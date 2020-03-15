Сыктывкар, 15 марта 2020, 22:55 — REGNUM В Коми с 16 марта из-за коронавируса вводится режим повышенной готовности, соответствующий указ подписал глава региона Сергей Гапликов.

Общество В Башкирии из-за коронавируса срочно построят инфекционную больницу Глава Башкирии Радий Хабиров завил, что власти региона за несколько месяцев построят новую инфекционную больницу на случай неблагоприятного развития эпидемиологической ситуации по коронавирусу.

Происшествия Число зараженных коронавирусом в Узбекистане выросло до четырех Коронавирус COVID-19 выявили в воскресенье еще у трех человек в Узбекистане, общее число инфицированных в стране выросло до четырех, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Происшествия Четверо детей погибли при пожаре под Иркутском В Иркутской области в поселке Усть-Уда произошел пожар в двухквартирном доме. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МЧС.

Экономика «Руспродсоюз» исключил возможность дефицита продуктов в России Продуктов в России хватит, не стоит опасаться их дефицита в связи с ростом спроса из-за новостей по коронавирусу, рынок больше беспокоит рост курса доллара, сообщил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз") Дмитрий Востриков.

Армия и оружие Российскую систему РЭБ успешно испытали на кораблях НАТО Москва, 16 марта 2020, 08:14 — REGNUM Береговые средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) помешали кораблям НАТО вести разведку в районе Крыма, сообщает 16 марта РИА Новости со ссылкой на силовые ведомства региона.

Общество Из-за коронавируса россияне скупают крупы и консервы Как сообщает корреспондент МТВ.ОНЛАЙН со ссылкой на ТАСС, на фоне распространения новой опасной инфекции и ослабления курса рубля отмечают увеличение спроса у покупателей и на средства гигиены.

Общество Гидрометцентр предупредил о температурных аномалиях в России Небывалое тепло придет в Новосибирск и Красноярск до конца рабочей недели, а юг европейской части России ждет перепад температур в 15-20 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в понедельник, 16 марта.

Общество Россиянам назвали способы снизить риск заражения коронавирусом Чтобы снизить риск заражения коронавирусом, россиянам следует пользоваться медицинскими масками, не стоять лицом к лицу в общественном транспорте, избегать объятий, поцелуев и рукопожатий.

Общество Забайкалье вошло в десятку самых «безработных» регионов России Судя по данным рейтинга РИА «Новости», по итогам ноября 2019 — января 2020 года Забайкалье замыкает десятку самых «безработных» регионов России, попав на 76 из 85 возможных мест, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Политика Путин подписал закон об изменении Конституции Владимир Путин подписал закон о поправке к Конституции России. Документ появится на портале правовой информации.