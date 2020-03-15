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Общество Патологоанатом объяснил внезапную смерть Децла и Доренко За смертью рэпера Кирилла Толмацкого (Децла), журналиста Сергея Доренко и священника Всеволода Чаплина стоят болезни, которые протекали скрытно.

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Происшествия Американский Boeing запросил аварийную посадку на Камчатке Экипаж пассажирского самолета американской авиакомпании Polar Air Cargo, летевшего из Лос-Анджелеса в Токио, запросил аварийную посадку в аэропорту Елизово в Петропавловске-Камчатском.