Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Коми более 50 пациентов больницы заразились коронавирусом

В Республике Коми в городской больнице Эжвинского района Сыктывкара выявлено 53 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, 32 из них — за последние сутки. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой регионального правительства.
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Еще 32 человека, зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19, выявлено в закрытой на карантин больнице Эжвинского района Республики Коми, сообщает
 пресс-служба администрации региона.
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