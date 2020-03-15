Коронавирус

REGNUMREGNUMВ Коми из-за коронавируса введен режим повышенной готовности

Сыктывкар, 15 марта 2020, 22:55 — REGNUM В Коми с 16 марта из-за коронавируса вводится режим повышенной готовности, соответствующий указ подписал глава региона Сергей Гапликов.
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Сергей Гапликов обратился к жителям Коми в связи с угрозой коронавируса

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В Коми объявлен режим повышенной готовности из-за коронавируса

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В Коми ввели режим повышенной готовности

Российская газета16:20

В Коми из-за коронавируса введен режим повышенной готовности

REGNUM15:55

В Коми введен режим повышенной готовности

Моя Воркута16:50

В Коми введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

ТК Звезда17:48

В Коми вводится режим повышенной готовности

Общественное телевидение России18:04
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Появились первые изображения кроссовера Volvo XC100

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Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов отреагировал на интервью форварда ФК «Сочи» Александра Кокорина спортивному блогеру Евгению Савину.
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Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович назвала причины такой статистики, пишет «Царьград».
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В самом популярном мессенджере WhatsApp запустили новую функцию, которая позволяет активировать автоматическое удаление сообщений.
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На сайте ИА "Тульские новости" появилась информация о том, что Во время встречи тульского «Арсенала» и «Рубина» на Центральном стадионе болельщики вывесили баннер в поддержку депутата Госдумы от «Единой России» Валентины Терешковой.
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В Киеве предупредили о катастрофе при выходе из Минских соглашений

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Бывший хавбек «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о выступлениях голкипера «Спартака» Александра Максименко.
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По словам Фаучи, опасность повторного заражения возрастет во время возвращения Китая к нормальной жизни.
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Агент Селюк рассказал об обстановке в Барселоне

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал об обстановке в Барселоне, которая оказалась поражена коронавирусной инфекцией.
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Пресс-служба «Валенсии» опубликовала заявление о ситуации с коронавирусом в клубе.
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Сергей Анатольевич Гапликов
Российский политик
Российский политический и государственный деятель. Глава Республики Коми с 22 сентября 2016. Член Президиума Коми Регионального отделения политического совета «Единой России».
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