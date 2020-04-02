Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъВ Коми до 14 июля продлили режим ограничений из-за коронавируса

Режим ограничений, введенный в Коми на фоне пандемии коронавируса, продлили до 14 июля, сообщил врио главы региона Владимир Уйба. Вместе с тем, в республике вводится ряд послаблений, добавил он. По последним данным, коронавирусом в Коми заразились более 3,1 тыс. человек, 30 из них умерли.
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В Коми продлили режим ограничений из-за коронавируса до 14 июля

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Владимир Викторович Уйба
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Российский государственный и политический деятель, учёный, врач. Временно исполняющий обязанности главы Республики Коми со 2 апреля 2020 года. Доктор медицинских наук, профессор, действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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