу, 22 ноября.
Известия 00:45
Политика
Вучич прокомментировал скандал с российским разведчиком в Сербии
Сербское Агентство информационной безопасности уже давно осведомлено о деятельности в стране российского разведчика, заявил на пресс-конференции президент Сербии Александр Вучич.
Коммерсантъ вчера в 16:28
Общество
Перечислены наиболее подверженные риску исчезновения профессии
Cпециалисты рассказали, что в первую очередь исчезновение грозит следующим профессиям: продавец, водитель такси и грузчик.
Газета.Ru вчера в 22:29
Происшествия
Во Франции подавшего милостыню мужчину оштрафовали на 100 евро
На вокзале в Тулузе железнодорожная полиция оштрафовала француза, который подал милостыню.
Российская газета вчера в 21:58
Наука
«Анализ позволяет увидеть там точки роста»
Отдельную сессию форума посвятили перспективам национального проекта «Наука» с точки зрения цифровой практики.
Индикатор 20 ноября в 09:14
Общество
Чиновницу в Петрозаводске решено уволить за пост в социальных сетях
Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонсен приняла решение уволить администрация города Петрозаводска за оскорбительный пост в социальных сетях.
REGNUM вчера в 10:58
Шоу-бизнес
Слухи о смерти Анастасии Заворотнюк опровергла ее семья
Семья Анастасии поспешила опровергнуть слухи и опубликовала переписку неизвестного на странице, запущенной в поддержку звезды «Моей прекрасной няни». — написали родные Заворотнюк .
WMJ.ru 20 ноября в 14:49
Происшествия
Самолет Turkish Airlines совершил аварийную посадку в аэропорту Одессы
Российская газета вчера в 17:28