Коронавирус
КоммерсантъВ Коми до 14 июля продлили режим ограничений из-за коронавируса
Режим ограничений, введенный в Коми на фоне пандемии коронавируса, продлили до 14 июля, сообщил врио главы региона Владимир Уйба. Вместе с тем, в республике вводится ряд послаблений, добавил он. По последним данным, коронавирусом в Коми заразились более 3,1 тыс. человек, 30 из них умерли.
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Здоровье
В Ивановской области подтверждена смерть медика от коронавируса
По состоянию на 25 июня на территории Ивановской области официально зарегистрированы 4330 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, за сутки поставлено 77 диагнозов.
Частник.Ru 25 июня в 04:53
Происшествия
Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости вчера в 14:26
Общество
Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером
Участник проекта «Гражданин поэт» актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК вчера в 16:54
Происшествия
Певица Асель Кадырбекова впала в кому после ДТП
Киргизская певица Асель Кадырбекова, которая попала в ДТП в Бишкеке, находится в реанимации Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии (БНИЦТО).
РБК 00:37
Футбол
«Сельта» сыграла вничью с «Барселоной», Смолов забил гол
Футболисты "Сельты" на своем поле сыграли вничью с "Барселоной" в матче 32-го тура чемпионата Испании.
РИА Новости вчера в 12:58
Шоу-бизнес
Жорин резко осудил Костенко за вмешательство в скандал с алиментами
7Дней.ру вчера в 22:54
Политика
Украинский журналист признался в ненависти к Украине
Украинский журналист Остап Дроздов признался в ненависти к своей стране.
Lenta.ru вчера в 23:43
Политика
В Германии не исключили повторное закрытие границ внутри ЕС
Из-за второй волны коронавируса не исключается повторное закрытие границ внутри Евросоюза.
МонаВиста 00:56
Общество
Санатории изменят правила приёма туристов на фоне коронавируса
«При поступлении в санаторно-курортное учреждение отдыхающие, кроме требуемого пакета документов, должны предоставить справку или отметку в пакете документов об отсутствии контакта с больными СOVID-19 в течение предшествующих 14 дней, выданную медицинской организацией не позднее чем за три дня до отъезда», — сообщается в документе.
RT на русском вчера в 04:55
Футбол
«Манчестер Юнайтед» вышел в полуфинал Кубка Англии, обыграв «Норвич»
«Манчестер Юнайтед» в гостях обыграл «Норвич Сити» 27 июня в матче ¼ финала Кубка Англии по футболу.
ИА Красная Весна вчера в 18:31
Шоу-бизнес
Наташа Королева примерила длинную челку
«Настроение челка!» - подписала она снимок. Скорее всего, Наташе Королевой освежили образ без помощи ножниц.
Lisa.ru 26 июня в 10:45
Политика
В конгресс США внесли смягченные санкции против «Северного потока — 2»
Девять американских конгрессменов от обеих партий подготовили законопроект об уточнении санкций против "Северного потока — 2" с более мягкими ограничениями.
РИА Новости 26 июня в 09:32
Армия и оружие
В России прошел эксперимент по применению «роя» истребителей
Газета.Ru вчера в 23:37
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 100 килограммов, поразив своих поклонников
Похудевший в разы продюсер показывает свои старые шорты, в одну штанину которых он смог теперь поместить обе ноги.
Новые Известия вчера в 07:48
Наука
Ученые из США обнаружили у вируса SARS-CoV-2 «зловещие щупальца»
Ученые из Калифорнийского университета в США выяснили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, использует для заражения отростки, похожие на щупальца, которые позволяют ему быстро распространяться по организму, сообщает газета Financial Times.
РИА Новости 00:17
Политика
В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»
В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru вчера в 06:22
Наука
На глубине не менее 660 км формировались самые редкие и крупные алмазы
Формирование бора происходит на поверхности планеты.
Evo-rus.com 25 июня в 09:45
Футбол
«Динамо» и ЦСКА сыграли вничью в Российской премьер-лиге
Матч 24-го тура чемпионата Российской премьер-лиги между московскими футбольными клубами "Динамо" завершился со счетом 0:0.
Интерфакс-Спорт вчера в 14:01
Космос
В «Роскосмосе» перечислили недостатки корабля Crew Dragon Илона Маска
Crew Dragon разработан компанией SpaceX по заказу NASA. Он был представлен в 2014 году, шесть лет ушло на испытания и доработку.
Деловое.ТВ вчера в 08:20
Шоу-бизнес
Кристина Асмус и Гарик Харламов решили вопрос о недвижимости
После 8 лет брака Кристина Асмус и Гарик Харламов приняли решение развестись.
Srnsk 25 июня в 05:07
Экономика
Депутаты хотят повысить размер почасовой оплаты труда
Эксперты считают, что как раз введение минимальной почасовой оплаты способно оградить временных сотрудников от произвола работодателей.
Мир новостей 26 июня в 06:37
Происшествия
Двое погибли в результате стрельбы в калифорнийском центре Walmart
По меньшей мере два человека погибли, еще четверо госпитализированы после стрельбы в дистрибьюторском центре Walmart в Калифорнии, сообщает газета The New York Times со ссылкой на медиков.
Известия вчера в 22:08
Политика
Донецкая народная республика вновь закрыла границу с Украиной
В воскресенье, 28 июня, Донецкая народная республика приостановила пропуск граждан через единственный контрольно-пропускной пункт въезда и выезда (КПВВ), работающий на линии соприкосновения с Украиной.
Вести.Ru вчера в 18:50
Авто
России предлагают отказаться от продаж автомобилей с ДВС к 2030 году
Реализацию автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями внутреннего сгорания предлагают запретить на территории РФ.
Новые автомобили 26 июня в 00:42
Общество
Китайский блогер перечислил русские блюда с незабываемым вкусом
Русские блюда с незабываемым вкусом назвал китайский блогер, поделившись своими наблюдениями на платформе Sohu.
Российская газета вчера в 19:18
Здоровье
Уволенная в Уфе из-за вспышки коронавируса главврач получила грамоту
«Заслуженный врач и доктор медицинских наук» Эльза Сыртланова была награждена почетной грамотой наряду с еще 21 медработником.
РБК вчера в 07:34
Экономика
В России с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ
В Минстрое РФ заявили, что такие решения могут привести к отсутствию финансов для ресурсообладающих компаний.
Evo-rus.com вчера в 12:03
Политика
Пушков прокомментировал слова Порошенко о «возвращении» Крыма
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего президента Украины Петра Порошенко об "уникальном шансе" Киева вернуть Крым.
РИА Новости 26 июня в 01:50
Единоборства
Порье победил Хукера в главном поединке турнира UFC
Бывший соперник Хабиба Нурмагомедова американец Дастин Порье одержал победу над новозеландцем Дэном Хукером на турнире UFC в Лас-Вегасе.
Российская газета 00:54
Спорт
Исинбаева и легкоатлеты России написали в МОК открытое письмо
ИА Красная Весна вчера в 12:38