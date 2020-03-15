Коронавирус
Моя ВоркутаВ Коми введен режим повышенной готовности
Повторим, пункты указа носят рекомендательный характер. По информации мэра Воркуты Игоря Гурьева, с 16 марта все школы и гимназии Воркуты переходят на дистанционное обучение, до отмены режима повышенной готовности.
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Число случаев заражения коронавирусом в России возросло до 63
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Препараты могут подорожать из-за роста курсов доллара и евро.
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Актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом
Французская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, исполнившая роль девушки Джеймса Бонда в фильме "Квант милосердия", заразилась коронавирусом нового типа.
Шоу-бизнес
Звезда «Форрест Гампа», заболевший коронавирусом, вышел на связь
Выглядит актер неплохо Голливудский актер Том Хэнкс («Форрест Гамп», «Спасти рядового Райана», «Зелёная миля», «Код да Винчи», «Жутко громко и запредельно близко», «Чудо на Гудзоне»), оказавшийся в изоляции из-за подхваченного коронавируса, разместил свежий пост в своем Instagram, который, судя по всему, еще долго будет являться единственным каналом связи с ним для фанатов.
Авто
В России появится новый документ на автомобиль
Общество
На Камчатке введут режим повышенной готовности из-за коронавируса
Режим повышенной готовности вводится на Камчатке со среды для предупреждения заноса коронавируса, большинство массовых мероприятий отменены, сообщает правительство региона.
Происшествия
Неизвестные сообщили о «минировании» четырех самолетов
«На электронную почту аэропорта Шереметьево поступило анонимное сообщение о "минировании" самолетов, следовавших рейсами Москва–Тюмень, Иркутск–Москва, Москва–Челябинск»,— сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Общество
В ВОЗ предупредили об опасности наличных денег из-за коронавируса
Наличные деньги могут быть каналом передачи коронавируса, используя их, следует соблюдать меры предосторожности, наиболее безопасным способом оплаты являются бесконтактные платежи, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
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Низкие цены на нефть назвали ненужными Саудовской Аравии и США
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Технологии
Выход PlayStation 5 и Xbox Series X могут отложить из-за коронавируса
Аналитики компании DFC Intelligence сообщили о возможном переносе выхода новых приставок от PlayStation и XboX на 2021-й год.
Происшествия
Американский Boeing запросил аварийную посадку на Камчатке
Экипаж пассажирского самолета американской авиакомпании Polar Air Cargo, летевшего из Лос-Анджелеса в Токио, запросил аварийную посадку в аэропорту Елизово в Петропавловске-Камчатском.
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УЕФА предложит перенести Евро-2020 на конец 2020-го или лето 2021 года
Речь идёт о конце текущего года. Также рассматривается вариант, при котором ЕВРО пройдёт летом 2021 года.
Транспорт
РЖД объявили об отмене поездов на Украину, в Молдавию и Латвию
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Общество
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Политика
В Киеве предупредили о катастрофе при выходе из Минских соглашений
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что выход из Минских соглашений приведет к катастрофическим для Киева последствиям.
Общество
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В отношениях с Татьяной Арнтгольц Богатырев состоит с 2017 года.