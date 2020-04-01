с чего всё началось

Более 50 человек в Эжвинской больнице Сыктывкара Республики Коми заразилась коронавирусом. Об этом в среду, 1 апреля, сообщает официальный информационный портал региона.

В Коми более 50 пациентов одной больницы заразились коронавирусом

Биатлон Представители российского биатлона призвали Драчева к отставке Ветераны, чемпионы Олимпийских игр, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса страны в письме призвали президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева сложить полномочия главы организации.

Происшествия Житель Мурманской области мог заразить коронавирусом девять человек Вернувшийся с Кубы житель Мурманской области, не соблюдавший режим самоизоляции, по предварительным данным, заразил коронавирусной инфекцией девять человек, сообщили журналистам в региональном оперштабе.

Общество Минздрав: Коронавирус передается половым путем Главный уролог Минздрава РФ Дмитрий Пушкарь сообщил в эфире телеканала "Россия 24", что коронавирус может передаваться половым путем, но этот путь заражения не является основным.

Политика Трамп признался в намеренном сокрытии правды о коронавирусе Американский лидер Дональд Трамп заявил, что скрывал правду о последствиях коронавируса, заболевание которым может привести к тысячам смертей среди граждан США.

Общество В Саратове возникли очереди из-за выдачи спецпропусков После введения в Саратове режима выхода на работу по спецпропускам около зданий районных администраций города начали собираться очереди из людей, ожидающих выдачи документов.

Здоровье Минздрав Италии назвал причину высокой смертности от коронавируса Отмечается, что в северных регионах страны смертность была ниже среднего на 6%, а в центре и на юге — на 3%. Как следствие, пожилые люди, бывшие в группе риска в период эпидемии гриппа, показали более высокую смертность во время пандемии коронавируса.

Армия и оружие Пентагон отказался от эвакуации экипажа авианосца Theodore Roosevelt Глава Пентагона Марк Эспер не увидел необходимости в настоящее время в эвакуации всего экипажа авианосца Theodore Roosevelt, на борту которого зафиксированы случаи заражения новым коронавирусом.

Общество Названы регионы России без случаев заражения коронавирусом В 10 регионах России не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. Об этом 1 апреля сообщает «РИА Новости».

Общество Уволен министр здравоохранения Омской области Об увольнении Вьюшкова рассказал «Город55» со ссылкой на собственные источники в правительстве региона.

Общество В Волгоградской области введены правила передвижения С 1 по 5 апреля в Волгоградской области действует режим обязательной самоизоляции для граждан всех возрастов.

Политика Украина поддержала санкции против Белоруссии Украина поддержала санкции, введенные Европейский союзом против Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

Шоу-бизнес Помощник Льва Лещенко рассказал о состоянии его здоровья Директор культурного фонда Льва Лещенко Андрей Гайдель рассказал о состоянии певца, который находится в больнице в Коммунарке с подтвержденным коронавирусом.

Общество 25 тысяч россиян хотят вернуться домой Около 25 тыс. россиян, находящихся за границей, желают вернуться домой, пишет РИА "Новости" со ссылкой на директора консульского департамента МИД России Ивана Волынкина.