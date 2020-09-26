В Колумбии ищут готовивших покушение на президента страны иностранцев
Смотрите также
Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова показала сына на фото
Специалисты NASA превратили космические фотографии в музыку
«Зенит» разгромил «Уфу» со счетом 6:0 в матче РПЛ
Макей заявил о попытке западных стран ввергнуть Белоруссию в хаос
Задержали подозреваемого в убийстве девочки в Нижегородской области
«Черные ящики» извлекли из обломков разбившегося под Харьковом Ан-26
В СНБО Украины пообещали поставить на учёт пользователей «ВКонтакте»
Односельчане заявили об исчезновении выигравшей выборы уборщицы
Деревянченко уступил Чарло в бою за титул чемпиона WBC
В США в штате Айова при перестрелке убит один человек
Несколько десятков человек задержаны во время акций протеста в Минске
Юрист сообщил результаты анализов на алкоголь погибшей дочери Конкина
Уровень воды в Байкале превысил максимально установленную отметку
В США назвали «предмет зависти» для остального мира
Макей заявил о попытке западных стран ввергнуть Белоруссию в хаос
В Колумбии ищут готовивших покушение на президента страны иностранцев
Односельчане заявили об исчезновении выигравшей выборы уборщицы
Правоохранительные органы Колумбии ведут поиск двух иностранцев, которые якобы готовили покушение на президента страны Ивана Дуке Маркеса. Об этом 26 сентября сообщила газета El Tempo.В источнике
Подробнее о событии