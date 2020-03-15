Коронавирус

Моя ВоркутаМоя ВоркутаВ Коми введен режим повышенной готовности

Повторим, пункты указа носят рекомендательный характер. По информации мэра Воркуты Игоря Гурьева, с 16 марта все школы и гимназии Воркуты переходят на дистанционное обучение, до отмены режима повышенной готовности.
Читать в источнике
Комментировать10

Подробнее о событии

Сергей Гапликов обратился к жителям Коми в связи с угрозой коронавируса

ИА БНК16:06

В Коми объявлен режим повышенной готовности из-за коронавируса

Комиинформ15:37

В Коми вводится запрет на массовые мероприятия

ТАСС17:41

В Коми ввели режим повышенной готовности

Российская газета16:20

В Коми из-за коронавируса введен режим повышенной готовности

REGNUM15:55

В Коми введен режим повышенной готовности

Моя Воркута16:50

В Коми введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

ТК Звезда17:48
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 20:17, Ашберн
Общество

Патологоанатом объяснил внезапную смерть Децла и Доренко

За смертью рэпера Кирилла Толмацкого (Децла), журналиста Сергея Доренко и священника Всеволода Чаплина стоят болезни, которые протекали скрытно.
РИА Новости 18:07
Шоу-бизнес

Фадеев назвал Наргиз «главным вруном в мире»

Газета.Ru 13:47
Авто

Завод по производству двигателей построит в РФ Haval

Новый завод расположится на той же территории, что и предприятие по выпуску автомобилей, то есть в Тульской области.
Газета DAILY 13 марта в 14:33
Экономика

В США снизили ключевую ставку почти до нуля

Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку почти до нуля в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Lenta.ru 18:23
Энергетика

Мировые цены на нефть упали на 5%

Мировые фондовые биржи 9 марта обвалились на 7-8% из-за резкого падения нефтяных цен после провала переговоров ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи сырья.
Аргументы и Факты 19:54
Экономика

Банки начали повышать ставки по ипотеке

Банки начали повышать ставки по ипотечным кредитам на фоне ослабления курса рубля и снижения цен на нефть.
РИА Новости вчера в 08:51
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России возросло до 63

Число людей, которые заразились новым коронавирусом SARS-CoV-2 в России, достигло 63.
Известия 09:15
Футбол

Дзюба пошутил над Слуцким после его первой победы в «Рубине»

Дзюба сопоставил фотографии Слуцкого со смешными картинками и снимками. «До и после первой победы», — подписал футболист свой пост.
Чемпионат 12:28
Футбол

Петербургский «Зенит» не оставил шансов «Уралу» в матче 22-го тура РПЛ

Авторами забитых мячей стали Дзюба, Малком и дважды Азмун. После перерыва иранский форвард «Зенита» оформил хет-трик.
iReactor вчера в 11:43
Музыка

В сети призвали взять танцора из клипа Little Big на Евровидение

В сети появилась петиция с призывом отправить в качестве танцора на Евровидение-2020 от России Дмитрия Красилова, снявшегося в клипе Little Big на песню Uno.
RT на русском 07:12
Экономика

Российское правительство ищет способы сдержать рост цен на лекарства

Препараты могут подорожать из-за роста курсов доллара и евро.
Эхо Москвы 20:03
Общество

«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса

Компания "Яндекс" создала онлайн-карту распространения коронавируса нового типа в России и мире.
ТАСС 15:12
Общество

Украина эвакуировала спецрейсом из Италии более 120 своих граждан

Спецрейс из Италии со 123 гражданами Украины, которые не могли вернуться на родину из-за введенных карантинных мер, приземлился в киевском аэропорту Борисполь.
ТАСС 18:27
Шоу-бизнес

Актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

Французская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, исполнившая роль девушки Джеймса Бонда в фильме "Квант милосердия", заразилась коронавирусом нового типа.
ТАСС 19:12
Шоу-бизнес

