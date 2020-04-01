с чего всё началось

В больнице Эжвинского района Сыктывкара 53 человека заразились коронавирусом, из них 32 — за последние сутки, говорится на официальном портале республики Коми. К 1 апреля в республике зарегистрировали 54 случая заражения коронавирусом, из них 53 — в Эжвинской больнице.

В Коми 53 человека заразились коронавирусом в больнице

Энергетика Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.

Общество Правительство предложило продлить нерабочую неделю в России Меры социального дистанцирования надо продлить исходя из ситуации в каждом конкретном регионе по коронавирусу, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Политика Путин подписал закон о праве правительства вводить режим ЧС Президент Владимир Путин подписал закон, дающий право правительству вводить режим чрезвычайной ситуации или повышенной готовности на всей территории России или на ее части.

Общество В Саратовской области введение пропусков отложили на два дня Саратов, 1 апреля 2020, 16:21 — REGNUM Саратовские власти приняли решение о переносе срока начала действия пропускной системы на территории региона на 4 апреля.

Здоровье Минздрав предупреждает: коронавирус передается половым путем Главный уролог Минздрава Дмитрий Пушкарь напомнил всем, находящимся в домашней самоизоляции, что коронавирус COVID-19 передаётся половым путём.

Гаджеты Так выглядит OnePlus 8 Pro на официальных изображениях Выпуская в прошлом году смартфоны OnePlus 7T и 7T Pro, компания сделала их разными не только технически, но и по дизайну.

Происшествия В США зафиксировали землетрясение магнитудой 6,5 Бойсе, США, 1 апреля 2020, 04:26 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 6,5 зарегистрированы в американском штате Айдахо на северо-западе стране, 31 марта сообщается на странице в Twitter Геологической службы США.

Наука Ученые: вылечившиеся от коронавируса люди остались заразными Сами ученые подчеркивают, что исследование нельзя считать стопроцентно строгим, и отмечают, что еще неизвестно, будет ли формально исцелившийся пациент только носителем инфекции или все-таки заразным и опасным ля других.

Наука Плацебо может вызвать психоделический эффект Новое исследование показало, что люди могут испытывать психоделические эффекты от правильно поданного плацебо.