Коронавирус
ИзвестияВ Коми более 50 пациентов одной больницы заразились коронавирусом
Более 50 человек в Эжвинской больнице Сыктывкара Республики Коми заразилась коронавирусом. Об этом в среду, 1 апреля, сообщает официальный информационный портал региона.
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Общество
Евгений Куйвашев ответил на популярные вопросы о режиме изоляции
Губернатор Евгений Куйвашев продолжает отвечать на вопросы по поводу эпидемиологической обстановки в Свердловской области.
Биатлон
Представители российского биатлона призвали Драчева к отставке
Ветераны, чемпионы Олимпийских игр, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса страны в письме призвали президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева сложить полномочия главы организации.
Здоровье
Минздрав оценил готовность российских регионов к коронавирусу
Минздрав России сообщил, что готовность системы здравоохранения страны к распространению коронавирусной инфекции оценивается как удовлетворительная.
Происшествия
Житель Мурманской области мог заразить коронавирусом девять человек
Вернувшийся с Кубы житель Мурманской области, не соблюдавший режим самоизоляции, по предварительным данным, заразил коронавирусной инфекцией девять человек, сообщили журналистам в региональном оперштабе.
Общество
Трамп решил вмешаться в нефтяные переговоры с Кремлем и саудитами
Президент США Дональд Трамп объявил о своем намерении участвовать в переговорах о нефтяных ценах вместе с Россией и Саудовской Аравией.
Музыка
«Евровидение-2020» пройдет в онлайн-формате
Общество
Минздрав: Коронавирус передается половым путем
Главный уролог Минздрава РФ Дмитрий Пушкарь сообщил в эфире телеканала "Россия 24", что коронавирус может передаваться половым путем, но этот путь заражения не является основным.
Политика
Песков назвал некорректным интервью «Эха Москвы» с Ходорковским
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что негативно оценивает то, что радиостанция «Эхо Москвы» взяла интервью у бизнесмена Михаила Ходорковского, передает корреспондент РБК.
Политика
Трамп признался в намеренном сокрытии правды о коронавирусе
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что скрывал правду о последствиях коронавируса, заболевание которым может привести к тысячам смертей среди граждан США.
Общество
Жившей с рождения в частной клинике девочке нашли новую семью
Для пятилетней девочки, которая с рождения жила в перинатальном центре «Мать и дитя», нашли новую семью.
Происшествия
В Петербурге нашли тело женщины со следами укусов собак
По данным местных СМИ, на теле женщины без одежды обнаружили укусы собак.
Происшествия
У девяти сотрудников санчасти МВД в Липецке заподозрили коронавирус
Девять сотрудников липецкой медико-санитарной части МВД России доставили в местный центр диагностики инфекционных заболеваний, сообщили РБК в пресс-службе администрации Липецкой области.
Общество
В Саратове возникли очереди из-за выдачи спецпропусков
После введения в Саратове режима выхода на работу по спецпропускам около зданий районных администраций города начали собираться очереди из людей, ожидающих выдачи документов.
Общество
Для больных COVID-19 москвичей создадут мобильное приложение
Для больных COVID-19 москвичей создадут мобильное приложение «Социальный мониторинг».
Здоровье
Минздрав Италии назвал причину высокой смертности от коронавируса
Отмечается, что в северных регионах страны смертность была ниже среднего на 6%, а в центре и на юге — на 3%. Как следствие, пожилые люди, бывшие в группе риска в период эпидемии гриппа, показали более высокую смертность во время пандемии коронавируса.
Политика
В НАТО отреагировали на помощь России в борьбе с коронавирусом
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на помощь России в борьбе с распространением коронавируса.
Армия и оружие
Пентагон отказался от эвакуации экипажа авианосца Theodore Roosevelt
Глава Пентагона Марк Эспер не увидел необходимости в настоящее время в эвакуации всего экипажа авианосца Theodore Roosevelt, на борту которого зафиксированы случаи заражения новым коронавирусом.
Экономика
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Общество
Названы регионы России без случаев заражения коронавирусом
В 10 регионах России не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. Об этом 1 апреля сообщает «РИА Новости».
Общество
В России зарегистрировали 440 новых случаев коронавируса
За минувшие сутки в России зарегистрировано 440 новых случаев заболевания коронавирусом в 35 регионах.
Общество
Уволен министр здравоохранения Омской области
Об увольнении Вьюшкова рассказал «Город55» со ссылкой на собственные источники в правительстве региона.
Общество
В Волгоградской области введены правила передвижения
С 1 по 5 апреля в Волгоградской области действует режим обязательной самоизоляции для граждан всех возрастов.
Политика
Украина поддержала санкции против Белоруссии
Украина поддержала санкции, введенные Европейский союзом против Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
Шоу-бизнес
Помощник Льва Лещенко рассказал о состоянии его здоровья
Директор культурного фонда Льва Лещенко Андрей Гайдель рассказал о состоянии певца, который находится в больнице в Коммунарке с подтвержденным коронавирусом.
Общество
25 тысяч россиян хотят вернуться домой
Около 25 тыс. россиян, находящихся за границей, желают вернуться домой, пишет РИА "Новости" со ссылкой на директора консульского департамента МИД России Ивана Волынкина.
Политика
Трамп сообщил об отправке Россией самолёта с медицинским оборудованием
Американский лидер Дональд Трамп рассказал, что Россия отправила в США самолёт с медицинским оборудованием в качестве помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Экономика
В Госдуме уточнили порядок уплаты налога на проценты по вкладам
В Госдуме уточнили порядок уплаты налога на проценты по вкладам. Депутаты внесли на рассмотрение новый законопроект.