Звезда «Форрест Гампа», заболевший коронавирусом, вышел на связь

Выглядит актер неплохо Голливудский актер Том Хэнкс («Форрест Гамп», «Спасти рядового Райана», «Зелёная миля», «Код да Винчи», «Жутко громко и запредельно близко», «Чудо на Гудзоне»), оказавшийся в изоляции из-за подхваченного коронавируса, разместил свежий пост в своем Instagram, который, судя по всему, еще долго будет являться единственным каналом связи с ним для фанатов.
Городовой 13 марта в 02:34
Общество

Российский шеф-повар оспорил слова украинца об идеальном борще

Известия 07:21
Авто

В России появится новый документ на автомобиль

Автоновости дня 07:30
Общество

На Камчатке введут режим повышенной готовности из-за коронавируса

Режим повышенной готовности вводится на Камчатке со среды для предупреждения заноса коронавируса, большинство массовых мероприятий отменены, сообщает правительство региона.
РИА Новости 19:51
Происшествия

Неизвестные сообщили о «минировании» четырех самолетов

«На электронную почту аэропорта Шереметьево поступило анонимное сообщение о "минировании" самолетов, следовавших рейсами Москва–Тюмень, Иркутск–Москва, Москва–Челябинск»,— сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ вчера в 09:58
Общество

В ВОЗ предупредили об опасности наличных денег из-за коронавируса

Наличные деньги могут быть каналом передачи коронавируса, используя их, следует соблюдать меры предосторожности, наиболее безопасным способом оплаты являются бесконтактные платежи, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
РИА Новости 11:21
Энергетика

Низкие цены на нефть назвали ненужными Саудовской Аравии и США

Низкие цены не выгодны ни Саудовской Аравии, ни США, подчеркнул Костин.
Lenta.ru вчера в 15:07
Технологии

Выход PlayStation 5 и Xbox Series X могут отложить из-за коронавируса

Аналитики компании DFC Intelligence сообщили о возможном переносе выхода новых приставок от PlayStation и XboX на 2021-й год.
Piter.tv 15:45
Происшествия

Американский Boeing запросил аварийную посадку на Камчатке

Экипаж пассажирского самолета американской авиакомпании Polar Air Cargo, летевшего из Лос-Анджелеса в Токио, запросил аварийную посадку в аэропорту Елизово в Петропавловске-Камчатском.
РБК 13 марта в 22:17
Футбол

УЕФА предложит перенести Евро-2020 на конец 2020-го или лето 2021 года

Речь идёт о конце текущего года. Также рассматривается вариант, при котором ЕВРО пройдёт летом 2021 года.
Sport.ru 17:14
Транспорт

РЖД объявили об отмене поездов на Украину, в Молдавию и Латвию

Россия с 17 марта приостанавливает железнодорожное сообщение с Украиной и Молдавией, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной пассажирской компании ("дочка" РЖД).
РИА Новости 05:29
Общество

За сутки коронавирусом в мире заразились почти 11 тысяч человек

Всемирная организация здравоохранения сообщила о новых 10 982 случаях заражения новым типом коронавируса во всем мире за последние сутки, 343 человека скончались.
Вести.Ru 19:15
Футбол

Бегович – о коронавирусе в Италии: люди не понимают, как здесь плохо

32-летний боснийский вратарь «Милана» Асмир Бегович рассказал о нынешней ситуации в Италии в связи с большим количеством заражённых людей коронавирусной инфекцией.
Чемпионат 18:58
Политика

В Киеве предупредили о катастрофе при выходе из Минских соглашений

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что выход из Минских соглашений приведет к катастрофическим для Киева последствиям.
РИА Новости 13 марта в 23:44
Общество

Российские торговые сети создают запасы продуктов

Газета.Ru 10:53
Шоу-бизнес

Марк Богатырев рассказал, что обрел смысл жизни с Татьяной Арнтгольц

В отношениях с Татьяной Арнтгольц Богатырев состоит с 2017 года.
Kleo.ru вчера в 05:28
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Анатольевич Гапликов
Российский политик
Российский политический и государственный деятель. Глава Республики Коми с 22 сентября 2016. Член Президиума Коми Регионального отделения политического совета «Единой России».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное