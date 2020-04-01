Коронавирус

Полит.руПолит.руВ Коми 53 человека заразились коронавирусом в больнице

В больнице Эжвинского района Сыктывкара 53 человека заразились коронавирусом, из них 32 — за последние сутки, говорится на официальном портале республики Коми. К 1 апреля в республике зарегистрировали 54 случая заражения коронавирусом, из них 53 — в Эжвинской больнице.
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Еще 32 человека, зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19, выявлено в закрытой на карантин больнице Эжвинского района Республики Коми, сообщает
 пресс-служба администрации региона.
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