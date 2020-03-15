Коронавирус
REGNUMВ Коми из-за коронавируса введен режим повышенной готовности
Сыктывкар, 15 марта 2020, 22:55 — REGNUM В Коми с 16 марта из-за коронавируса вводится режим повышенной готовности, соответствующий указ подписал глава региона Сергей Гапликов.
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Экономика
ФРС США понизила ставку почти до нуля на фоне коронавируса
Федеральная резервная служба США (ФРС) понизила порог базовой процентной ставки почти до нуля.
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов: Просто закройте нас на арене и вы узнаете чемпиона
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов (28-0-0) в Инстаграм написал интересную фразу, которая, можно предположить, относится к его предстоящему бою с американцем Тони Фергюсоном (25-3-0).
Общество
В Башкирии из-за коронавируса срочно построят инфекционную больницу
Глава Башкирии Радий Хабиров завил, что власти региона за несколько месяцев построят новую инфекционную больницу на случай неблагоприятного развития эпидемиологической ситуации по коронавирусу.
Происшествия
Из Коммунарки сбежала пациентка с коронавирусом
Из больницы в Коммунарке сбежала пациентка, зараженная коронавирусом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Здоровье
Названы тяжелые последствия коронавируса
Футбол
Криштиану Роналду бесплатно отдаст свои отели под больницы
Происшествия
Число зараженных коронавирусом в Узбекистане выросло до четырех
Коронавирус COVID-19 выявили в воскресенье еще у трех человек в Узбекистане, общее число инфицированных в стране выросло до четырех, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения республики.
Происшествия
Четверо детей погибли при пожаре под Иркутском
В Иркутской области в поселке Усть-Уда произошел пожар в двухквартирном доме. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МЧС.
Экономика
«Руспродсоюз» исключил возможность дефицита продуктов в России
Продуктов в России хватит, не стоит опасаться их дефицита в связи с ростом спроса из-за новостей по коронавирусу, рынок больше беспокоит рост курса доллара, сообщил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз") Дмитрий Востриков.
Армия и оружие
Российскую систему РЭБ успешно испытали на кораблях НАТО
Москва, 16 марта 2020, 08:14 — REGNUM Береговые средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) помешали кораблям НАТО вести разведку в районе Крыма, сообщает 16 марта РИА Новости со ссылкой на силовые ведомства региона.
Общество
Из-за коронавируса россияне скупают крупы и консервы
Как сообщает корреспондент МТВ.ОНЛАЙН со ссылкой на ТАСС, на фоне распространения новой опасной инфекции и ослабления курса рубля отмечают увеличение спроса у покупателей и на средства гигиены.
Общество
В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции
Экономика
Правительство подготовило план поддержки экономики из-за коронавируса
«Ведомости» ознакомились с проектом антикризисного плана правительства, который чиновники правительства готовят последние несколько дней.
Армия и оружие
Террористы объявили награду за убийство российских журналистов в Сирии
Музыка
Клип Little Big для Евровидения набрал 5 млн просмотров на YouTube
Клип группы Little Big на песню Uno, с которой музыканты представят Россию на конкурсе «Евровидение» в 2020 году, набрал более 5 млн просмотров на YouTube.
Интернет
Названы способы обеспечить IT-безопасность при работе из дома
Еще специалисты советуют обязательно ввести двухфакторную аутентификацию, а самим сотрудникам нужно сменить пароль для роутера.
Авто
Эксперт рассказал, когда лучше продавать подержанный автомобиль
Автоэксперт, партнёр аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто рассказал, когда лучше продавать подержанную машину.
Общество
Гидрометцентр предупредил о температурных аномалиях в России
Небывалое тепло придет в Новосибирск и Красноярск до конца рабочей недели, а юг европейской части России ждет перепад температур в 15-20 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в понедельник, 16 марта.
Футбол
«Локомотив» обыграл «Ростов» в матче РПЛ
Футболисты московского «Локомотива» победили «Ростов» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Здоровье
Информация о распространении коронавируса в России и мире на 14 марта
Коронавирус COVID-19 продолжает распространяться по всему миру, и в России на утро 14 марта число заразившихся коронавирусом выросло до 45 человек.
Общество
Россиянам назвали способы снизить риск заражения коронавирусом
Чтобы снизить риск заражения коронавирусом, россиянам следует пользоваться медицинскими масками, не стоять лицом к лицу в общественном транспорте, избегать объятий, поцелуев и рукопожатий.
Общество
Забайкалье вошло в десятку самых «безработных» регионов России
Судя по данным рейтинга РИА «Новости», по итогам ноября 2019 — января 2020 года Забайкалье замыкает десятку самых «безработных» регионов России, попав на 76 из 85 возможных мест, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Армия и оружие
NI: Россия готова к химическим угрозам, в отличие от НАТО
Автор уточняет, что страны альянса подготовлены к химической угрозе гораздо меньше, чем Россия.
Музыка
Поляки в клипе на песню для Евровидения показали кадры с евромайдана
В ролике мелькают кадры с украинского евромайдана. Видео опубликовано на официальном Youtube-канале Евровидения.
Происшествия
В Свердловской области три человека погибли в ДТП с участием автобуса
Авария с участием трех легковых автомобилей и рейсового автобуса произошла на трассе Пермь - Екатеринбург, в результате погибли три человека, один получил травмы.
Авто
Новый Honda Breeze оказался популярнее Mitsubishi Outlander
Компания Honda объявила старт продаж нового кроссовера Honda Breeze в конце ноября прошлого года.
Политика
Путин подписал закон об изменении Конституции
Владимир Путин подписал закон о поправке к Конституции России. Документ появится на портале правовой информации.
Шоу-бизнес
Сыгравшая «девушку Бонда» Ольга Куриленко заразилась коронавирусом
Политика
Высокопоставленная делегация США приедет в Москву на 9 мая
Высокопоставленная делегация США приедет в Москву на празднование 75-й годовщины Победы, если ситуация с коронавирусом нового типа не изменит планы по проведению мероприятия.