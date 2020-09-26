Организаторы отбора на «Детское Евровидение» отреагировали на скандал

Дети, участвовавшие в российском отборе на «Детское Евровидение», были в курсе, что жюри отсмотрят студийные записи их выступлений, заявила пиар-менеджер Академии Игоря Крутого, которая занималась организацией и проведением отборочного тура конкурса, Алена Мажарова.