Коронавирус
Полит.руВ Коми 53 человека заразились коронавирусом в больнице
В больнице Эжвинского района Сыктывкара 53 человека заразились коронавирусом, из них 32 — за последние сутки, говорится на официальном портале республики Коми. К 1 апреля в республике зарегистрировали 54 случая заражения коронавирусом, из них 53 — в Эжвинской больнице.
Читать в источнике
Оценить1,5K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7127 источников, обновлено в 18:10, Ашберн
Энергетика
Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной
По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
Общество
Правительство предложило продлить нерабочую неделю в России
Меры социального дистанцирования надо продлить исходя из ситуации в каждом конкретном регионе по коронавирусу, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Политика
Путин подписал закон о праве правительства вводить режим ЧС
Президент Владимир Путин подписал закон, дающий право правительству вводить режим чрезвычайной ситуации или повышенной готовности на всей территории России или на ее части.
Гаджеты
Сразу 36 устройств получат обновление EMUI 10.1 в ближайшее время
Сегодня производитель опубликовал список смартфонов, которые получат обновление EMUI 10.1.
Футбол
Пауло Дибала — Роналду: «Мы слегка ненавидим тебя в Аргентине»
Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала поделился мнением о партнере по команде Криштиану Роналду.
Политика
В США приземлился самолет с медоборудованием из России
Напомним, что днем ранее США стали "лидером" в печальном списке стран с наибольшим число зараженных коронавирусом.
Энергетика
Польская PGNiG заявила, что выиграла у Газпрома арбитраж на $1,5 млрд
Польская газовая компания PGNiG заявила, что выиграла у "Газпрома" арбитраж на $1,5 млрд, сообщает агентство Bloomberg.
Общество
МВД сообщило о 1250 протоколах на нарушителей самоизоляции
На 1 апреля правоохранительные органы выписали 1250 протоколов об административном нарушении в отношении тех, кто пренебрег самоизоляцией.
Экономика
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Общество
В Саратовской области введение пропусков отложили на два дня
Саратов, 1 апреля 2020, 16:21 — REGNUM Саратовские власти приняли решение о переносе срока начала действия пропускной системы на территории региона на 4 апреля.
Политика
«Русский народ - великий»: как итальянцы отзываются о борьбе специалистов из РФ с COVID-19
Военные специалисты из России обрабатывают здания пансионатов для пожилых и внутри, и снаружи, чтобы не допустить распространения коронавируса.
Здоровье
В трех больницах Петербурга ввели ограничения из-за коронавируса
Ограничения введены на территории трех больниц Санкт-Петербурга из-за "заноса" новых случаев коронавируса, сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.
Общество
В Татарстане ввели систему пропусков по СМС для выхода из дома
В Татарстане утвердили регламент выдачи местным жителям разрешений на передвижение. Об этом сообщает пресс-служба президента республики.
Здоровье
Минздрав предупреждает: коронавирус передается половым путем
Главный уролог Минздрава Дмитрий Пушкарь напомнил всем, находящимся в домашней самоизоляции, что коронавирус COVID-19 передаётся половым путём.
Гаджеты
Так выглядит OnePlus 8 Pro на официальных изображениях
Выпуская в прошлом году смартфоны OnePlus 7T и 7T Pro, компания сделала их разными не только технически, но и по дизайну.
Общество
В «Почте России» рассказали о работе отделений Псковской области
О работе отделений Псковской области рассказали в «Почте России». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в УФПС Псковской области.
Общество
Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции
Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
Общество
В Москве умерли три пациента с коронавирусом
В Москве скончались еще три пациента, у которых тест на коронавирус показал положительный результат.
Игры
На консолях вышел мультяшный симулятор курьера со смешной физикой Totally Reliable Delivery Service
В Epic Games Store, PS Store, MS Store и eShop доступен для покупки симулятор курьера Totally Reliable Delivery Service: игру разработала американская студия We're Five Games.
Происшествия
В США зафиксировали землетрясение магнитудой 6,5
Бойсе, США, 1 апреля 2020, 04:26 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 6,5 зарегистрированы в американском штате Айдахо на северо-западе стране, 31 марта сообщается на странице в Twitter Геологической службы США.
Политика
Песков прокомментировал просьбу Белоруссии о помощи с коронавирусом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал просьбу Белоруссии о помощи от России в связи с коронавирусом.
Наука
Ученые: вылечившиеся от коронавируса люди остались заразными
Сами ученые подчеркивают, что исследование нельзя считать стопроцентно строгим, и отмечают, что еще неизвестно, будет ли формально исцелившийся пациент только носителем инфекции или все-таки заразным и опасным ля других.
Авто
В Сети показали новую «Волгу» на базе Aurus
Основой возрожденной «Волги», по замыслу художников, мог бы стать отечественный представительский седан Aurus Senat.
Наука
Плацебо может вызвать психоделический эффект
Новое исследование показало, что люди могут испытывать психоделические эффекты от правильно поданного плацебо.
Общество
Названы сервисы для бесплатного доступа к социально значимым сайтам
Пятерка крупнейших операторов связи в России с 1 апреля обеспечивает бесплатный доступ к социально значимым сайтам.
Единоборства
Нурмагомедов сообщил об отмене поединка с Фергюсоном
Бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) не состоится из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Общество
В Крыму вводят карантин из-за коронавируса
В Республике Крым с 2 апреля вводят карантин.
Энергетика
Bloomberg узнал об отказе России увеличивать добычу нефти с 1 апреля
Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года.
Шоу-бизнес
Журналистка, лицо и тело которой 10 лет назад изуродовали кислотой, снялась для обложки журнала
В 2009 году незнакомец облил Кэти кислотой.