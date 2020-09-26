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Известия
Известия

В Колумбии ищут готовивших покушение на президента страны иностранцев

Правоохранительные органы Колумбии ведут поиск двух иностранцев, которые якобы готовили покушение на президента страны Ивана Дуке Маркеса. Об этом 26 сентября сообщила газета El Tempo.В источнике
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РИА Новости

СМИ сообщило о готовившем покушение на президента Колумбии россиянине

РИА Новости22:30
ТАСС

СМИ: двое иностранцев готовили покушение на президента Колумбии

ТАССвчера в 10:43
Известия

В Колумбии ищут готовивших покушение на президента страны иностранцев

Известиявчера в 15:02
Газета.Ru

СМИ: на президента Колумбии готовили покушение

Газета.Ruвчера в 13:03
РЕН ТВ

RCN: два иностранца готовили покушение на президента Колумбии

РЕН ТВвчера в 12:03
ИА Красная Весна

В Колумбии планировали покушение на президента

ИА Красная Веснавчера в 11:22
РБК

СМИ сообщили о готовившем покушение на президента Колумбии россиянине

РБК18:36

Власти Москвы расширили список людей, кому рекомендована самоизоляция

Беременным и москвичам с болезнями иммунной, мочеполовой, костно-мышечной и эндокринной системы рекомендовано соблюдать самоизоляцию, сообщил департамент здравоохранения столицы.
Коммерсантъ25 сентября в 09:28
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Специалисты NASA превратили космические фотографии в музыку

Как пишет сетевое издание "Актуальные новости", некоторые из самых впечатляющих фотографий космоса не являются настоящими фотоснимками, так как их создание осуществляется методом компиляции разных данных — астрономы используют снимки оптических телескопов, а также данные об ультрафиолетовом и инфракрасном спектрах излучения.
Planet Today25 сентября в 06:09
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Китайский Синьцзян нарастил объем внешней торговли почти на треть

Урумчи, Китай, 24 сентября 2020, 07:43 — REGNUM Синьцзян-Уйгурский автономный районе на северо-западе Китая обеспечил рост внешней торговли на протяжение трех месяцев подряд с июня, сообщает 23 сентября агентство Синьхуа.
REGNUM24 сентября в 00:43

От AstraZeneca требуют раскрыть правду о болезнях испытателей вакцины

Компания AstraZeneca остается в эпицентре скандала, связанного с не самыми удовлетворительными результатами испытаний новейшей вакцины против коронавируса, в связи с тем, что в ходе тестов у добровольцев начали проявляться симптомы странных болезней.
Известия20:40
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Юрист сообщил результаты анализов на алкоголь погибшей дочери Конкина

Ранее криминалисты установили, что причиной смерти стало утопление, но для такой пловчихи, какой была София Конкина, это все выглядит более чем нелепо, убеждены многие.
Территория новостей25 сентября в 12:39
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«Салават» дома переиграл «Витязь», команды на двоих забросили 11 шайб

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Салават Юлаев" на домашнем льду обыграл "Витязь" – 6:5. Подмосковная команда несколько раз по ходу встречи вела в счете, но удержать преимущество не смогла.
Вести.Ruвчера в 10:35