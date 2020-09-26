Специалисты NASA превратили космические фотографии в музыку

Как пишет сетевое издание "Актуальные новости", некоторые из самых впечатляющих фотографий космоса не являются настоящими фотоснимками, так как их создание осуществляется методом компиляции разных данных — астрономы используют снимки оптических телескопов, а также данные об ультрафиолетовом и инфракрасном спектрах излучения.