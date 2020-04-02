Коронавирус
КоммерсантъВ Коми до 14 июля продлили режим ограничений из-за коронавируса
Режим ограничений, введенный в Коми на фоне пандемии коронавируса, продлили до 14 июля, сообщил врио главы региона Владимир Уйба. Вместе с тем, в республике вводится ряд послаблений, добавил он. По последним данным, коронавирусом в Коми заразились более 3,1 тыс. человек, 30 из них умерли.
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Кино
Стриминговая платформа HBO Max вернула фильм «Унесенные ветром»
CT news 25 июня в 05:09
Политика
Донецкая народная республика вновь закрыла границу с Украиной
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Вести.Ru вчера в 18:50
Экономика
В России с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ
В Минстрое РФ заявили, что такие решения могут привести к отсутствию финансов для ресурсообладающих компаний.
Evo-rus.com вчера в 12:03
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В Польше на президентских выборах открылись избирательные участки
Избирательные участки открылись в Польше, где проходят очередные выборы президента.
РИА Новости 01:12
Авто
Мини-кросс Hyundai Venue установил новый рекорд продаж
Концерн Hyundai предложил авторынку новый недорогой паркетник под именем Hyundai Venue еще в конце весны минувшего года.
Pnzdrive вчера в 02:28
Технологии
Бюджетная версия консоли Xbox Series X получит 7,5 Гбайт ОЗУ
Базовая версия Xbox Series X получили 13,5 Гбайт ОЗУ и графический модуль с мощность обработки картинки в 12 TFLOPS.
Дни24 вчера в 03:04
Экономика
Налоговики напоминают о приближении сроков сдачи отчетности
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Общество
Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция
В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно.
Известия 26 июня в 10:49
Экономика
Znak: глава ПФР поручил отправить «путинские» 10 тысяч рублей 30 июня, перед голосованием по Конституции
Деньги начнут поступать в пять утра.
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После 8 лет брака Кристина Асмус и Гарик Харламов приняли решение развестись.
Srnsk 25 июня в 05:07
Происшествия
Спасатели нашли под Анапой пропавших в море на матрасе двух человек
Спасатели обнаружили мужчину и мальчика, которых накануне на надувном матрасе унесло в открытое море.
РБК вчера в 21:25
Общество
Глава ПФР объяснил условия прибавки в 3,5 тыс. рублей к пенсии с июля
На прибавку к пенсии могут рассчитывать свыше 40 тыс. граждан РФ. Размер прибавки составит от 3 тыс. до 3,5 тыс. рублей.
Evo-rus.com вчера в 04:08
Наука
Ученые из США обнаружили у вируса SARS-CoV-2 «зловещие щупальца»
Ученые из Калифорнийского университета в США выяснили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, использует для заражения отростки, похожие на щупальца, которые позволяют ему быстро распространяться по организму, сообщает газета Financial Times.
РИА Новости 00:17
Общество
Собянин оценил ситуацию в Москве после отмены ограничений
Ситуация с распространением коронавируса в Москве после отмены ограничений не ухудшилась, считает мэр столицы Сергей Собянин.
Lenta.ru 02:16
Космос
Запуск ракеты Vega с 53 спутниками с космодрома Куру отложили
ТАСС вчера в 22:14
Политика
The Rolling Stones запретили Трампу использовать их песни на митингах
Британская рок-группа The Rolling Stones потребовала от президента США Дональда Трампа прекратить использовать ее композиции во время своих политических выступлений.
Известия вчера в 20:23
Общество
В аэропорту Норильска объяснили запрет на вывоз проб воды и грунта
Ранее «Новая газета» сообщила, что в аэропорту города Норильска депутат Мосгордумы Сергей Митрохин был остановлен сотрудниками службы авиационной безопасности при посадке на рейс в Новосибирск.
Rambler News Service вчера в 10:27
Общество
Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»
Российская газета вчера в 02:56
Политика
Зеленский заявил о намерении вернуть Крым и людей
Piter.tv 26 июня в 13:19
Происшествия
Киргизская певица Асель Кадырбекова впала в кому после аварии
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Газета.Ru 02:21
Космос
Астрономы впервые увидели свет столкновения чёрных дыр
Собственно, подавляющее большинство известных чёрных дыр и были открыты благодаря излучению окружающей их материи (мы видим только тот свет, который испускается за пределами гравитационного капкана космической хищницы).
Вести.Ru 26 июня в 05:43
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Гол Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Барселоной»
Один из лидеров чемпионата Испании "Барселона" потеряла очки в выездном матче 24-го тура против "Сельты".
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Максим Фадеев похудел на 100 килограммов, поразив своих поклонников
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Новые Известия вчера в 07:48
Общество
Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми до 16 лет
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства о единовременной выплате семьям 10 000 рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет.
Российская газета 26 июня в 04:37
Шоу-бизнес
«Семейная мафия»: Екатерина Климова опубликовала фото с детьми и мамой
В своем Instagram актриса Екатерина Климова опубликовала снимок, на котором она запечатлена со своими детьми и мамой Светланой.
WMJ.ru вчера в 10:56
Происшествия
Двое погибли в результате стрельбы в калифорнийском центре Walmart
По меньшей мере два человека погибли, еще четверо госпитализированы после стрельбы в дистрибьюторском центре Walmart в Калифорнии, сообщает газета The New York Times со ссылкой на медиков.
Известия вчера в 22:08
Футбол
«Динамо» и ЦСКА сыграли вничью в Российской премьер-лиге
Интерфакс-Спорт вчера в 14:01