Коронавирус
REGNUMВ Коми из-за коронавируса введен режим повышенной готовности
Сыктывкар, 15 марта 2020, 22:55 — REGNUM В Коми с 16 марта из-за коронавируса вводится режим повышенной готовности, соответствующий указ подписал глава региона Сергей Гапликов.
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Шоу-бизнес
Актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом
Финансы
ФРС США снизила ключевую ставку до 0,25%
Федеральная резервная система США (ФРС) снижает с 16 марта ключевую ставку до 0,25% на фоне распространения нового типа коронавируса, говорится в заявлении на официальном сайте службы.
Авто
В Госдуме призвали АвтоВАЗ не повышать цены на автомобили
На фоне обвала курса рубля компании АвтоВАЗ и Renault рассматривают возможность повысить цены на свои автомобили.
Шоу-бизнес
Марк Богатырев рассказал, что обрел смысл жизни с Татьяной Арнтгольц
В настоящее время Марк состоит в отношениях с популярной актрисой Татьяной Арнтгольц.
Происшествия
В центре Москвы найдено тело снайпера ФСО
В центре Москвы найдено тело 23-летнего местного жителя - предположительно молодой человек являлся сотрудником Федеральной службы охраны (ФСО).
Общество
Король Испании отказался от наследства отца и лишил его финансирования
Король Испании Фелипе VI принял решение лишить своего отца, бывшего главу государства Хуана Карлоса, средств из бюджета королевского дома, а также отказался от наследства.
Происшествия
В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь
Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУ СК России по региону Галина Гагалаева.
Армия и оружие
В США объяснили создание российского «Бурак-М»
Россия разработала буи «Бурак-М», предназначенные для защиты своих субмарин от противолодочной авиации и беспилотников противника, на фоне того, что США и их партнеры значительно активизировали свои противолодочные операции, пишет The Drive.
Общество
Фармацевты недовольны маркетингом
Если позиции не будут реализованы, потери фармацевтов могут быть гораздо существенней.
Политика
Украинские журналисты пожаловались на Порошенко
Журналисты украинского издания "Страна.ua" пожаловались на поведение бывшего президента Украины Петра Порошенко после его возвращения на родину.
Авто
Появились первые изображения кроссовера Volvo XC100
Совсем недавно представители марки Volvo рассказали о том, что компания планирует расширить свой модельный ряд новыми кроссоверами ХС100 и ХС40.
Футбол
Орлов: Кокорин за решёткой пересмотрел отношение к Путину? Это право каждого человека
Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов отреагировал на интервью форварда ФК «Сочи» Александра Кокорина спортивному блогеру Евгению Савину.
Здоровье
В ВОЗ назвали причины высокой смертности от коронавируса в Италии
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович назвала причины такой статистики, пишет «Царьград».
Происшествия
В Москве обстреляли девушек-промоутеров
На юго-востоке Москвы неизвестный обстрелял девушек-промоутеров у местного ТЦ. Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителей столичного ГУ МВД, инцидент произошел рядом с домом № 57/2 на Краснодарской улице.
Технологии
В WhatsApp появилась функция удаления сообщений
В самом популярном мессенджере WhatsApp запустили новую функцию, которая позволяет активировать автоматическое удаление сообщений.
Общество
В Туле фанаты вывесили баннер, посвященный Валентине Терешковой
На сайте ИА "Тульские новости" появилась информация о том, что Во время встречи тульского «Арсенала» и «Рубина» на Центральном стадионе болельщики вывесили баннер в поддержку депутата Госдумы от «Единой России» Валентины Терешковой.
Происшествия
В Россию вернулись свыше 20 человек, летевших с инфицированной коронавирусом женщиной
Более 20 россиян, которые 12 марта прилетели в Нур-Султан из Москвы вместе с инфицированной коронавирусом гражданкой Казахстана, вернулись в Россию.
Политика
В Киеве предупредили о катастрофе при выходе из Минских соглашений
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что выход из Минских соглашений приведет к катастрофическим для Киева последствиям.
Футбол
Аршавин о вратаре сборной на Евро-2020: «Нужно выбрать из Гильерме, Лунева, Сафонова и Максименко»
Бывший хавбек «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о выступлениях голкипера «Спартака» Александра Максименко.
Общество
Китай предупредили о второй волне заражения коронавирусом
По словам Фаучи, опасность повторного заражения возрастет во время возвращения Китая к нормальной жизни.
Общество
Агент Селюк рассказал об обстановке в Барселоне
Известный футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал об обстановке в Барселоне, которая оказалась поражена коронавирусной инфекцией.
Шоу-бизнес
После недели реабилитации Джигана выпустили из наркоклиники
После недели реабилитации Джигана выпустили из наркоклиники Муж Оксаны Самойловой уехал из рехаба.
Армия и оружие
ЛНА заявила о ликвидации турецких военных при ударе в Ливии
Ливийская национальная армия маршала Халифы Хафтара нанесла удары по аэродрому Митига, ликвидировав нескольких турецких военных.
Финансы
Эксперты назвали потери российских банков от цен на нефть и коронавируса
«Эксперт РА» считает наиболее вероятным снижение среднегодовой цены на нефть марки Brent до $40–45 за баррель, рост инфляции выше 4%, повышение ключевой ставки на 1–1,5 п.п. до конца 2020 года (сейчас 6%) и замедления российской экономики до околонулевых значений.
Транспорт
РЖД из-за коронавируса отменила поезда на Украину, в Молдавию и Латвию
«Российские железные дороги» на время отменили поезда на Украину и в Молдавию в связи с решением этих стран ограничить железнодорожное сообщение из-за коронавируса.
Кино
Какие оригинальные сериалы покажет «Кинопоиск HD» от «Яндекса»
Видеосервис «Кинопоиск HD» (входит в «Яндекс») в марте начинает показывать по подписке первые сериалы, снятые по заказу этой платформы.
Происшествия
На чукотском руднике выявили два случая подозрения на коронавирус
Два случая подозрения на заражение коронавирусом SARS-CoV-2 зафиксировано у сотрудников рудника «Купол» на Чукотке.
Футбол
«Валенсия» Черышева объявила о пяти случаях заражения коронавирусом
Пресс-служба «Валенсии» опубликовала заявление о ситуации с коронавирусом в клубе.