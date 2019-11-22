Происшествия

Эхо Москвы в ЕкатеринбургеЭхо Москвы в ЕкатеринбургеВ Кольцово произошла перестрелка

Как рассказал пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелых, работа по раскрытию преступления уже ведется. Похожее нападение произошло на парковке аэропорта в апреле этого года. Тогда жертвами стали люди, перевозившие 20 млн рублей в Москву.
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Стало известно, кому расстрелянный в Кольцово курьер вез 30 млн рублей

URA.Ru01:43

Грабители, напавшие с оружием на мужчину в Кольцово, сожгли машину на дублере Сибирского тракта

Екатеринбург Онлайнвчера в 16:41

Выжил, но получил ранения: в Кольцово ограбили курьера на 30 миллионов рублей

ТагилСити.рувчера в 12:57

Грабители, напавшие с оружием на мужчину в Кольцово, сожгли машину на дублере Сибирского тракта

Эхо Москвы в Екатеринбурге01:00

Сожженное авто после перестрелки и кражи 30 млн рублей найдено в лесу

РЕН ТВвчера в 23:22
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Происшествия

Грабители отняли у мужчины 30 млн рублей возле аэропорта Екатеринбурга

Накануне вечером вооруженные грабители напали на мужчину возле екатеринбургского аэропорта Кольцово и отняли у него 30 млн рублей, сообщает E1.ru в пятницу, 22 ноября.
Известия 00:45
Происшествия

Главу Чехова задержали за мошенничество с имуществом на 7,3 млн рублей

Глава Чехова Марина Кононова задержана по обвинению в мошенничестве с муниципальным имуществом на 7,3 млн рублей.
ТАСС 02:25
Футбол

Юран считает, что Дзюбу оскорбляли не российские болельщики

Бывший нападающий сборной России Сергей Юран уверен, что оскорбительные кричалки капитану национальной сборной Артёма Дзюбы скандировали не российские фанаты, а болельщики из других стран.
Нева Спорт 20 ноября в 20:00
Происшествия

Два пилота ВВС США погибли в ходе учебного полета в Оклахоме

Известия вчера в 15:45
Экономика

Названа стоимость выставленных на продажу акций «Газпрома»

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября подконтрольная Газпрому компания «Газпром газораспределение» выставила на продажу на Московской бирже 3,59% акций холдинга.
REGNUM 02:20
Экономика

Сбербанк обжаловал в Верховном суде отмену валютных сделок с «Сухим» на 13,5 млрд рублей

Одно из условий сделок – при росте курса доллара выше 40,25 рубля "Сухой" обязывался продать Сбербанку валюты по курсу 28,30 рубля на общую сумму 248,4 миллиона долларов ("сумма валюты на покупку").
ПРАЙМ 00:01
Транспорт

На МЦД-2 произошел сбой в движении поездов

Lenta.ru 01:51
Происшествия

Житель Казани умер в очереди за медсправкой для водительских прав

Мужчина скончался в очереди за медицинской справкой для водительских прав у наркологического диспансера в Казани.
ТАСС вчера в 08:11
Общество

Названный Путиным чушью приказ о медосмотре водителей перенесли

Ранее сообщалось, что Минздрав принял решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей.
Lenta.ru вчера в 11:02
Кино

В России начнут считать данные о просмотрах сериалов в интернете

В информации будет указано название фильма или сериала, имя режиссера, год выпуска, а также число просмотров.
BFM.ru вчера в 23:37
Происшествия

В Кузбассе задержан подозреваемый в убийстве с расчленением

REGNUM 00:43
Общество

Плательщикам расширят географию

С инициативой расширить географию эксперимента выступили глава Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров и член Совета Федерации Николай Журавлев.
Российская газета вчера в 08:39
Фигурное катание

В Японии пройдет заключительный этап Гран-при по фигурному катанию

Заключительный этап Гран-при по фигурному катанию принимает в пятницу, 22 ноября, Япония.
Кривое-зеркало.ру вчера в 17:40
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у Кредпромбанка

Банк России отозвал лицензию у ярославского Кредпромбанка. Соответствующий приказ в пятницу, 22 ноября, опубликован на сайте регулятора.
Известия 00:58
Политика

Иск фонда Навального к Путину зарегистрирован судом

Иск Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального к российскому президенту Владимиру Путину зарегистрирован 21 ноября Тверским судом Москвы.
REGNUM вчера в 15:39
Политика

Госдума приняла поправки о физлицах-иноагентах

Госдума в третьем чтении приняла поправки к закону «О СМИ», согласно которым иностранными агентами могут быть признаны физические лица, сотрудничающие со СМИ-иноагентами и получающие иностранное финансирование.
Коммерсантъ вчера в 06:27
Общество

Чиновницу, одобрившую новую систему медосмотра водителей, уволили

Была уволена директор Национального научного центра наркологии Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Татьяна Клименко.
Туапсинские вести 01:04
Спорт

State of Decay 2 добавят в Steam в начале 2020 года

CyberSport.ru 02:35
Музыка

Группа «Чайф» выпустила новый альбом

Областная газета 00:37
Армия и оружие

Китай упрекнул США за провокации в Южно-Китайском море

REGNUM 01:15
Гаджеты

Замена экрана в Huawei Mate X стоит как iPhone 11

Life.ru 20 ноября в 06:35
Происшествия

Boeing 737 совершил аварийную посадку во Внуково

В московском аэропорту Внуково совершил аварийную посадку самолет авиакомпании UTair. Об этом в пятницу, 22 ноября, узнали «Известия».
Известия 02:22
Энергетика

Кабмин Украины хочет утвердить страховую цену на газ для населения

Кабинет министров Украины планирует утвердить с 1 января 2020 года страховую цену на газ для населения, заявил глава минэнерго Украины Алексей Оржель.
РИА Новости вчера в 17:00
Политика

Путин поздравил с 91-летием Николая Добронравова

Газета.Ru 02:29
ЖКХ

16 тысяч жителей Курска остались без горячей воды и отопления

Газета.Ru 00:55
Финансы

Эксперты спрогнозировали ослабление рубля к Новому году

Между США и Китаем Единственными из опрошенных РБК экспертов, чей базовый сценарий на конец года выбивается из коридора 64 – 65 руб. за доллар, оказались аналитики Сбербанка, однако и они допускают сохранение курса около 64 руб. за доллар почти с той же вероятностью.
РБК вчера в 22:00
Политика

Путин: погибшие в Северодвинске разрабатывали уникальное оружие

Ведомости вчера в 13:57
Экономика

Сбербанк снижает ставки по ипотеке

Сбербанк в последний раз снижал ставки по ипотеке в октябре - на 0,3 процентного пункта для большинства продуктов ипотечного кредитования Сбербанка и на 0,6 процентного пункта по рефинансированию ипотечных кредитов других банков.
РИА Новости вчера в 05:15
Общество

Перечислены наиболее подверженные риску исчезновения профессии

Эксперты Института развития интернета (ИРИ) выяснили, какие профессии первыми могут исчезнуть из-за новых технологий.
Газета.Ru вчера в 22:29
Экономика

Каждый второй заемщик отдал за кредиты больше 50% своего дохода

В 2019 году половина российских заемщиков имеют показатель долговой нагрузки (ПДН) 50% и выше, то есть тратят на погашение кредитов более половины своего ежемесячного дохода.
РБК 01:00
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