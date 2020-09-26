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Известия
Известия

В Колумбии ищут готовивших покушение на президента страны иностранцев

Правоохранительные органы Колумбии ведут поиск двух иностранцев, которые якобы готовили покушение на президента страны Ивана Дуке Маркеса. Об этом 26 сентября сообщила газета El Tempo.В источнике
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РИА Новости

СМИ сообщило о готовившем покушение на президента Колумбии россиянине

РИА Новости22:30
РБК

СМИ сообщили о готовившем покушение на президента Колумбии россиянине

РБК18:36
ТАСС

СМИ: двое иностранцев готовили покушение на президента Колумбии

ТАССвчера в 10:43
Газета.Ru

СМИ: на президента Колумбии готовили покушение

Газета.Ruвчера в 13:03
РЕН ТВ

RCN: два иностранца готовили покушение на президента Колумбии

РЕН ТВвчера в 12:03
ИА Красная Весна

В Колумбии планировали покушение на президента

ИА Красная Веснавчера в 11:22
Известия

В Колумбии ищут готовивших покушение на президента страны иностранцев

Известиявчера в 15:02

На Украине допустили вину диспетчеров в крушении Ан-26

Киев, 26 сентября 2020, 22:25 — REGNUM На Украине перед крушением самолета Ан-26 под Харьковом приоритет в посадке мог быть отдан другому воздушному судну, сообщил глава администрации Харьковской области Алексей Кучер.
На Украине допустили вину диспетчеров в крушении Ан-26
REGNUMвчера в 15:44
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Организаторы отбора на «Детское Евровидение» отреагировали на скандал

Дети, участвовавшие в российском отборе на «Детское Евровидение», были в курсе, что жюри отсмотрят студийные записи их выступлений, заявила пиар-менеджер Академии Игоря Крутого, которая занималась организацией и проведением отборочного тура конкурса, Алена Мажарова.
Общественная служба новостей20:07
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Доктор Мясников перечислил ошибки здорового питания

Главный врач московской городской клинической больницы №71 и телеведущий Александр Мясников в эфире авторской программы на «России 1» перечислил несколько ошибок, которые допускают люди, стремящиеся к здоровому питанию.
Lenta.ruвчера в 08:06
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Сын бывшего вице-губернатора Брянской области арестован по делу о ДТП

Советский районный суд Брянска отправил под домашний арест на два месяца сына бывшего вице-губернатора Брянской области Александра Резунова Максима, обвиненного в смертельном ДТП.
Российская газетавчера в 14:25
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