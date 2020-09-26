В Колумбии ищут готовивших покушение на президента страны иностранцев
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В Колумбии ищут готовивших покушение на президента страны иностранцев
Правоохранительные органы Колумбии ведут поиск двух иностранцев, которые якобы готовили покушение на президента страны Ивана Дуке Маркеса. Об этом 26 сентября сообщила газета El Tempo.В источнике
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