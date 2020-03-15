Сыктывкар, 15 марта 2020, 22:55 — REGNUM В Коми с 16 марта из-за коронавируса вводится режим повышенной готовности, соответствующий указ подписал глава региона Сергей Гапликов.

Финансы ФРС США снизила ключевую ставку до 0,25% Федеральная резервная система США (ФРС) снижает с 16 марта ключевую ставку до 0,25% на фоне распространения нового типа коронавируса, говорится в заявлении на официальном сайте службы.

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